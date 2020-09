En tredjedel av all mat som produceras slängs och företaget Too Good To Go erbjuder en lösning på matsvinnet.

Via appen kan du köpa mat som blir över på restauranger och kaféer till långt under halva priset. Maten paketeras i ”värdekassar”, så exakt vad du får är en överraskning.

Tjänsten, som ursprungligen är dansk, lanserades i Sverige i år. Än så länge hittar vi bara erbjudanden i Stockholm och Malmö. Konkurrenten Karma, som också säljer överbliven mat, finns däremot på betydligt fler ställen.

Du hittar fler tips på liknande tjänster i vår artikel här.