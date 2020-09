I dag, den 8 september, släcker Comhem ner de analoga tv-sändningarna i 1,6 miljoner svenska hushåll.

Hur påverkar det dig och hur växlar du över till digitala sändningar? Vi har pratat med Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communications på Tele2, för att få lite klarhet i vad det här faktiskt innebär.

Varför händer det här?

Fredrik Hallstan, Tele2.

Analoga sändningar är en idag förlegad teknik som är saknar kapacitet för den standard som vi behöver för tv-sändningar. Här får vi idag som mest upp till 720x576 upplösning, det vill säga inte ens full hd, och dessutom tar det analoga nätet upp hela sju gånger större plats än digitala sändningar. Genom att släcka det analoga nätet finns kapacitet för mer plats för bredband, så att vi kan surfa snabbare och mer.

Observera att utbudet i de digitala utbudet skiljer sig en aning från det analoga, något som innebär att du förlorar ett antal kanaler och får några andra i utbyte. Till exempel ingår inte TV10 och TV12 i det digitala grundutbudet, så om du vill se dessa kanaler får du betala extra.

Behöver jag göra någonting?

Trots att nedstängningen av analoga nätet varit på gång under lång tid och digitala sändningar funnits länge är det fortfarande uppskattningsvis en halv miljon av Comhems kunder som ser på analoga sändningar. Du vet om att du är en av dem om en remsa har synts i övre delen av din tv som informerar om det här.

Du kan även dubbelkolla om du tar del av det digitala utbudet genom att växla till kanal 777 på din tv, som enbart går att komma åt via de digitala sändningarna.

Vad behöver jag göra?

Om du nu upptäcker att du är en av dem som behöver växla till digitala sändningar är det med stor sannolikhet bara några klick bort. Det du behöver göra är att byta källa från analoga till digitala signaler, förmodligen är det inte svårare än att göra samma procedur som när du växlar mellan att se på tv och dvd.

Hur du gör det här skiljer sig från tv till tv, så om du är osäker kan du alltid läsa i användarmanual eller kontakta din tv-tillverkare.

Efter att du har bytt till digitala sändningar kan du även behöva göra en kanalsökning och eventuellt skriva in nätverks-id för just din ort för att få in lokala sändningar. Även dessa siffror går att få tag på på Comhems hemsida här. (pdf)

De flesta tv-apparater som är 10 år eller yngre stöder digitala sändningar, men Comhem uppskattar att ungefär 1-2 procent av deras kunder har en tv som inte stöder den här tekniken. Det här löser du genom att koppla in en digitalbox, som antingen kan köpas via Comhem eller en annan återförsäljare, i din tv. Om din antennkabel har några decennier på nacken kan även denna behöva bytas ut mot en nyare modell.

Om det här känns krångligt att göra själv har Comhem även tagit hjälp av företaget Hemfixare som gör hembesök.

Alternativ till digitala sändningar

Ett annat alternativ är att helt strunta i linjär-tv och istället gå över till att streama material via internet. Streamingtjänster erbjuder ett allt större utbud utöver de linjära tv-sändningarna, som dessutom kan ses närsomhelst utan hänsyn till någon tablå.

Många moderna tv-apparater kommer utrustade med ett smart operativsystem där du kan ladda ner appar från streamingtjänsterna direkt. Om din tv inte har det, eller om du tycker att gränssnittet är klumpigt, går det lika bra att köpa till en mediaspelare som erbjuder dessa funktioner. Störst på marknaden idag är Chromecast och Apple TV.

I sammanhanget kan nämnas att alla som bor i ett Comhem-hushåll kan använda sig av Comhem Play utan kostnad. Via tjänsten kan du se de flesta av dina tv-kanaler på en dator, pekplatta eller mobiltelefon inom hela EU. Tyvärr ingår inte TV4 och Sjuan på grund av konflikten mellan Comhem och Telia.