Dells premium-serie XPS finns från slimmade 13-tummare för mobilt kontorsjobb upp till kraftfulla bestar som denna 17-tummare, som passar lika bra för kompromisslös underhållning, spelande och framför allt krävande kreativt jobb. Dell har nyligen uppdaterat XPS 17-serien med ny hårdvara inuti och nya alternativ för skärmpaneler.

Betyg 5 av 5 Omdöme Stabilt höga jobbprestanda, utmärkt arbetskomfort, en högklassig och extra stor skärm och effektiv men diskret kylning. Det är verkligen inte mycket att klaga på här, utom möjligen att den gräver ett litet hål i plånboken. Utmärkta kontrollmjukvaran för skärmen är ett stort plus i kanten. Positivt Stabilt höga prestanda

Mestadels tyst kylning

Utmärkt bildskärm

God ergonomi Negativt Endast typ c-anslutningar

Inte snabbaste ssd:n Stort test av bärbara datorer

De har också satt namnet "Creators' Edition" på ett flertal av konfigurationerna. Exakt vad som skiljer dessa från de som inte har den etiketten framgår inte tydligt, men det kan ha att göra med valet av skärmtyp, fabrikskalibrering, eller olika mjukvara som medföljer, men då vi inte granskat de andra i sömmarna låter vi det vara osagt. Vår testade dator är i alla fall en av dessa.

För att vara en kraftfull 17-tummare tänkt för tyngre jobb är den ovanligt slimmad, med fokus på lyxig känsla och stil. Den är två centimeter tjock och väger 2,5 kilo, med extra tunna skärmkanter, helgjutna aluminiumstycken på utsidan och samma typ av lena kolfiberbaserade yta att vila handlederna på som i XPS 13.

Tangentbordet känns kanske lite onödigt kompakt, med breda högtalargaller på sidorna istället för till exempel en sifferknappsats. Kvalitet och skrivkänsla i knapparna går inte att klaga på. Möjligen är bakbelysningen lite svag. Högtalarna håller utmärkt klass, och levererar både snyggt och kraftfullt ljud. Vi går dock direkt in i medföljande Waves Maxx-programmet för ljudförbättring och ställer ner diskanten, som är väldigt vass i standardläge.

Thunderbolt för hela slanten

Under tangentbord och högtalare sitter en ovanligt stor musplatta som ger utmärkt komfort och kontroll. Den som jobbar med pixelprecision i Photoshop eller liknande vill nog dock hellre ha extern mus. Det går givetvis att ansluta med bluetooth, men vill du köra trådat får du plugga in Dells medföljande adapter, för de anslutningar som sitter på datorn är fyra thunderbolt 3 med typ c-kontakt samt en hörlursport. Vi laddar även batterierna via thunderbolt.

XPS 17 har en 4k-skärm av ips-typ med 16:10-bildförhållande, vilket ger lite extra pixlar på höjden. Den är täckt av blankt glas och stödjer touch. Men den går också att få tag på i en matt version utan pekskärm om du föredrar det. Skärmen levererar hög ljusstyrka på ungefär 500 cd/m2, och har en relativt bra antireflex-behandling, så för det mesta störs vi inte av reflexer.

Färgmässigt håller den hög klass med uppgiven hundraprocentig matchning med Adobe RGB, vilket vi också visuellt tycker att den verkat hålla för, långt över srgb-standard och fin färgmatchning. Kontrasten är skarp för en ips utan lokal dimming och vi upptäcker inga avsevärda ojämnheter i ljuset i skärmen.

Prestandamässigt är det en riktigt pigg dator, dess Core i7-processor, 32 GB ram-minne och RTX 2060-grafik räcker långt för obehindrat jobb i de flesta tunga program, även om vi kanske hade hoppats på ett steg uppåt i just ram-minne. Vi kan även obehindrat spela de flesta spel på den, fast då får vi gå ner till 1080p-upplösning, 4k klarar inte grafikkortet av att leverera. Datorn har en stor ssd på 1 TB, men vi är inte helt imponerade av dess prestanda – det är inte de gigabithastigheter eller mer som vi ser i många nya laptops.

Mestadels tyst, eller nästan

En sak som imponerar är dock Dells utmärkta fläkt- och kylningshantering i datorn. Trots en kraftfull Core i7-processor kan datorn under långa perioder gå helt tyst, om vi bara ska surfa, köra Office eller titta på film. Det är först efter ett tag med processor- eller grafikkortkrävande sysslor som aktiv kylning går igång, och då till en början mycket dämpat. Inte heller på fullt blås, när vi till exempel renderar video eller utmanar grafikkortet lite extra med spel blir den mer än måttligt högljudd.

Det är också en mångsidig dator om vi ser till batteritiden. Dämpar vi skärmen och håller oss till mindre krävande jobb kan den ofta räcka en hel arbetsdag. Men på fullt blås behöver du väggutag efter en dryg timme.

Datorn är relativt ren från onödigheter. Vi får McAfee Livesafe förinstallerat, men det är en full årslicens på köpet, så vi klagar inte på det. Utöver det handlar det om program för att kontrollera hårdvaran – Killer för nätverkskortet, Waves Maxx för ljud, och Nvidias och Intels appar. Sedan även ett gäng Dell-program för extra kontroll på kylningen, support- och underhållsfunktioner.

Smart kontroll av skärmen

Slutligen finns det två olika program för att kontrollera färgprofiler i skärmen, ett lite enklare för dig som inte har proffsambitioner och ett för mer avancerad och detaljerad kontroll. Där kan du välja mellan olika industristandarder, skapa egna färgprofiler och knyta färgval till enskilda program.

Med ett pris på 35 000 kronor är det här inte en dator du köper på impuls, utan en långtida investering för en ambitiös användare. Och som en sådan känns XPS 17 riktigt lyckad. Det är datorkraft som kommer räcka i flera år framöver, och bild och ljud som håller högsta klass.

Har du möjlighet att spana in en själv innan köp kan det dock vara bra att se efter om det är blank skärm med pek eller matt skärm utan som passar dig bäst. Och kanske också satsa en extra slant på mer ram-minne.

Specifikationer

Produktnamn: Dell XPS 17 9700

Testad: September 2020

Modellnummer: cnx79712

Tillverkare: www.dell.se

Processor: Intel Core i7-10875H, 2,3 GHz octa core

Grafik: Geforce RTX 2060 MaxQ, 6 GB

Minne: 32 GB ddr4 (max 64 GB)

Lagring: 1 TB ssd, plast för sd

Bildskärm: 17 tum blank ips, 3840x2400 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 4st Thunderbolt 3, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning, adapter till hdmi och usb a

Ljudnivå: 0-38 dBa

Batteritid: 1h 30 min (hög belastning), 14h 10min (låg belastning)

Storlek: 37,5 x 24,8 x 2 cm

Vikt: 2,5 kg

Rek. pris: 36 490 kr

Aktuellt pris: 36 490 kr på Dell.se

Garanti: 1 år

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 3 727 poäng

Geekbench 5, cpu: 7 718 poäng

Geekbench 5, grafik: 65 454 poäng

Disk, läsning: 551,7 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms