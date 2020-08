Surface Book har ända sedan första modellen varit en helt klart udda skapelse. En kraftfull och kantig tablet i en stadig tangentbordsdocka, som gör den allt annat än slimmad. I gengäld är den riktigt solid att jobba på som just en laptop, och I tangentbordsbasen finner vi inte bara extra portar, utan extra grafikprestanda och ett välbehövligt extra batteri.

Betyg 4 av 5 Omdöme Surface Book är ett koncept du antingen begriper dig på och gillar, eller ett som inte alls faller i smaken. Dess kantiga design gör den tyngre, tjockare och klumpigare än de flesta liknande hybridplattor. Men den är onekligen byggd med högsta kvalitet och levererar solida laptopprestanda i ett litet format. Jobbigt varma ytor och en medioker batteritid gör att vi inte gillar den som separat platta, men kvaliteterna i dockat läge går inte att förneka.

Positivt Höjda prestanda

Utmärkt byggkvalitet och komfort som laptop

God bild- och ljudkvalitet

Helt rent Windows Negativt Tveksam batteritid i plattan

Blir snabbt varm

Inte direkt tunn och lätt

Priset

Nu är generation tre av Surface Book här, i två storlekar, 13,5 och 15 tum, och en handfull olika konfigurationer. Det är en välbehövlig uppgradering, då föregångaren kom redan våren 2018, och hårdvaran inuti börjar kännas lite gammal. Här har vi testat en 13-tummare med kraftfullaste processorvalet och hela 32 GB ram-minne, men inte den mest maxade lagringslösningen. Vår enhet har 512 GB ssd, där det också finns ett alternativ med 1 TB.

För den får vi betala strax under 30 000 kronor. Eller egentligen strax över, men i skrivande stund säljs den för mellan 27 00 och 30 000 kronor i en mängd butiker, inklusive Microsofts egna webbshop. Det är mycket pengar, men ingen Surface Book-modell är direkt plånboksvänlig. De startar på cirka 20 000 kronor, i en modell som har Core i5-processor, 8 GB minne, 256 GB ssd och inget extra grafikkort. Vi rekommenderar definitivt att du investerar i lite mer än så om Surface Book 3 faller dig i smaken.

Inget nytt på utsidan

Till det yttre har inte Microsoft gjort något märkbart nytt. Det är en tablet i stort format med hölje i matt aluminium, med aningen rundade hörn, men rätt så vassa, rätvinkliga sidor. Den är inte direkt bekväm att greppa för handhållen användning mer än någon minut i taget.

Surface Book 3 har med sitt massiva ledade gångjärn en helt klart egen stil. Men den är snyggare att titta på än den är helt praktisk.

Tangentbordsbasen med sitt lika solida aluminiumchassi och bastanta vikt konverterar plattan till en rätt så bastant liten laptop, med en handfull extra usb-portar på sidan, inklusive en usb-c med skärmutgång. I plattan själv är det mer ont om portar. Här sitter ett hörlursuttag, och det är i princip allt. Du kan docka laddaren direkt till den med Microsofts egna Surface Connect-port, vilket innebär att du får tillgång till en usb-port som sitter i laddenheten.

Plattan är lätt att docka och sitter sedan benhårt fast i det ledade gångjärnet tack vare ett magnetlås. Du behöver hålla inne en knapp i tangentbordet för att det ska lossa och du kan lyfta ur plattan igen. Tangentbord och musplatta i dockan är av hög klass med kvalitetskänsla i knapparna, bakbelysning och utmärkt muskontroll.

Skärm med precision, men utan maxat omfång

Givetvis har du även multitouchkontroll direkt i skärmen, och skaffar du till en Surface Pen för ungefär en tusenlapp så har du stylus-stöd i skärmen med god precision. Vi finner dock att efter en kort tids användning är vi inte så intresserade av att peta på skärmen, då det snabbt sätter tydliga fingeravtryck i dess blanka yta.

Skärmen håller hög klass, både i ljusstyka, skärma och kontrast ochg som pekskärm. Vi hade hoppats på en uppgradering i färgomfång, men annars har vi inget att klaga på.

Den 13,5 tum stora skärmen är precis som tidigare i 3:2-format och exakt 3 000 x 2 000 bildpunkter. Den matchar i princip srgb-standard i färgomfång, har jämnt neutral färgtemperatur och ganska små avvikelser. Vi hade kanske hoppats på en vässning av färgskalan till närmare dci-p3 eller Adobe RGB-klass, då allt annat med enheten är så bra för just mediaskapande, men inom sina ramar håller den utmärkt kvalitet. Den har utmärkt kontrast och hög ljusstyrka, så att jobba utomhus med den ska inte heller vara något problem.

Srgb är klockrent för visning av film, och som mediadator håller Surface Book 3 hög klass med inbyggda högtalare som ger ett välrundat och detaljerat ljud. Det verkar dock inte finnas något sätt att justera ljudbilden.

Uppdaterad prestanda

De stora nyheterna med nya Surface är uppdaterad hårdvara på insidan. Den har senaste generationen Intel Core-processor och i modeller med diskret grafik är även grafikdelen uppgraderad. Tionde generationens mobila Core i7 som sitter i vår modell ger den ett rejält lyft i prestanda.

Det är dock fortfarande en strömsnålare variant som motsvarar föregångarens U-serie av processorer, så de där lite tyngre kontinuerliga prestanda som vi hittar i en del spel- och jobb-laptops får vi inte här. Dessutom hålls det hela tillbaka lite av det faktum att Microsoft valt att bygga Surface Book 3 utan aktiv cpu-kylning. Plattan är fläktlös och värme avleds istället direkt ut i chassit på baksidan.

Gångjärnet går inte att vika 360 grader, så inkopplad fungerar Surface Book 3 som en rätt så normal laptop. Vill du köra surfplatteläge och utnyttja grafikkretsen kan du flippa skärmen och docka den bakvänd – då hamnar skrmen på utsidan när du fäller ihop datorn.

Tyst drift är givetvis trevligt, men plattan blir snabbt väldigt varm och obekväm att hålla i. Och med aktiv transport av överskottsvärme bör man kunna pressa lite till ur processorn. Men med snabba minnen, och framför allt extra grafikkortet, blir det ändå en kraftfull liten dator som passar bra för både kreativt jobb, underhållning och till och med en del spel.

Grafikkortet är ett Geforce GTX 1650 i MaxQ-design. Det är inte kraftfullt nog för att köra spel på skärmens höga standardupplösning med acceptabel kvalitet, men ställer vi ner upplösningen är resultatet dugligt, om än inte fantastiskt. Det udda formatet kan också ställa till det i en del speltitlar som är designade för 16:9-skärm. Urkopplad ut basen går inte inbyggda grafiken heller av för hackor då processorn har Iris Plus-grafik inbyggd som även den ger många program en extra skjuts.

Snabbare wifi

Ett par andra nyheter hittar vi på uppkopplingssidan. Vi får stör för wifi 6 och uppdaterad bluetooth till bluetooth 5. Precis som i föregångaren får vi Xbox Wireless-stöd, vilket innebär enklare och snabbare uppkoppling till en handfull spelkontroller och trådlösa headsets.

Batteritiden är det lite si och så med. Det sitter som sagt batteri i både plattan och tangentbordet, och det verkar som det allra mesta sitter i tangentbordet. För driftstiden i löstagen platta är verkligen inget vidare, från någon timme av mer intensivt användande till upptill som mest tre och en halv. Med plattan inkopplad går det bättre.

Då får vi utan större problem ut det dubbla vid hög belastning och upp till 14 timmar vid snålkörning med dämpad bildskärm. Då har vi dock inte försökt att spela spel på den någon längre tid – tung och konstant last på grafikkortet lär hyvla många procent av batteritiden. Men med det aktivt för jobbande i Adobe Photoshop och Premiere Pro är påverkan på batteritiden inte avsevärd.

Är Surface Book 3 ett självklart köp? Nej, med tanke på prislappen kan du få mycket mer datorkraft och även snäppet vassare bildskärm på annat håll. Och när den inte är dockad i tangentbordet har den ett par uppenbara problem att tackla. Men har du pengarna, gillar formatet och är medveten om värmeutvecklingen och den mediokra batteritiden plattan har fristående kan den vara ett intressant val.

Specifikationer

Produktnamn: Surface Book 3 13 tum

Testad: Augusti 2020

Tillverkare: Microsoft

Processor: Intel Core i7-1065G7, 1,3 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Plus Graphics G7 / Geforce GTX 1650 MaxQ, 4 GB

Minne: 32 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 13,5 tum blank ips, 3000x2000 bildpunkter, multitouch, stylus-stöd

Kameror: 8 megapixel bak, 5 megapixel fram (1080p video), ir för Windows Hello

Anslutningar: 2st usb 3 10 Gbit typ a + usb 3 10 Gbit typ c (i basen), headset (i plattan), Surface Connect (bägge)

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0, Xbox Wireless

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Tangentbordsdocka med diskret grafik och extra batteri

Batteritid, platta: 1h (hög belastning), 3h 30min (låg belastning)

Batteritid, med tangentbord: 1h 55min (hög belastning), ca 14h (låg belastning)

Ljudnivå: 0-38 dBa

Storlek, totalt: 31,2 x 23,3 x 1,3-2,3 cm

Vikt, totalt: 1,53 kg

Rek. pris: 31 999 kr

Pris: 26 990 kr på Webhallen

Prestanda

Cinebench R20: 1 378 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 761 poäng

Geekbench 5, gpu (OpenCL): 10 989 poäng (Intel), 37 138 poäng (Geforce)

Disk, läsning: 797,4 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms