Sandisk har under onsdagen lanserat två nya ssd-enheter med beteckningarna Sandisk Extreme Portable SSD V2 och Sandisk Extreme Pro Portable SSD V2.

Som namnen antyder handlar det om tåliga enheter som klarar av fall på uppemot två meter, men vill du vara på den säkra sidan kan du dessutom använda hakslingan för att säkra enheterna i ryggsäcken eller i en bältesögla. När det gäller damm- och vattentålighet har enheterna klassificerats som IP55.

Sandisk Extreme erbjuder en läshastighet på uppemot 1 050 megabyte per sekund och en skrivhastighet på uppemot 1 000 megabyte per sekund. Sandisk Extreme Pro erbjuder å sin sida läs- och skrivhastigheter på uppemot 2 000 megabyte per sekund. Jämfört med föregående modeller handlar det om närmare dubbla hastigheten.

I övrigt kan nämnas att innehållet på ssd-enheterna skyddas med lösenord och 256-bitars AES-hårdvarukryptering.

De rekommenderade priserna för Sandisk Extreme Portable SSD V2 ligger på 160 euro för 500 gigabyte och 261 euro för 1 terabyte. Sandisk Extreme Pro Portable SSD V2 kostar å sin sida 287 euro för en terabyte och 505 euro för 2 terabyte.