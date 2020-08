Testad produkt: Asus ROG Strix XG17

Pris: 5 988 kr på CDON.

Vi har testat ett par av Asus portabla bildskärmar tidigare. De har varit enkla men behändiga tillbehör för den som vill ha extra arbetsyta till sin laptop. Inbyggt batteri, skärmskydd som dubbeljobbar som ett bordsställ, och bildkvalitet för kontorsjobb med fokus på portabiliteten. Nu har tillverkaren tagit konceptet i en ny riktning med ROG Strix XG17. Den visades upp redan förra året på Computex, men kom först i år till Sverige.

Betyg 4 av 5 Omdöme Med goda egenskaper för spel och tillräcklig flexibilitet för andra användningsområden finns det många sätt att få glädje av ROG Strix XG17. Det är en påkostad kompanjon till en laptop, men kan vara värd pengarna om du är ute efter dessa kvaliteter och verkligen uppskattar hög frekvens och snabb respons. Synd bara på de klena högtalarna och en dynamik som gör att den saknar den rätta lystern för att även fungera som bra mediaskärm. Positivt Kompakt, snygg och välbyggd.

Utmärkta spelegenskaper.

Bra färghantering.

Behändiga tillbehör. Negativt Något låg kontrast och blek svärta.

Inga vidare högtalare.

Bökig menynavigering.

Inte direkt billig. ROG Phone 3: Maxad mobil med spel i fokus

Även här är det en slimmad laptop-panel i ett ungefär åtta millimeter tjockt chassi som rymmer både ett stort batteri och en liten högtalarrad längst mer. Skärmstorleken är på 17,3 tum, med 1920 x 1080 bildpunkters upplösning. Det är ett steg upp från de 15 tums Zenscreen-modeller vi sett tidigare, och av naturliga skäl är den därför både större i måtten och tyngre. Skärmytan är matt och utan touchfunktion.

På ena kortsidan hittar vi både strömknapp, knappanel för inställningsmenyer och samtliga anslutningar: en usb-c för hdmi, micro displayport eller thunderbolt 3-kontakter, en lite äldre micro hdmi-port, samt en separat usb.c för strömförsörjning eller batteriladdning.

Spel i fokus

Att skärmen säljs under varumärket ROG, kort för Republic of Gaming, är en indikation på vad det handlar om, det här är en skärm främst tänkt att spela spel på. Och det har den extra goda egenskaper för, med riktigt hög bildfrekvens på upp till 240 Hz och 3 millisekunders svarstid, och ett gäng funktioner finesser som är anpassade för just gaming.

ROG Strix XG17 kommer med ett bordsställ som är lätt att ställa upp. I alla fall i horisontellt läge. Det ska också gå att montera så att skärmen står på högkant, men då står den rätt så svajigt.

Den har stöd för Vesa Adaptive Sync-teknik. Den matchar frekvensen i skärmen mot den bildfrekvens som grafikkortet levererar, vilket gör att man kan minimera så kallad screen tearing och ofrivillig hackighet i spel. Utöver det innehåller även skärmens inbyggda mjukvara ett gäng spelanpassade funktioner, som förinställda färgprofiler som ska passa olika spelgenrer, och möjlighet att rita ett fast korshår mitt på skärmen, vilket kan vara till hjälp i förstapersonspel.

Men faktum är att det är en rätt så bra skärm även till annat, som att titta på media eller ha som skärmdubblerare till en laptop för kreativt jobb. Den levererar full srgb-färgpalett och med rätt färgprofil inställd även god om inte hundraprocentig färgkorrekthet inom den. Dynamiken är inte enorm dock, med något bleka svarta ytor och såvitt vi kan se inget hdr-stöd. Ljusstyrkan går upp till ungefär 300 cd/m2, men vi rekommenderar att man håller den dämpad.

När du inte spelar spel får det också med fördel att dra ner på bildfrekvensen till 120 eller till och med ner till 60 Hz, vilkert sparar batteri. På full hastighet och hög ljusstyrka räcker det i ungefär tre timmar, men det kan lätt fördubblas om du dämpar ljuset och går ner i frekvens.

Version med stativ på väg

XG17 säljs i två olika paket, XG17AHPE för cirka 6 000 kronor och tusen kronor dyrare XG17AHP. Skillnaden på dem är vilka tillbehör du får med. I billigare paketet får du skärmen och ett vikbart bordsställ, med det dyrare ingår också ett stadigt litet påskruvbart stativ, komplett med höj- och sänkmekanik och tiltkontroll. Har du tänkt ha skärmen uppställd en längre period på ett och samma ställe kan det kanske vara ett smart alternativ.

Den senare har inte officiellt kommit till Sverige ännu, men finns i enstaka butiker, fast då till överpris. Är du intresserad av det paketet så vänta några veckor innan du slår till. Enligt Asus ska det komma till Sverige inom kort.

Vi fick testa dyrare paketet XG17AHP där även detta snygga och stadiga stativ ingår.

Tekniken är imponerande, även om det egentligen bara handlar om att Asus tagit en av bildskärmarna i sina ROG gaming-laptops och stoppat in i ett externt chassi tillsammans med en kontrollmeny och ett batteri. Men det är väl genomfört i ett snyggt bygge och lätt att hantera, även om den pilliga menyhanteringen på fyra sidoknappar kan vara lite frustrerande.

Hitta din egna nytta

Frågan är bara vem som har behov av den. Den som har en bra gaming-laptop har ju redan en bra skärm inbyggd. Här får du visserligen en relativt stor, så kanske är det värt att uppgradera från 15 till 17 tum, eller köra med dubbla skärmar om du har prestanda nog för det.

När allt fler strömmar sitt spelande live så kan det ju även finnas en nytta med dubbla skärmar. Spelet på en och kontroller och fönster för allt annat du behöver ha koll på parallellt på den andra. Det kan också fungera som en perfekt kompanjon till en av alla nya gaming-mobiler som blir allt mer kraftfulla.

För egen del blev XG17 snabbt en bonusskärm som vi kopplade dels mobilen till, men också en Nintendo Switch. Där fick vi precis den rätta nyttan av den, en snabb skärm som ger bättre känsla när vi inte vill ansluta en jätte-tv. Syng bara att de inbyggda högtalarna är lite klena. De två en-wattselementen ger tydligt och rent ljud men långt ifrån njutbart tryck och fyllighet.

Skärmens inställningsmenyer är innehållsrika, men kan vara lite frustrerande att navigera. Speciellt vårt exemplar som kom förinställd på kinesiska, så det var ett litet äventyr att gissa sig fram till språkinställningarna första gången. Det slipper förhoppningsvis en svensk kund.

Specifikationer

Produktnamn: Asus ROG Strix XG17

Testad: Augusti 2020

Kontakt: Asus

Produkttyp: Portabel bildskärm

Bildpanel: 17,3 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter, 240 Hz

Anslutningar: Usb typ c med displayport, mikro hdmi 2.0

Ljusstyrka: ca 300 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Svarstid: 3 ms grått-till-grått

Synkteknik: Adaptive Sync

Högtalare: 2x 1 Watt

Inbyggt batteri: 7 800 mAh, 3,5h på 240 Hz, ca 7h på 60 Hz

Övrigt: Smart fodral, bordsstativ (med XG17AHP)

Storlek: 39,9 x 25 x 1 cm.

Vikt: 1,06 kg

Rek. pris: 5 990 kr (XG17AHPE), 6 990kr (XG17AHP)

Pris: 5 988 kr på CDON.