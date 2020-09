Testad tjänst: Pure VPN

Pris: 57 kronor (6,49 dollar) per månad vid helårsabonnemang.

Betyg 3 av 5 Omdöme Pure VPN har få fördelar, är långsamt och ger inte åtkomst till varken SVT Play eller TV4 Play. Sammantaget placerar den sig ungefär i mitten av de vpn-tjänster vi hittills har testat och är med andra ord inte någon tjänst vi kan rekommendera. Positivt Många servrar i många länder.

Åtkomst till BBC Iplayer och amerikanska Netflix.

Billig testvecka. Negativt Långsamt.

Ganska dyrt.

Ingen åtkomst till SVT Play eller TV4 Play. Stort test av VPN-tjänster

Precis som Black VPN som vi testade nyligen, är Pure VPN en Hongkong-baserad tjänst. Och även om Pure VPN till skillnad mot Black VPN har svenska servrar att koppla upp sig mot, så är slutresultatet ändå detsamma då det varken går att komma åt SVT Play eller TV4 Play. Så vill du kunna se svenska program på semestern är detta med andra ord fel tjänst för detta.

Sajten är visserligen på svenska, men med meningar som ”Vårt fotavtryck täcker över 180 platser” är det är uppenbart att det är Google Translate som ligger bakom. Själva programvaran är sedan på engelska och är tyvärr inte särskilt pedagogisk.

Prismässigt är Pure VPN inte heller särskilt mycket att jubla åt. Med sin månadsavgift på 57 kronor (6,49 dollar) vid helårsabonnemang och 96 kronor (10,95 dollar) vid månadsbetalning placerar man sig kostnadsmässigt ungefär i mitten av de tjänster vi hittills har testat. Ett halvårsabonnemang som kostar 73 kronor (8,33 dollar) i månaden finns också.

Någon gratisversion eller gratis prova på-variant finns inte. Däremot finns en väldigt billig (9 kronor/1 dollar) 7-dagars prova på-variant. Det gäller dock att avboka innan prova på-tiden tar slut, annars måste man betala för ett helårsabonnemang! Man har också en 31 dagars pengarna tillbaka-garanti.

Många länder

En fördel med Pure VPN är i alla fall att man har många servrar i många länder, över 2000 servrar i 140 länder. Det går också bra att komma åt såväl amerikanska Netflix som brittiska BBC Iplayer. Däremot som sagt varken SVT Play eller TV4 Play.

Den största nackdelen med Pure VPN visar sig vara hastigheterna. Mot svensk server kommer vi visserligen upp i godkända 62 Mbit/s. Men mot brittiska får vi bara 48 Mbit/s och mot amerikanska underkända 33 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Pure VPN kommer upp i 25 procent för svenska servrar, 19 procent för brittiska och 13 procent för amerikanska.

Pure VPN är inte på något sätt katastrofdåligt, men har få saker som talar till dess fördel. Det finns många bättre alternativ att välja bland.

Specifikationer

Tjänst: Pure VPN

Testad: September 2020

Verksamhetsland: Hongkong.

Kontakt: purevpn.com

Antal servrar: 2000+ i 140 länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 10.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 62 Mbit/s (25%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 48 Mbit/s (19%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 33 Mbit/s (13%).

Åtkomst till SVT play: Nej.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 96 kronor (10,95 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 57 kronor (6,49 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Halvårsabonnemang för 73 kronor (8.33 dollar) per månad.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.