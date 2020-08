Pdf, Portable Document Format, är en av it-världens stora innovationer. Vad det handlar om är ett filformat som låter dig dela textdokument utan att layouten förändras. Oavsett operativsystem, programversion, skärmstorlek och typsnitt blir utseendet identiskt.

Samma sak går förstås att uppnå i en bild, men då går texten inte att redigera. En pdf-fil kombinerar däremot det bästa av två världar. Formen blir identisk överallt, trots att den består av text som går att söka och kopiera.

Pdf lanserades 1993 av Adobe, alltså företaget bakom program som Photoshop (foto) och Indesign (layout). Men det geniala var att Adobe gjorde pdf till ett öppet filformat, så att alla tillverkare kunde använda det. Pdf har därför blivit standard för alla som vill dela broschyrer, reklamfoldrar, tidningar, bruksanvisningar och annat på nätet.

Dyrt program

Du kan läsa en pdf-fil direkt i webbläsaren eller i gratisprogrammet Adobe Reader. Vill du däremot redigera så tar Adobe rejält betalt. Redigeringsvertyget Acrobat Standard kostar nästan 4 200 kronor.

Behöver du bara göra lite enkel pdf-redigering är det här en onödig kostnad. Utmanaren Ashampoo PDF Free gör nämligen jobbet lika bra – utan att kosta ett öre.

Du får visserligen inte lika många funktioner, men det grundläggande som att radera och byta plats på sidorna eller att göra enklare textkorrigeringar funkar utmärkt.

Ashampoo PDF Free kan även skapa nya pdf-filer, men det här är egentligen onödigt eftersom funktionen är inbyggd i Windows 10. Skriv bara ut ett dokument och välj Microsoft Print to PDF så skapar du en pdf-fil från valfritt program. Läs mer i vår guide här.

Så funkar Ashampoo PDF Free

1. Menyer

Du kommer åt alla funktioner via rullgardinsmenyerna.

2. Filhantering

Genvägar för att öppna, spara och navigera i dokumentet.

3. Figurer

Lägg till ”klistermärken” med anteckningar i olika former.

4. Markera

Markera och flytta block i din pdf-fil.

5. Redigera

Ändra teckensnitt, storlek, stil etcetera på text som du har markerat.

6. Miniatyrer

Här kan du exempelvis visa miniatyrer (som på bilden), bokmärken och kommentarer.

7. Sida

Den aktiva sidan visas här. Den består av block med bilder och text – som ofta går att redigera.

8. Säkerhet

Skydda ett dokument med ett lösenord. Om du inte kan redigera dokumentet är det förmodligen låst.

9. Zooma

Ändra storlek på sidvisningen.

10. Bläddra

Bläddra dig framåt och bakåt i dokumentet – eller gå till en viss sida.

11. Information

Här samlas information om dokumentet.

Frågor och svar om programmet

1. Hur installerar jag?

Surfa till www.ashampoo.com och klicka på Produkter, Office. Leta upp Ashampoo PDF Free och välj Ladda ner för att spara installationsfilen. Dubbelklicka på den och godkänn villkoren. Bestäm om programmet ska skapa skrivbordsikoner, bli standardläsare och installera en skrivardrivrutin. Bekräfta med Next och gör en omstart om detta efterfrågas.

2. Måste jag registrera mig?

Första gången du kör Ashampoo PDF Free måste du registrera dig. Det gör du genom att skriva in din mejladress och trycka Next. Du som redan har ett Ashampoo-konto uppmanas att fylla i lösenord och trycka Activate. Du får då ett mejl med en länk att klicka på. I annat fall öppnas en sida där du får instruktioner om hur du registrera dig. Följ dem!

3. Why is it not på svenska?

Ashampoo PDF Free finns på svenska, men det kan ibland installeras på engelska. Välj i så fall File, Preferences, Language och byt till Swedish på båda ställena. Bekräfta med OK och ladda ned den språkfil som kan komma att behövas. Starta om programmet.

4. Kostar det pengar?

Om du vill få fler finesser kan du köpa betalprogrammet PDF Pro 2. Det låter dig exempelvis jämföra två pdf-filer sida vid sida. Det är dock frivilligt och du kan välja Nej tack. Skulle du ändra dig köper du PDF Pro 2 under menyvalet MyAshampoo.

Du kan även få reklamerbjudande om andra betalprogram. Stäng dessa med kryssrutan till höger.

5. Hur flyttar jag sidor?

För att flytta eller ta bort sidor i din pdf-fil väljer du Visa, Miniatyrer. Varje sida i dokumentet visas nu i menyn till vänster. För att byta plats är det bara att markera en miniatyr och flytta den till önskad plats.

Vill du radera en sida klickar du och väljer Sidor, Radera. Välj Denna sida (eller ange sidnummer) och tryck på OK. Du kan sedan spara dokumentet under ett nytt namn via Arkiv, Spara som.