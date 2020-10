Läs även: Test av multiskrivare

Trots att vi tar de flesta av våra bilder med kamerorna i mobiltelefonerna och sedan publicerar dem digitalt på Facebook och Instagram och så vidare, finns det fortfarande många tillfällen då man vill ha sina foton utskrivna på papper. Det kan handla om kalasinbjudningar, bilder att skicka till äldre släktningar utan datorer och mobiler, eller helt enkelt bara foton som man vill ha uppsatta på väggen för att enkelt kunna se dagligen.

Det finns visserligen tjänster som framkallar pappersbilder från digitala bilder, men det enklaste (och i längden billigaste) är att själv skriva ut dem med en bläckstråleskrivare hemma. Då får du dessutom en skrivare som går att använda till andra ändamål, som att skriva ut boardingkort, konsertbiljetter eller blanketter som ska skrivas under och skickas in till någon myndighet.Vi har testat fyra skrivare som klarar av att skriva ut såväl vanliga papper i A4-format som speciella fotopapper i de vanligaste fotoformaten. Dessutom är de flesta av dem även utrustade med en skanner och kopieringfunktion. Vi har också valt att fokusera på bläckstråleskrivare då dessa dels är bättre för fotoutskrifter, dels är billigare än laserskrivare, både i inköpskostnad och i driftkostnad vid ett normalanvändande.Då fokus i vårt test är fotoutskrifter är bildkvaliteten förstås viktig. Det visar sig att denna skiftar rätt rejält mellan de olika skrivarna i vårt test, där det inte alltid finns ett samband mellan inköpspris, utskriftskostnad och bildkvalitet.De två skrivarna som har bäst bildkvalitet, testvinnaren Canon Pixma TR4550 och Brother DCP-J572DW, är visserligen de dyraste skrivarna i testet när det gäller inköpskostnaden, men Canon Pixma TR4550 är samtidigt billigast när det gäller snittkostnaden per utskrift (Brother DCP-J572DW är näst dyrast).Förutom bildkvaliteten och sidkostnaden skiljer sig även utskriftshastigheten åt markant. Den snabbaste skrivaren (Brother DCP-J572DW) är 35 procent snabbare än den långsammaste (HP Deskjet 2720). Det spelar kanske inte så stor roll om man skriver ut enstaka foton, men för den som skriver ut stora mängder dokument kan detta vara en viktig faktor.Värt att notera när det gäller sidkostnaden är att denna är beräknad med original-bläckpatroner. Billigare alternativ finns för den som vill sänka utskriftskostnaden, men med risk för en försämrad kvalitet på bilderna.Utskriftshastigheterna ska också ses som relativa, då det har stor betydelse vilken typ av dokument eller bild som skrivs ut. Men tiderna i vårt test visar i alla fall hur snabba/långsamma skrivarna är i förhållande till varandra. Samma sak gäller för tiderna för kopiering och skanning av dokument.Att tre av fyra skrivare i vårt test är utrustade med en bildläsare gör att de, förutom att kunna läsa in pappersdokument och lagra dem digitalt, även fungerar som kopiatorer. Det går med andra ord att få en papperskopia direkt, utan att behöva fota av eller skanna in med en speciell bildläsare och sedan skriva ut igen på en skrivare.På samma sätt går det också att skriva ut både på vanliga A4-papper såväl som speciella fotopapper i mindre format, då skrivarna i detta test är utrustade med pappersfack för båda sorterna.Samtliga skrivare i vårt test kan styras över wifi från en dator, men bara tre av dem kan styras via en smartphone. Den stora fördelen med att komma åt dem direkt från en smartphone är förstås att det går att skriva ut de bilder man har tagit direkt utan att gå omvägen via en dator.För den som har en något mer avancerad kamera men inte vill ta datoromvägen klarar en av skrivarna (Brother DCP-J572DW) dessutom av att läsa kamerans sd-kort och skriva ut bilderna direkt ifrån detta. För denna skrivare går det även att spara de bilder man läser in med bildläsaren direkt till ett sd-kort eller ett usb-minne. För de övriga är det till en dator och/eller direkt till en smartphone som gäller.I vårt test satte vi 1 000 kronor som övre gräns för skrivarnas pris enligt Prisjakt.se. De enda kraven i övrigt var att de skulle kunna ansluta trådlöst via wifi och klara av att skriva ut både i A4-format och på fotopapper i de vanligaste fotoformaten. Funktioner som skanning/kopiering, fax, dokumentmatare och lan-anslutning fick gärna ingå, men var inget krav. Det viktiga var att kunna skriva ut bilder och foton till ett lågt pris.Utskriftshastigheten för A4 beräknade vi genom att skriva ut en ganska tung pdf på 14 sidor i färg, samt några enstaka färgfoton i formatet 10 x 15 centimeter. Vi har sedan redovisat snitthastigheterna för dessa utskrifter. Utskriftskostnaden är beräknad enligt ISO24711-standarden för färgutskrifter i A4, med bläckpriser från nordicink.se. Tid för kopiering och skanning är en medeltid för ett flertal olika dokument.

Brother DCP-J572DW – snabba fotoutskrifter

Snabb skrivare för foton, skanning och kopiering.

Brother DCP-J572DW.

Betyg 4 av 5 Omdöme Brother DCP-J572DW är en rejäl skrivare med hög kvalitet och många funktioner. Den är snabb och bildkvaliteten är mycket bra. Det enda som talar emot den är priset, både när det gäller inköp och kostnaden per utskrift. Positivt Snabba utskrifter.

Snabb skanning/kopiering.

Bra bildkvalitet. Negativt Dyr.

Dyra utskrifter.

September 2020.4 (cyan, magenta, gul, svart).Wifi, usb.

Canon Pixma TR4550 skriver ut i hög kvalitet

Stor och klumpig – men riktigt bra bildkvalitet.

Canon Pixma TR4550.

Betyg 4 av 5 Omdöme Canon Pixma TR4550 känns plastig är en ganska stor och klumpig sak, men är samtidigt väldigt funktionsrik. Och med tanke på den utmärkta bildkvaliteten och den låga utskriftskostnaden är detta utan tvekan en skrivare vi rekommenderar! Positivt Snabba utskrifter.

Billiga utskrifter.

Bra bildkvalitet.

Dokumentmatare och faxfunktion. Negativt Cyan, gul och magenta i samma bläckpatron.

Ganska stor och klumpig.

September 2020.2 (1 pigmentsvart, 1 färgpatron med cyan, magenta och gul).Wifi, usb.

Epson Workforce WF-2010W: Liten och billig bläckskrivare

En kompakt bläckskrivare som lämnar en del att önska.

Epson Workforce WF-2010W.

Betyg 2 av 5 Omdöme Epson Workforce WF-2010W är liten och smidig och har ett lågt pris, men det är också dess enda fördelar. Bildkvaliteten är dålig, utskrifterna långsamma och möjligheten att skriva ut direkt från en smartphone saknas. Dessutom finns ingen funktion för skanning/kopiering. Positivt Billig.

Liten och kompakt. Negativt Dålig bildkvalitet.

Krånglig installation.

Ingen mobilapp.

Ingen kopiering/skanning.

Långsam.

September 2020.4 (cyan, magenta, gul, svart).Wifi, lan, usb.

HP Deskjet 2720: Billig och funktionsrik fotoskrivare

Billigast att köpa, men dyraste utskriftskostnaderna.

HP Deskjet 2720.

Betyg 3 av 5 Omdöme HP Deskjet 2720 är billigast i testet när det gäller inköpskostnaden, men samtidigt dyrast när det gäller utskriftskostnaden. Den är visserligen funktionsrik och lätt att använda, men långsamma utskrifter och tveksam bildkvalitet gör ändå att den hamnar på en tredjeplats i testet. Positivt Billig.

Lätt och smidig. Negativt Dyra utskrifter.

Tveksam bildkvalitet.

Långsam.

Cyan, gul och magenta i samma bläckpatron.

September 2020.2 (1 pigmentsvart, 1 färgpatron med cyan, magenta och gul).Wifi, usb, bluetooth.

