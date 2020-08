Skaparen av datormusen, den uppfinning du kanske rentav håller i din hand just nu, William English, har gått bort den 26 juli, rapporterar The New York Times.

William English byggde den första datormusen baserat på en sketch från sin kollega Douglas Englebart när de båda arbetade vid Stanfords forskningsinstitut.

English och Englebart satte också ihop vad som kommit att kallas för "The Mother of All Demos" som redan 1968 demonstrerade flera datortekniker som sedan blev verklighet i framtiden, så som datorfönster, hypertext, grafik, videosamtal, datormusen, ordbehandlare med mera.

Föreläsningen, som hålls av Dougles Englebart, går att se i sin helhet nedan.

William English blev 91 år gammal.

