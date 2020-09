Testad tjänst: Citizen VPN

Pris: Ca 66 kronor (6,25 euro) per månad.

Citizen VPN är något så ovanligt, i alla fall för våra tester, som en dansk vpn-leverantör (även om man driver sin verksamhet ifrån Bahamas). Ovanliga är även Citizen VPN:s något bakvända abonnemangskostnader.

Betyg 2 av 5 Omdöme Citizen VPN erbjuder visserligen en gratis provmånad, men bortsett från detta finns inte mycket positivt att säga. Det är relativt dyrt, det finns få länder att välja på, det går långsamt och varken TV4 Play, BBC Iplayer eller amerikanska Netflix fungerar. En vpn-tjänst att undvika! Positivt Gratis provmånad.

Åtkomst till SVT. Negativt Dålig anonymitet.

Inget eget program.

Långsamt.

Få servrar och länder.

Ingen åtkomst till amerikanska Netflix, BBC Iplayer ellerTV4 Play. Stort test av vpn-tjänster

Det normala för de tjänster vi testat är att årsabonnemangen är billigare per månad än om man betalar för en månad i taget. Flera har också alternativ där man kan betala för ännu längre tid, exempelvis tre- eller femårsabonnemang och på så sätt få ned månadskostnaden ytterligare.

Citizen VPN har dock valt att göra precis tvärtom. Betalar man för ett helt år blir månadskostnaden höga 93 kronor (8,75 euro) per månad. Betalar man istället månadsvis blir kostnaden 66 kronor (6,25 euro). Fortfarande ett ganska högt pris, men ovanligt billigt för att vara ett månadsabonnemang.

Visserligen är årsinbetalningen en engångskostnad (abonnemanget upphör sedan) och månadsinbetalningarna en del av ett löpande abonnemang, men eftersom det inte finns någon bindningstid spelar det i praktiken ingen roll.

Ovanlig är även möjligheten att inte betala för en viss tid, utan för en viss datamängd. Man kan betala för en sammanlagd nedladdning av 10 GB (120 kronor), 60 GB (637 kronor) eller 120 GB (823 kronor) som måste förbrukas inom ett år för att inte förfaras.

Man erbjuder också en hel månads prova på-period och 90 dagars pengarna tillbaka-garanti, vilket även det är ovanligt långt i jämförelse med andra tjänster vi testat. Däremot finns inte någon gratisversion.

Inte många rätt

Särskilt anonymt känns inte Citizen VPN när vi ska dra igång det. Vi måste uppge såväl namn, adress och telefonnummer och kreditkort är det enda betalningsalternativet.

Installationen är sedan heller inte särskilt smidig. Precis som nyligen testade Black VPN har Citizen VPN inte ett eget program utan använder sig av det mer generella OpenVPN, vilket bland annat medför att det inte finns någon kill switch.

Både Windows och vårt antivirusprogram (Norton) är också mycket misstänksamma mot installationsfilen och vill helst blockera den.

Väl igång visar sig Citizen VPN vara en besvikelse. Bara 36 servrar i 12 länder finns att tillgå och vi kommer varken åt TV4 Play, amerikanska Netflix eller BBC Iplayer. Bara SVT Play får vi att fungera.

Hastigheterna är heller inte något att hurra för. Mot svensk server kommer vi upp i 72 Mbit/s, mot brittiska får vi bara 49 Mbit/s och mot amerikanska 46 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Citizen VPN kommer upp i 29 procent för svenska servrar, 20 procent för brittiska och 18 procent för amerikanska.

Kort sagt: Citizen VPN misslyckas med det mesta.

Specifikationer

Tjänst: Citizen VPN.

Testad: September 2020

Verksamhetsland: Bahamas (Danmark).

Kontakt: citizenvpn.com

Antal servrar: 36+ i 12 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Nej.

Antal samtidiga enheter: 10.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 72 Mbit/s (29%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 49 Mbit/s (20%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 46 Mbit/s (18%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Nej.*

Pris vid månadsbetalning: Ca 66 kronor (6,25 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 93 kronor (8.75 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Sexmånadersårsabonnemang för 106 kronor (10 euro) per månad, abonnemang där man betalar för en viss datamängd istället för en vid tidsperiod.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.