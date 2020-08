En gång i tiden var videokonferenser förbehållet de största företagen, men den här våren förändrades allt.

Coronakrisen gjorde det svårt att träffas, och plötsligt blev digitala möten superintressanta för alla.

Google Meet har länge varit en av de mest populära tjänsterna. Den krävde tidigare att användaren hade betalabonnemanget G Suite, men i samband med coronakrisen gjorde Google den tillgänglig för alla.

I dagsläget kan du alltså välja mellan den gamla konsumenttjänsten Google Hangouts (läs mer i vår guide här) och Google Meet.

Oavsett vilken du väljer är det enda som krävs, förutom en Gmail-adress, att du har en webbkamera, mikrofon och hörlur/högtalare. Det här är inbyggt i de flesta bärbara datorer men kör du en stationär måste du köpa det separat.

Körs i webbläsaren

Meet körs direkt i webbläsaren, så det enda du behöver göra för att komma igång är att surfa till meet.google.com, logga in och välja Starta ett möte. Du ser nu ditt videofönster och kan justera mikrofonen och högtalaren innan du klickar på Gå med nu. Varje möte får en unik länk, så det enda du behöver göra för att bjuda in någon är att skicka den via valfri kanal.

Numera finns Google Meet också inbyggt i Gmail, så du kan klicka på Starta ett möte längst ned till vänster. Den här funktionen har även precis flyttat in i Gmail-appen (se nedan).

Ska du planera mötet i förväg är det smidigaste dock att använda kalenderfunktionen. Genom att använda den får deltagarna en inbjudan via mejl – och den läggs också in i deras kalender. De kan svara på om de kommer eller inte, och du som organisatör kan på så sätt hålla koll på deltagarna i förväg.

Steg för steg: Schemalägg ett webbmöte

1. Öppna kalendern

Surfa till Google Kalender och logga in med din Gmail-adress. Saknar du en sådan kan du välja Skapa konto och följa instruktionerna. Genom att klicka på pilen uppe till höger växlar du mellan att visa Dag, Vecka, Månad etcetera.

2. Skapa möte

Du ska nu skapa ett möte, och det går att göra på två sätt. Om du klickar på plus-ikonen uppe till vänster så skapas ett tomt möte. Klickar du däremot på en tidpunkt i kalendern så fylls rätt datum och i vissa fall rätt tid i automatiskt.

3. Fyll i detaljer

Fyll i detaljer om mötet. Titel är ett måste medan plats och beskrivning inte alltid är nödvändigt. Det som visas är de grundläggande alternativen. Behöver du ändra andra saker, exempelvis tidszon, gör du det genom att klicka på Fler alternativ.

4. Bjud in

Klicka på Lägg till gäster, skriv deltagarnas mejladresser och tryck på Retur. Om de har delade kalendrar kan du välja Visa gästtillgänglighet för att hitta en lämplig mötestid. Du ska också välja Lägg till Google Meet-videokonferenser för att aktivera Meet.

5. Skicka inbjudan

Som du ser kompletteras mötet nu med knappen Anslut via Meet – och du ser även en direktlänk som du kan kopiera (med ikonen till höger) och dela med andra via valfria kanaler. Avsluta med Spara och välj om du vill skicka en inbjudan per mejl.

6. Anslut

För att ansluta till mötet öppnar du kalenderposten och klickar på Anslut till Google Meet. Du kan nu ställa in din kamera och din mikrofon så att de funkar bra. När du är nöjd trycker du på Gå med nu. Den som har fått inbjudan gör sedan på precis samma sätt.

Så använder du mobilen

Du kan inte bara använda Google Meet i datorn. Tjänsten är även tillgänglig i mobil och surfplatta.

Om du redan har Gmail-appen håller den precis på att uppdateras så att den har stöd för Google Meets. Att använda den är enkelt.

1. Klicka på den nya knappen Möte längst ned. Om du har fått en mötesinbjudan från någon väljer du bara Anslut med kod och fyller i den kod du har fått av arrangören och trycker på Gå med.

2. Du som själv vill vara arrangör väljer Nytt möte och bestämmer om du vill börja på en gång (Starta ett direktmöte) eller om du vill göra det senare (Schemalägg i Google Kalender).

3. Oavsett vilket får du en möteslänk och en pin-kod som du kan dela med andra deltagare. De kan sedan ansluta på valfritt sätt

4. Själva gränssnittet är enkelt. Högst upp väljer du vilken kamera och högtalare du vill använda. I nederkant finns ikoner för att avsluta samtalet och för att stänga av kameran och mikrofonen. Vill du göra mer? Tryck på de tre punkterna för att skicka textmeddelande, dela skärmen med mera.

Ett annat sätt är att använda mobilen är förstås att installera den speciella appen Google Meet.

Det här gör du genom att öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS) och söka efter Google Meet. Installera appen och starta den. Första gången måste du godkänna att den får tillgång till exempelvis kamera och ljud.

För att bjuda in till ett möte väljer du Nytt möte och delar länken med andra. Får du en inbjudan är det bara att klicka på Anslut till Google Meet i mobilens kalenderapp eller i e-postinbjudan. Välj Anslut till möte så är du igång.