Mission Serious Gaming Cyclops är som namnet föreslår en webbkamera riktad mot spelare som vill streama när de spelar, men med en prislapp som de flesta har möjlighet att betala. Cyclops är snabb och enkel att komma igång med, vi kopplar in kameran i usb-uttaget och stöter inte på några problem med uppkoppling eller att den tappar kontakten någon gång under testet.

Betyg 3 av 5 Omdöme Mission Serious Gaming Cyclops är en av de billigaste webbkamerorna vi testat, och det märks. Kvaliteten är inte på topp när det kommer till det mesta, och för de flesta användare skulle det löna sig att lägga några fler hundralappar på en bättre kamera. Med det sagt, för dig som letar efter mycket vidvinkel och vill filma i sämre ljusförhållanden kan Cyclops vara ett intressant budgetalternativ. Positivt Billig

Bred vidvinkel

Förvånansvärt bra i mörker Negativt Värdelös mikrofon

Svårt med exponering och vitbalans

Vobblig bild i vissa videosamtalstjänster Läs även: Vi tipsar om fler bra webbkameror

Mission SG Cyklops

Vidvinkeln är på 83 grader, vilket gör den bra för dig som vill få med så mycket i bild som möjligt. Cyclops är onkeligen en stor kamera. Den monteras på vår laptopskärm med hjälp av den klassiska klämman i övre kant. Med hjälp av en liten blå lampa ser vi när den är aktiverad.

Cyclops är en stor kamera, men går fortfarande utan problem att montera på vår bärbara dators skärm.

Öronbedövande brus

Man skulle kunna tro, med tanke på hur stora mikrofonerna ser ut till det yttre, att Cyclops även ska kunna leverera riktigt bra ljudupptagning. Tyvärr har webbkameran en riktigt dålig mikrofone, så pass värdelös att vi får skicka tillbaka den första modellen vi testar i tron om att den är trasig. Men nej, Mission SG verkar helt enkelt ha utrustats med mikrofoner som bara väljer att ha en konstant brusande grundton.

Problemen slutar tyvärr inte här. Vitbalansen tenderar att gå åt det blåare hållet. Utöver det är kontrasten på tok för hög, vilket gör att resultatet blir både över- och underexponerat på sina ställen på samma gång. Vi får inte heller med någon mjukvara där det här går att korrigera.

Imponerande vidvinkel tar in hela rummet, men vitbalansen går onekligen mot det blå hållet.

För det mesta lyckas Cyclops riktigt bra med att hålla fokus, men ibland tappar den fokus helt och måste ta en sekund för att hitta oss igen. I vissa program, primärt Google Meets, blir bilden lite vobblig, ungefär som att titta genom vattenånga. I övrigt är dock Cyclops riktigt stabil och startar alltid utan problem i samtliga tjänster vi testar den i. Det fungerar även, till vår stora förvåning, trots sin prisklass utmärkt i dunklare miljöer.

Specifikationer

Testad: September 2020

Modell: Mission SG Cyclops

Vidvinkel: 83 grader

Upplösning: Full hd, 1920x1080 30 fps.

Mjukvara: Nej.

Anslutningar: USB 2.0

Mikrofon: Dual stereomikrofon.

Montering: Skärmklämma, har fäste för stativ undertill.

Rek. pris: 599 kronor.

Pris: Från 599 kronor hos Prisjakt.