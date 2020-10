Google kan ha en Youtube-app på gång till Microsoft Store enligt uppgifter till Windows Latest. Företaget ska ha smygpubliserat ett nytt paket av sin existerande Youtube-app till Xbox som nu har stöd för Windows 10.

En dedikerad Youtube-app till Windows 10 skulle bland annat göra det möjligt att använda Youtube med hdr via Windows 10 och ge bättre integration med operativsystemets funktioner.

Youtube-appen ska ha varit under utveckling under flera månader och skulle vara den första officiella till Windows 10 som annars kräver tredjepartsappar eller att Youtube-användande sker via en webbläsare.

Google har historiskt sett inte visat mycket intresse för att släppa sina appar via Microsoft Store och har inte heller släppt några till Windows 10 Mobile.

Det är just nu oklart om Google har planer på att ta någon av sina andra appar till Microsoft Store. När Youtube-appen kan tänkas dyka upp återstår att se.

Läs också: Tips - 10 Youtube-kanaler för långa hemmahelger