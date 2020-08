Den som har en Surface Duo eller Samsung-mobil kan nu streama Android-appar direkt till Windows 10 via Din telefon-appen, rapporterar Windows Latest.

Samsungmobiler med stöd för funktionen är Galaxy Note 9, Note 10, Note 10 Plus. Note 10 Lite, Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, S10, S10 Plus, S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Fold, Galaxy X Cover Pro, Galaxy F Zlip, Galaxy A8s, Galaxy A30s, A31, A40, A41, A50, A50s, A51, A60, A70, A70s, Galaxy A71, A71 5g, A80, A90s, A90 5g.

Appstreamingen har tidigare bara funnits tillgänglig för Windows Insider-användare.

Det är förstås också möjligt att köra Android på PC genom en emulator. Fördelen med att streama via Din Telefon-appen ska dock vara att det både är snabbare och smidigare.

Om fler mobiltillverkare kommer göra funktionen tillgängli återstår att se. Det hela kräver i så fall att de samarbetar med Microsoft och gör integrationen åtkomlig direkt i mobilens mjukvara.

Läs också: Tips - Här hittar du dold information om din Android