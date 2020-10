Är du trött på grynig kvalitet under dina videosamtal med släkt och vänner? Stör du dig på den osmickrande vinkeln du får när du använder din bärbara dators inbyggda kamera? Eller vill du kanske börja streama dig själv i lite bättre kvalitet när du spelar spel på Twitch?

Testade webbkameror

Vilken webbkamera är bäst för dig?

Så här kläms de flesta webbkamerorna fast, i överkant på din skärm.

Så gjorde vi testet

Alla är högst relevanta anledningar att köpa en extern webbkamera. Efterfrågan på dessa har ökat explosionsartat under coronapandemin. Många jobbar numera hemifrån och håller sina möten i valfri videosamtalstjänst, och för de äldre har det blivit många videosamtal till barn och barnbarn.Att investera i en bra webbkamera för just dina behov är därför en riktigt bra idé. Vi har testat sex olika modeller inom olika prisklasser och för olika ändamål – förhoppningsvis kan du hitta en i testet som passar just dig.Att välja rätt kamera kan tyckas enkelt, men det finns faktiskt flera faktorer att ha i åtanke när det kommer till att välja rätt modell för just dig. Här är några aspekter att fundera över:. Vilken upplösning behöver du egentligen för just dina ändamål och vad behöver du betala för? De flesta videosamtalstjänster är till exempel begränsade till 720p, så att betala för en kamera med 4k-upplösning är därför något bortkastat i nuläget. Samtliga kameror vi testar har kapacitet till högre upplösning än 720p.. Kommer du att använda en extern mikrofon i form av ett headset, eller är du nöjd som det är med din dators inbyggda mikrofon? Eller letar du efter en kamera som kan leverera såväl krispig bild som ljud? Inte alla webbkameror håller måttet på den här fronten, så om ljudkvaliteten är viktig för dig bör du göra ordentlig research innan du köper kamera.. Med en bred vidvinkel kan du få med betydligt mer i bilden, perfekt som du till exempel vill få med hela familjen i bild när du pratar med mormor och morfar. Men å andra sidan blir resultatet vid närbild mindre smickrande ur detta fish eye-perspektiv.. Samtliga kameror vi har testat går att fästa i ett standardstativ, och de flesta går enkelt att hänga ovanpå din skärm. Kontrollera vilka alternativ du har för att fästa webbkameran i de miljöerna du kommer använda den och att det här fungerar med kameran du är sugen på att köpa.. Vissa webbkameror levereras helt utan medföljande drivrutiner och kopplas helt enkelt in i din dator, redo att användas på ett kick. En del kommer med medföljande mjukvara som kan användas för att till exempel optimera bilden för den som vill kunna ställa in vitbalans och så vidare.. Att hacka en webbkamera behöver tyvärr inte vara så svårt. Därför sätter många användare ett skydd över den integrerade webbkameran i sin bärbara dator när de inte använder den. Externa webbkameror har fördelen att de fysiskt kan kopplas bort från datorn när du inte använder den, men om du vet med dig att du kommer slarva med detta kan det vara värt att se vilka möjligheter det finns att täcka över linsen när kameran inte används.Vi hörde av oss till tillverkarna av de populäraste webbkameramodellerna som går att köpa i Sverige. Tyvärr fick en del av dem avstå på grund av att de i rådande situation inte hade några modeller tillgängliga att låna ut, men vi hoppas kunna komplettera testet med dessa modeller så snart som möjligt.Samtliga kameror har ett rekommenderat pris på mellan 500 och 1 200 kronor. Övriga kriterier är att de har inbyggd mikrofon, är kompatibla med Windows 10 och kan filma i minst 720p med 30 fps.Vi har testat kamerorna utifrån videokvalitet, det vill säga upplösning, autofokus, vitbalans, resultat i olika ljusförhållanden, med mera. Vi har även utvärderat dem utifrån monteringsalternativ, användarvänlighet, mikrofonkvalitet, eventuell medföljande mjukvara, integritetsåtgärder samt prisvärdhet.

Asus ROG Eye: Kamera med krispigt ljud

En webbkamera för såväl gaming som videokonferens.

Betyg 5 av 5 Omdöme ROG Eye må vara marknadsförd mot gamers, men fungerar fantastiskt bra oavsett användningsområde. Med knivskarp bild och krispigt ljud är det här ett riktigt bra val för den som kan tänka sig att betala prislappen. ROG Eye må vara marknadsförd mot gamers, men fungerar fantastiskt bra oavsett användningsområde. Med knivskarp bild och krispigt ljud är det här ett riktigt bra val för den som kan tänka sig att betala prislappen. Positivt Riktigt bra bild för videosamtal.

Bra mikrofon.

Upp till 60 fps i full hd-upplösning. Negativt Inte optimal monteringsprocess.

Dyr.

Värdelös i dunklare ljussättning.

Läs hela testet av Asus ROG Eye

Logitech C922 Pro: Bra vitbalans, kontrast och exponering

Användarvänlig mjukvara och smidiga monteringsalternativ.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det märks att Logitech är en av de mest etablerade tillverkarna när det kommer till just webbkameror. C922 Pro må vara en av de dyrare kamerorna vi testat, men den lever upp till prislappen och passar för såväl videosamtal som spelstreaming, med användarvänlig mjukvara, krispig bild och smidiga monteringsalternativ. Positivt Capture är lätt att komma igång med.

Kvick autofokus.

Riktigt bra vitbalans, kontrast och exponering. Negativt Måste logga in för vissa funktioner i Capture.

Tenderar att ha lite för låg ljusstyrka.

Mikrofonen imponerar inte.

Andersson WBC 1.1 – full hd utan tjafs

En prisvärd och stabil webbkamera.

Betyg 4 av 5 Omdöme Andersson WBC 1.1 är en bra kamera för dig som vill ha full hd utan att behöva betala mer än 500 kronor. Den är stabil och håller vad den lovar, perfekt för videomöten med familj eller kollegor. Om du vill ha mer högkvalitativ bild kommer du behöva betala lite mer, men sett till prislappen levererar kameran upp till förväntningarna. Positivt Prisvärd.

Bra autofokus.

Stabil. Negativt Alldeles för mycket kontrast.

Brusig mikrofon.

Mission Serious Gaming Cyclops: Mycket vidvinkel för pengarna

En webbkamera som främst riktar sig till gamers.

Betyg 3 av 5 Omdöme Mission Serious Gaming Cyclops är en av de billigaste webbkamerorna vi testat, och det märks. Kvaliteten är inte på topp när det kommer till det mesta, och för de flesta användare skulle det löna sig att lägga några fler hundralappar på en bättre kamera. Med det sagt, för dig som letar efter mycket vidvinkel och vill filma i sämre ljusförhållanden kan Cyclops vara ett intressant budgetalternativ. Positivt Billig

Bred vidvinkel

Förvånansvärt bra i mörker Negativt Värdelös mikrofon

Svårt med exponering och vitbalans

Vobblig bild i vissa videosamtalstjänster

Läs hela testet av Mission Serious Gaming Cyclops

Hue HD Pro Camera: Innovativt koncept håller inte hela vägen

Med Hue HD Pro kan du enkelt ställa in kamerans position.

Betyg 2 av 5 Omdöme Hue HD Pro tar definitivt hem priset när det kommer till intressant och innovativ design. Men själva videokvaliteten är tyvärr en annan femma. Här är det lite glappigt, instabilt och svajjigt, vilket drar ned betyget och gör att vi inte kan ge den en rekommenderar-medalj den här gången. Positivt Innovativ upphängning.

Möjlighet till manuell fokus.

Mångfunktionell mjukvara…

Negativt … med fult och klumpigt gränssnitt.

Instabil mikrofon.

Tappar kontakt med datorn om vi flyttar på den för hastigt.

Problem med vitbalans.

Sandberg USB Webcam Pro+ 4K: Hög upplösning, men låg prestanda

Webbkamera som levererar 4k-upplösning till ett rimligt pris.