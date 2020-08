Testad produkt: Apple Imac 21,5 tum MRT42KS/A

Imac är kanske den mest klassiska av alla allt-i-ett-datorer, den som mer än andra definierat vad formen för en sådan är. På senare år har Apple haft två uppsättningar Imacs, med 21,5-tumskärm och 27-tumsskärm, och numera också en extremt maxad Imac Pro i professionell arbetsstationsklass.

Betyg 3 av 5 Omdöme Hårdvaran internt börjar bli omodern, men med en av branschens bästa skärmar och bra thunderbolt-stöd hänger lilla Imacen fortfarande med, om än utan att imponera. Det är dock svårt att påstå att den riktigt är värd den slant Apple vill ha för den. Steget upp i pris till betydligt bättre 27-tummaren är inte så långt. Positivt Goda prestanda.

Utmärkt skärm.

Hög kvalitet rakt igenom.

Bra medföljande mus och tangentbord. Negativt Snålt med minne och dyrt med mer.

Måttligt effektiv hybriddisk.

Överdriven bas i högtalaren.

Här håller vi oss dock till en lite snävare budget, vanligt kontorsjobb och lite enklare medieredigering. För det fungerar 21-tummaren perfekt. Det är ingen hårt prispressad dator, den billigaste modellen går på cirka 14 000 kronor, men ligger långt efter de lite dyrare modellerna i både prestanda och skärmklass.

Den Imac vi fått in till test är den bästa av tre grundmodeller som finns att välja på i 21-tumsstorlek, och kostar strax under 17 000 kronor i flera stora svenska butiker. Då får du framför allt Apples utmärkta högupplösta så kallade retina-skärm med 4 096 x 2 304 bildpunkter, extra hög ljusstyrka och stort färgomfång i dci-p3-klass. Bara det kan vara en orsak att kika lite extra på just Imacen. Så här vass skärm har inte konkurrenterna i samma prisklass.

På full ljusstyrka blir dynamiken lite lidande och svarta ytor bleka, men det är inte tänkt att du ska ha den på fullt blås annat än om du sitter vid exempelvis ett fönster med infallade ljus bakom. I underkant av skärmen sitter nedåtriktade högtalare som levererar utmärkt rent ljud, men utan vidare stor stereospridning och med överdrivet ställd bas, så att mellanregister och diskant kommer bort. Det finns så vitt vi kan se ingen inbyggd equalizer så vill du justera ljudbilden behöver du ett tredjepartsprogram.

Hög tid för uppgradering

Datorn har sexkärnig core i5-processor av en lite äldre typ. Det är inget vi direkt stör oss på i en stationär dator där strömsnålhet inte är lika viktigt som i en bärbar, men det innebär en viss extra värmeutveckling jämfört med senaste generationen processorer, och därmed lite extra ljudvolym från kylande fläktar. Jämfört med motsvarande processorer i senaste generationen är det också visst steg ner i prestanda.

Datorn har Radeon Pro-grafik som gör den riktigt vass för kreativt jobb, men som inte riktigt hänger med för spelande. En del äldre och enklare spel kan köras, men det är absolut inte datorns huvudfokus. Möjligen är det även snålt tilltaget med ram-minne för vissa sysslor – vi hade gärna sett 16 GB istället för 8.

Det går att få om du beställer den direkt från Apple, men där kostar den också mer från början och minnesuppgradering är dyr. Vår modell har en 1 TB ssd-hybriddisk, vad Apple kallar Fusion Drive. Det innebär att den kombinerar ssd och mekanisk disk och lagrar det som behöver laddas snabbt, som operativsystemet och dina vanligaste program, på ssd. Men ssd-delen i Apples 1 TB-enhet är ganska liten, bara 24 GB, så det är inte mycket som ryms där, och vi känner snabbt av segheten i lagringen.

Mer ssd-fokus från denna höst

Precis när vi skulle till att testa datorn meddelade Apple att de byter lagringslösning i denna modell till en 256 GB ssd istället, men 1 TB-hybriden finns kvar som alternativ till samma pris. Kan du få tag på ssd-versionen i butik till samma pris som denna modell så rekommenderar vi nog det istället. Med mekanisk disk blir Imacen aldrig helt tyst, utan ett milt sus hörs, både från den och en processorfläkt. Vid vanlig surf eller kontorsjobb håller den sig dämpad, men den kan väsnas en del när vi pressar processorn med tunga uppgifter.

En av de få saker vi har att klaga på är en fysisk design som inte ändrats nämnvärt på flera år. Den är visserligen riktigt snygg och utmärkt välbyggd med sin strama glasyta framtill och en lätt välvd aluminiumbaksida. Den har dock omodernt breda skärmkanter runtom bildytan. Med samma yttermått som denna finns det datorskärmar och allt-i-ett-datorer som har 23-24 tums skärmyta.

Så vi får sitta med datorn lite närmare ögonen för att få den rätta känslan. Å andra sidan går det utmärkt tack vare den höga upplösningen i skärmen. Bra kvalitet på dess inbyggda webbkamera är också ett stort plus, speciellt i dessa tider då videokonferensen blivit allt viktigare.

Kvalitetstillbehör

Du får med Apples utmärkta trådlösa mus och tangentbord på köpet. De är rätt så kompakta i designen, men lyxiga i stilen och utmärkt välbyggda. Bägge är parkopplade från första start och har inbyggda laddbara batterier som fylls på vid behov med en usb-kabel till datorn. Men det sker inte ofta.

Allt som allt är den lilla Imacen trots lite äldre hårdvara och design fortfarande ett stabilt köp. Men inte ett så prisvärt som vi ofta ser från just Imac. Skärmen är dock en av marknadens vassaste i detta format, så är det viktigt, och du är en van Mac-användare, så kan det vara värt pengarna.

Specifikationer

Produktnamn: Apple Imac 21,5 tum MRT42KS/A

Testad: Augusti 2020

Kontakt: Apple

Processor: Intel Core i5-8500, 3 GHz hexa core

Grafik: Radeon Pro 560X, 4 GB

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 1 TB hybrid hdd, plats för sd-kort

Bildskärm: 21,5 tum blank ips, 4096x2304 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2 st thunderbolt, 4st usb 3.0, ethernet, headset

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 4.2

Övrigt: Trådlös mus, trådlöst tangentbord

Operativsystem: MacOS 10.15 Catalina

Ljudnivå: 29-40 dBa

Storlek: 52,3 x 45,2 x 17,3 cm

Rek. pris: 18 995 kr

Pris: Från 18 490 kr hos Prisjakt.

Prestanda

Cinebench R20: 2 357 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 710 poäng

Geekbench 5, grafik: 48 121 poäng

Lagring, läsning: 1 311 - 87,1 MB/s