Hong Kong-baserade Black VPN har ett intressant abonnemangsalternativ. Förutom de vanliga månads-, tremånaders- och helårsabonnemangen, erbjuder de även ett speciellt ”tv-abonnemang”. Tanken är att detta billigare abonnemang ska ge tillgång till streamingtjänster i Storbritannien och/eller USA och inget annat. Tyvärr visar sig detta inte fungera så bra i praktiken. Och detta är inte det enda negativa med Black VPN.

Betyg 2 av 5 Omdöme Black VPN är en stor besvikelse. Visserligen finns ett billigt abonnemang som ger tillgång till amerikanska Netflix, men det är det enda positiva. Det saknas egen programvara, det är dyrt och det erbjuds få servrar i få länder. Störst besvikelse av allt är dock att det saknas svenska servrar att koppla upp sig mot. Positivt Tre dagars gratis test.

Åtkomst till amerikanska Netflix. Negativt Inga svenska servrar.

Dyrt.

Få servrar i få länder.

Ingen åtkomst till SVT Play, TV4 Play eller BBC Iplayer. Stort test av de bästa vpn-tjänsterna

Prismässigt tillhör man de dyrare tjänsterna bland de vi har testat med sina 85 kronor i månaden vid ett helårsabonnemang. Det finns heller inga långtidsabonnemang som kan pressa ned priset.

Streamingabonnemanget är visserligen billigare (från 42 kronor per månad) men ska visa sig inte vara helt fungerande. Vi kommer åt amerikanska Netflix som utlovat, men inte brittiska BBC Iplayer.

Någon gratis-variant finns inte, däremot en tre dagars prova på-variant. Dessutom finns en ”pengarna tillbaka-garanti”. Denna är dock relativt kort, bara 10 dagar. Garantin infrias dock utan problem.

Inga svenska servrar

Ännu en besvikelse visar sig vid installationen, då Black VPN inte har någon egen klient. Istället används en allmän Open vpn-lösning. Inställningsmöjligheterna är sedan få och någon kill switch finns exempelvis inte.

Att använda Ovpn är mycket enkelt. Efter att ha startat programmet kan man välja att automatiskt koppla upp sig mot den bästa servern i det land man har valt. Det går även att välja server manuellt om man vill det. Tyvärr har Ovpn varken särskilt många länder eller servrar att välja bland. Visserligen några fler än när vi testade senast, men fortfarande bara 89 servrar i 17 länder. Detta kan till exempel jämföras med Cyberghost 6 400 servrar i 90 länder.

Antalet servrar och länder är få, bara 31 servrar i 18 länder. Den största besvikelsen är dock att det inte finns några svenska servrar att koppla upp sig mot. Att komma åt SVT Play eller TV4 Play är därmed inte att tänka på. Amerikanska Netflix fungerar som sagt, men inte brittiska BBC Iplayer.

Hastighetsmässigt får Black VPN i alla fall godkänt. Mot amerikanska servrar kommer vi upp i 78 Mbit/s och mot brittiska kommer vi upp i 84 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Black VPN kommer upp i 31 procent för amerikanska servrar och 34 procent för brittiska. Men som sagt, några svenska servrar att mäta hastigheten mot finns inte.

Specifikationer

Tjänst: Black VPN

Testad: Augusti 2020

Verksamhetsland: Hong Kong.

Kontakt: blackvpn.com

Antal servrar: 31 servrar i 18 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Nej.

Program till mac: Nej.

Kill switch: Nej.

Antal samtidiga enheter: 7.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: Saknas.

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 84 Mbit/s (34%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 78 Mbit/s (31%).

Åtkomst till SVT play: Nej.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 98 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 85 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader för 93 kronor per månad, bara tv-streamingabonnemang från 42 kronor per månad.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.