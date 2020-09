Det amerikanska analysföretaget Fico meddelar att kortbedrägerierna ökade med 2 procent i Sverige i fjol. De förutspår samtidigt att det kommer ske en fortsatt ökning av bedrägerier, där fokus ligger mindre på teknik och mer på social manipulation.

Näthandla säkert – så skyddar du dig mot bedragarna

Den typ av bedrägerier som ökat mest i Sverige med hela 3.5 procent under 2019 var så kallade card not present (CNP)-bedrägerier. Samtidigt ökade e-handeln i Sverige med 13 procent, vilket enligt Fico visar att CNP-bedrägerier som framför allt är relaterade till e-handel ändå inte har ökat i samma utsträckning. Under hela året förlorades 411 miljoner kronor i kortbedrägerier, jämfört med 2018 då 402 miljoner kronor förlorades.

Kortbedrägerier i Sverige 2019:

CNP-bedrägerier (utan fysiskt kort) = +3.5%

ID-relaterade kortbedrägerier = +/- 0%

Förfalskade kort = +/- 0%

Borttappade/stulna kort = -2%

Borttappade/stulna kort via post = -2%

Total förändring jämfört med föregående år: +2%

Gareth Williams, bedrägeriexpert på Fico, säger i en kommentar att det är en sammantagen minskning av kortbedrägerier i Europa under 2019, men att med en ökad e-handel förflyttas bedrägerierna till andra typer. Därför är det inte läge att slappna av.

Vill du veta mer? Utförlig statistik om kortbedrägerier i Sverige kan du hitta hos BRÅ.