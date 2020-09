Okunniga politiker och giriga företagare. Det här är viktiga ämnen att skriva om för oss journalister. Men vid sidan av allt negativt får vi inte heller glömma bort de goda nyheterna.

Under sommaren tog jag mig tid att läsa igenom alla krönikor jag har skrivit i PC för Alla de senaste åren – och insåg att mycket av det jag har tagit upp faktiskt håller på att förbättras. Låt mig ta sex konkreta exempel:

Gemensamma e-biljetter. Vi som ofta reser kollektivt i Sverige märker hur krångligt det är med digitala biljetter. Själv har jag ett halvdussin appar från lokaltrafikbolagen i min mobil – och på vissa ställen går appen inte ens att använda för att köpa de billigaste biljetterna.

I våras föreslog en statlig utredning ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken. Själv hoppas jag kunna köpa biljetter i en och samma app oavsett var i Sverige jag reser. Om det blir verklighet återstår att se.

Billigare bläck. Det höga priset på skrivarbläck har upprört många, och PC för Alla har kunnat visa att bläck är dyrare än både lyxchampagne och parfym. Nu har dock tillverkarna insett det orimliga, och tre av dem har lanserat modeller där bläcket går att fylla på – från en vanlig plastflaska.

Digitala kvitton. Svenska butiker skriver ut 1,7 miljarder kvitton per år, vilket motsvarar 60 000 träd. Det är ett enormt slöseri – helt i onödan. Och nu börjar de digitala kvittona slå igenom. I vissa butiker kan man få sina kvitton via mejl i stället för på papper och sedan februari går det att få dem via Kivra. Även om det just nu bara är Ica och Åhléns som har anslutit sig så är det ett steg i rätt riktning.

Sänkt e-moms. Tidigare straffbeskattade staten e-böcker. Momsen var 6 procent på pappersböcker och 25 procent på digitala produkter. Förra sommaren sänktes e-momsen, och även om det inte har betytt några större förändringar var det på tiden att politikerna insåg det orimliga i att ha lägre moms på papper.

Mindre skräp. Tiden då tillverkarna fyllde sina mobiler med oönskade appar (bloatware) är inte borta, men numera finns det alternativ. Några tillverkare erbjuder Android One, alltså ett rent operativsystem utan en massa skräp.

Nokia kör exempelvis numera Android One på alla sina mobiler. Även många andra tillverkare har blivit bättre på att hålla telefonen ren – eller att göra det lätt att avinstallera appar man inte vill ha.

Miljoner till bredband. I påskas drog Jordbruksverket in årets bredbandsstöd till landsbygden. De 200 miljoner de handlade om användes i stället för bidrag till betesmarker och slåtterängar.

Kritiken lät inte vänta på sig, och regeringen lyssnade faktiskt. Strax före sommaren sköt man till de 200 miljoner som saknades, så nu kan bredbandsutbyggnaden fortsätta. Egentligen är det självklart. Om det är något coronakrisen har lärt oss är det att vi måste ha tillgång till bra internet – i hela landet.