Gratisspelen som ska locka oss att välja Epic Games Store framför Steam fortsätter komma varje vecka. Den här veckan har Epic lagt ut hela tre stycken:

Football Manager 2020 från Sports Interactive/Sega är det största spelet för de som drömmer mer om att stå vid sidolinjen och gorma än att själva vara ute på planen. Det släpptes förra året till allmänt goda omdömen i spelpressen.

Watch Dogs 2 är ett actionäventyrsspel från Ubisoft där du spelar hacker i en fiktiv version av San Francisco. Spelet släpptes 2016 och att det blir gratis nu kan vara kopplat till att uppföljaren Watch Dogs: Legion ska släppas i oktober.

Stick it to the man är ett knasigt plattformsspel där du spelar Ray, en snubbe som vaknar upp en dag med en stor rosa ”spaghettiarm” som sticker fram ur hjärnan.