Säkerhets-sajten Have I Been Pwned, som kan användas för att skriva in en mejladress och se om den påverkats av en dataläcka på nätet, kommer nu gå över till öppen källkod, rapporterar The Verge.

När Have I Been Pwned startades för sju år sedan av Troy Hunt var det en ny idé som idag finns inbyggd i nära på varje stor webbläsare.

Många av dagens lösenordshanterare använder också samma k-Anonymity-programmeringsgränssnitt som ursprungligen designades för att stödja Have I Been Pwned.

Exakt när Have I Been Pwned kommer gå över till öppen källkod är däremot oklart. Dels efter som Troy Hunt säger att han inte vill att databasen med information om läckta lösenord ska hamna i fel händer.

