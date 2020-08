Testad produkt: Lenovo IdeaCentre A540 27 (F0EK00CKMT)

Efter många om och men fick vi till slut tag på en Ideacentre A540 från Lenovo. Den var länge både knepig att få tag på recensionsexemplar av och att köpa i svenska butiker, men under senvåren 2020 verkar tillgängligheten ha ordnat upp sig, och vi kunde låna en av en svensk distributör. Det var värt väntan, för det är en riktigt intressant liten dator med en prislapp på ungefär 13 000 kronor.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ska du bara ha en bra dator för kontorsjobb och att strömma lite film på då och då är denna stilfulla dator ett bra och prisvärt val. Du får mycket prestanda och lagring för pengarna, en skärm som passar bra till det mesta om än inte till allt, och överraskande bra ljud. Vi saknar extra grafik för spel och skapande, men annars känns det här som ett rätt så komplett paket. Positivt Goda jobbprestanda.

Rolig, annorlunda design.

Kraftfullt och snyggt ljud.

Stor, snabb ssd. Negativt Ingen extra grafik.

Något ljussvag skärm.

För det får du en gedigen uppsättning hårdvara för dina slantar. Nionde generationens Core i5-processor med sex kärnor, snabb ssd och en snygg 1440p-bildskärm. Datorn går att hitta i lite olika konfigurationer för den som letar runt bland olika butiker. Det är värt att se till att du kommer över den modell vi testat här med 16 GB ram-minne istället för de 8 GB som sitter många andra modeller. Du får också en både stor och snabb ssd.

Är det något i hårdvaruupsättningen vi kan klaga på så är det avsaknaden av extra grafik. Här är det Intels UHD Graphics som gäller, så det blir ingen direkt skjuts i program som Photoshop eller Premiere, och det är inte heller tal om att spela spel på den. Allt annat hanterar den dock galant. Dock emellanåt med lite irriterande mycket fläktljud. För det mesta är den behagligt dämpad, men kan ibland väsa till rejält.

Förutom själva datorn får du med en relativt välbyggd mus och ett tangentbord som ansluts trådlöst. Musen är lite plastig att greppa och har stumt klick i knapparna, men tangentbordet håller högre klass och är generöst tilltaget.

Unik design

Det som mest uppenbart drar blickarna till sig med datorn är dess unika design. Vi har sett många allt-i-ett-lösningar genom åren, men ingen riktigt som denna. Den har en rejäl 27 tums skärm i en halvtunn ram som har dator monterad baktill, och sedan kompletterande elektronik inmonterad i foten. Foten och skärmdelen är sedan anslutna med ett böjt metallrör på ena sidan, vilket är vad som framför allt ger datorn sitt unika utseende.

De gör också skärmen en aning svajig, och det är lite väl lätt att den råkar komma i svängning. Men trots sin osymmetriska konstruktion hänger den plant, och skärmen sitter stadigare än det ser ut. Baktill är det matt plastlegering och räta vinklar. Det är snyggt och avskalat, och portar sitter behändigt placerade, några nära en kortsida och andra mitt baktill.

Vi får en god grunduppsättning portar, en handfull usb, fast nätverk och hdmi både in och ut. Ett par thunderbolt och/eller fler usb-portar hade kanske varit bra. En webbkameramodul på ovansidan av skärmen dras upp manuellt när du vill använda den. Här sitter också en ir-kamera som ger pålitlig ansiktsigenkänning för snabb inloggning i Windows. Webbkameran levererar godkänd bild, men har visst brusproblem i för mörka rum. Mikrofonen är bra på att hitta röster, men slutresultatet är en lite tunn ljudbild.

Överraskande mycket ljud

Riktigt vad som hårdvarumässigt sitter i vilken del av datorn vet vi inte säkert, men i bottenplattan hittar vi definitivt två saker: en qi-laddplatta för trådlös laddning av mobiler, och ett tunt men kraftfullt högtalarelement. Baktill sitter också datorns port för att ansluta kraft, men inte några andra anslutningar.

Högtalaren i bottendelen är inte den enda, utan det sitter även två element i skärmen. Ljudet är signerat JBL och låter riktigt övertygande. Vi får både fin detaljåtergivning och bra tryck i volymen. Du bör dock undvika de högsta volymlägena, då de kan få mellanregistret att rista.

Skärmen är en ips-panel med multitouch-funktion och 1440p-uppläsning. Färgomfång eller dynamik är varken exceptionellt bra eller undermåligt. Den kanske inte räcker till för en fotograf med proffsambitioner, men för att kolla på en film eller surfa och jobba med Office är den utmärkt. Den kan bli lite knepig att placera då den har lätt att återge reflexer, och den har ingen enorm ljusstyrka, så var noga med belysningen bakom dig på din arbetsplats.

Lenovo levererar numera inga störande mängder bloatware i sina datorer. Vi får en prova på-version av ett antivirus förinstallerat och en Linkedin-länk. Andra extraprogram består i princip av ett: Leonovs egna behändiga kontrollprogram Vantage, som bland annat har extra energikontroll och en funktion för ökad nätverkssäkerhet.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo IdeaCentre A540 27 (F0EK00CKMT)

Testad: Augusti 2020

Kontakt: Lenovo

Processor: Intel Core i5-9400T, 1,8 GHz hexa core

Grafik: Intel UHD Graphics 630

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 27 tum blank ips, 2560x1440 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: Usb 3,1 typ c, 2 st usb 3.1, 2 st usb 2.0, ethernet, hdmi in, hdmi ut, headset

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 4.0

Övrigt: Trådlös mus, trådlöst tangentbord, qi-laddplatta, ansiktsinloggning

Operativsystem: Windows 10 Home

Ljudnivå: 30-41 dBa

Storlek: 62,6 x 48,2 x 20 cm

Rek. pris: 13 990 kr

Prestanda

Cinebench R20: 1 991 poäng

Geekbench 5, cpu: 3 641 poäng

Geekbench 5, grafik: 19 212 poäng

Lagring, läsning: 1 321 MB/s

Lagring, sökning: < 0,1 ms