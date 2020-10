Logitech är en av de absolut mest dominerande spelarna på webbkameramarknaden just nu med en stor uppsättning olika kameror för olika användare. C922 Pro är tänkt för privatpersoner som antingen ska spela in videomaterial för sociala medier eller bara prata med släkt och vänner. Här får vi full hd med 30 bilder per sekund, eller upp till 60 fps om vi kan tänka oss att nöja oss med 720p.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det märks att Logitech är en av de mest etablerade tillverkarna när det kommer till just webbkameror. C922 Pro må vara en av de dyrare kamerorna vi testat, men den lever upp till prislappen och passar för såväl videosamtal som spelstreaming, med användarvänlig mjukvara, krispig bild och smidiga monteringsalternativ. Positivt Capture är lätt att komma igång med.

Kvickt autofokus.

Riktigt bra vitbalans, kontrast och exponering. Negativt Måste logga in för vissa funktioner i Capture.

Tenderar att ha lite för låg ljusstyrka.

Mikrofonen imponerar inte. Vi tipsar om fler webbkameror

Både mjukvara och stativ på köpet

Det första som slår oss när vi packar upp Logitech C922 Pro är det kvalitativa stativ som vi får med i kartongen. Den här har samma skruvuppsättning som andra stativ och kan därför användas för andra kameror eller mikrofoner du har hemma. Om du istället föredrar att montera kameran direkt på skärmen kommer C992 Pro med den klassiska klämman även för detta. Designen är tillräckligt liten och nätt för att den inte ska vara ett problem för oss att ta med oss på språng.

C922 Pro kommer med ett tillhörande stativ med standardfäste, vilket gör att du även kan använda den till andra kameror eller mikrofoner.

Vi får inte bara med ett stativ på köpet, utan även programmet Logitech Capture som öppnas automatiskt efter att konfigureringen är klar första gången du kopplar in kameran. C922 kan användas utan programmet, men det är faktiskt ett riktigt trevligt, enkelt och användarvänligt program där du själv kan pilla med bildinställningar, filter, med mera.

Riktigt snyggt resultat

Bilden är en av de mest högkvalitativa vi testat i en webbkamera i den här prisklassen. Vitbalansen är perfekt och likaså färger och kontrast. Däremot tenderar det att bli lite för mörkt i exponeringen. Autofokuset sitter som en smäck och vi är skarpa genom alla våra möten.

Utöver att exponeringen tenderar att gå åt det mörkare hållet ger C922 Pro oss ett smickrande resultat.

Tyvärr lever mikrofonen inte upp till samma nivå som bildkvaliteten. Här distas det och surras det ganska mycket. Vi skulle säga att den är fungerande, men inte mer än så.

Vidvinkeln är varken den bredaste eller smalaste vi testat på 78 grader, utan hamnar någonstans mitt emellan där vi inte får med hela rummet, men ändå har lite utrymme vid sidan av oss när vi monterar kameran på vår skärm.

C922 Pro fungerar felfritt med programmen vi testar den på, förutom när vi testar på en riktigt trött laptop, då hänger sig programmen hälften av gångerna. Den ger oss också bra vitbalans i dunklare miljöer, där andra kameror vi testat tenderar att gå åt det röda hållet.

Specifikationer

Testad: September 2020

Modell: Logitech C922 Pro

Vidvinkel: 78 grader

Upplösning: Upp till full hd, 30 fps. 720 med 60 fps.

Mjukvara: Logitech Capture.

Anslutningar: USB

Mikrofon: Stereo

Montering: Klämma som fästs på ovansidan av skärm. Kan även fästas i stativ undertill.

Övrigt: Kommer med tillhörande stativ.

Rek. pris: 1 099 kronor

Pris: Från 1 049 kronor hos Prisjakt.