En av nyheterna med Microsofts chromiumbaserade version av Edge är att användare kan göra webbläsaren mer personlig genom att välja teman och bakgrunder.

Nu har Microsoft själva lagt till två nya teman som går att ladda ner kostnadsfritt via Edges butik för tillägg och teman, rapporterar Windows Latest.

Microsofts två nya teman, Wonder Woman 1984 och League of Legends lovar att båda skapa visuella upplevelser som är inspirerade av deras respektive varumärke. Wonder Woman-temat kommer exempelvis att ändra färgen på flikar medan League of Legends-temat lägger till en Twitch-streamingbar till nya flikar.

Användare som vill kan nu också skapa helt egna bakgrunder till Edge från och med Edge 86 som släpptes förra veckan. Det går också att installera teman även från Google Chromes butik.

