Vill du ha något av det vassaste som går att bygga i pc-väg, men inte riktigt har plats för en fullskalig standardlåda på skrivbordet? Då kanske Corsair One Pro i200 är valet för dig. Vi har testat ett One-dator från Corsair tidigare, men det här är på en lite egen nivå. Den är ett stiligt designat mörkgrått torn med en bas på ungefär två gånger två decimeter, och hög som en genomsnittlig vanlig miditowerlåda.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det är mycket som imponerar med denna dator, men frågan är om den är det mest praktiska valet. Har du inga planer på att göra stora prestandauppdateringar och räknar med att du klarar dig med ett äldre grafikkort om några år, samt om prislappen inte avskräcker så kan den vara en investering för enstaka ambitiösa användare. För oss vanliga dödliga är det mest en dator att sukta efter. Positivt Extrema prestanda

Kompakt chassi

Både rolig och smart belysning

Tyst kylning Negativt Begränsade uppgraderingsmöjligheter

Ingen thunderbolt 3

Så nej, direkt minimal är den inte, men med tanke på vad den innehåller så är det nog svårt att bygga den särskilt mycket mindre. Det här är kort och gott den mest kraftfulla pc vi har haft inne för test, med tionde generationens Intel Core i9 i X-serien. Den näst tyngsta sådan som finns hittills, med hela 14 processorkärnor med mellan 3,3 och upp till 4,8 GHz boost-frekvekvens.

X-serien är tillsammans med Xeon-processorerna Intel toppsegment. De saknar en handfull funktioner som Xeon har som stöd för ecc-minnen och Vpro, men är i gengäld upplåsta för överklockning. Inte för att det riktigt behövs med de mäktiga prestanda vi får här. Den blåser givetvis en ”vanlig” Core i9 eller en Ryzen 7-processor av stolen för sådant som renderingsjobb och tung cad-modellering.

Resten av hårdvaran är inte dålig den heller. Grafikkortet är ett Geforce RTX 2080 ti, och lär inte komma med nya 30-serien på ett bra tag, då det, liksom resten av datorn är ett anpassat bygge som man inte byter komponenter i på en handvändning.

Det mesta i anslutningar, men inte allt

Du får tre displayportutgångar på baksidan, där vi också hittar dubbla nätverksuttag, och ett stort gäng usb 3-portar. Fler usb-portar och en hdmi-utgång sitter på framsidan. Anledningen till att den har en skärmport på framsidan är att du är tänkt att ansluta ett vr-headset till det. Har du en så här proffsig datorn räknar Corsair med att du också har en proffsig bildskärm och då är det displayport som gäller. Är det något vi saknar i anslutningsväg så är det thunderbolt 3. Vi har dock högre hastighet på ett par av usb 3-portarna inklusive den enda som är i typ c-format.

Port för vr-headset på framsidan. Det går även bra att ansluta en vanlig skärm.

Moderkortet på datorn är ett specialbygge som är dubbelvikt, med processor, ram-minnen och m.2-ssd på ena sidan och en specialkonstruktion för ett liggande grafikkort på den andra. Både processor och grafikkort är försedda med Corsairs egna vattenkylning, såvitt vi kan se en speciallösning för just detta chassi.

Det gör att dessa två i praktiken är fasta och inte direkt tänkta att uppgraderas. Det vi kommer åt och kan hantera är ssd, minnesplatser, och en extra pcie-plats i m.2-format för en extra ssd eller annat funktionskort. Vad vi skulle sätta på det förutom extra lagring kommer vi dock inte på, eftersom One Pro i200 redan har inbyggt wifi 6 och bluetooth.

Fullmatad med minne

Datorn säljs bara i en konfiguration, och är fullt utrustad med så mycket minne vi kan få in i den, 64 GB på fyra so-dimmplatser. Det kan gå att uppgradera detta till större minnen per plats än 16 GB, men det är inget som du får tag på i en handvändning.

Den har också en ssd på hela 2 terabyte från Samsung. Den uppges vara av nya snabba typen som ska kunna leverera upp till 3 GB/sek i läs, och även skrivhastighet. Det lyckas vi dock inte komma upp i, men det är inte omöjligt att våra mätmetoder inte hänger med, så vi nöjer oss med att säga att den fortfarande är riktigt snabb.

Kylningen i datorn drar in luft från sidorna och genom kylflänsar för vätskekylningen, och rakt ut via en jättefläkt mitt upptill. Det gör att den enda fläkten i datorn är denna stora enhet, och med en stor diameter kan den hållas relativt lågvarvig och exemplariskt tyst för att vara en så här brutalt kraftfull pc. En del ljud hörs kontant från pumparna i kylningssystemet, men om du emellanåt inte ska hårdköra processor och grafik så är fläkten så tyst att den knappt märks.

Grafikkortet med specialbyggd kylning.

Dioder inte bara för skojs skull

Datorn är i grundkonfiguration inte överbelamrad med extra mjukvara, utan allt som kommer med utöver Windows standardprogram är relevant för hårdvaran, inklusive en ikom som länkar till en online-manual för datorn. Det centrala Corsair-programmet iCue är förinstallerat. Det ger dig kontroll på prestanda och fläktkylning med möjlighet att välja mellan ett par mer eller mindre aggressiva kylningsprofiler.

I Icue får du också kontroll på ett par led-ränder på datorns framsida. Dioderna är av rgb-typ och förutom att du kan programmera den för roliga ljusspel och effekter, så har de en viktig och nyttig funktion – de används som statusljus och kan varna för sådant som överhettning och andra problem i datorn.

Till skillnad från många lite mer beskedligt specificerade Corsair One-datorer säljs inte One Pro i200 i svenska butiker. I alla fall inte ännu. Du får beställa den direkt från Corsair. Det går dock utan problem och den levereras fraktfritt i till svenska kunder. Priset är satt till 4 999,99 euro, eller lite drygt 53 000 svenska kronor.

Mycket kraft för nischad användning

Det är givetvis galet mycket pengar att satsa på en dator för de allra flesta användare, men inte orimligt dyrt för den hårdvara du faktiskt får. Sedan är också det här allt annat än en dator för alla, utan den är riktad till en väldigt speciell typ av användare, de som jobbar med riktigt tunga program och skapande projekt och som vill ha kompromisslösa prestanda för det.

Det här är givetvis också en mäktig speldator, men då just grafikkortet inte har snabb och enkel uppgraderingsmöjlighet (och det ens går överhuvudtaget) är det inget vi skulle rekommendera för det. Med den här klassen på processor och minne är det uppenbart att det handlar om ett vasst arbetsverktyg och en investering för yrkesfolk.

Under en massiv kylfläns högst upp sitter en nästan lika stor fläkt.

Riktigt vad du vinner på att välja en Corsair One Pro jämfört med en mer traditionellt designad arbetsstation i vanligt tower-format är lite svårt att motivera. Visst är det coolt med det kompakta formatet, och den överlag tysta kylningen imponerar. Men det går att bygga en fullstor pc så här tyst också, och sådana finns. De är då lättare och mer tillgängliga att uppgradera, men tar kanske upp dubbelt så mycket plats. Och du kan troligen spara en liten slant.

Specifikationer

Produktnamn: Corsair One Pro i200 CS-9040004-EU

Testad: September 2020

Tillverkare: Corsair

Processor: Intel Core i9-10940X, 3,3 GHz, 14 kärnor

Grafik: Nvidia Geforce RTX 2080ti, 11 GB

Minne: 64 GB ram

Lagring: 2 TB ssd

Anslutningar: Usb 3 typ c (10 gbit), usb 3 typ a (10 bgit), 6st usb 3.0, 2st ethernet, 3st displayport, hdmi, audio in, 7.1 audio ut, s/pdif, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5

Exansionsplatser: 1st pcie m.2

Operativsystem: Windows 10 Pro

Ljudnivå: 33-44 dBa

Storlek: 20 x 17,3 x 38 cm

Pris: 5 000 Euro (ca 53 100 kr) på Corsair.com.

Prestanda

Cinebench R20: 6 476 poäng

Geekbench 5, cpu: 11 748 poäng

Geekbench 5, grafik: 120 783 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 14 285 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 30 201 poäng