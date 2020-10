Om förra testets vpn-tjänst, USA-baserade Private Internet Access, hade ett imponerande antal servrar och länder att koppla upp sig emot, så är denna veckas test, svenska Azire VPN, dess raka motsats med 61 servrar i 14 länder.

Betyg 3 av 5 Omdöme Azire VPN är billig och har fördelar som ett stort säkerhetstänkt, många betalmöjligheter och åtkomst till såväl SVT Play som TV4 Play och amerikanska Netflix. Antalet servrar och länder är dock lågt och hastigheterna rejält ojämna, vilket drar ned betyget. Positivt Billigt.

Många betalalternativ.

Åtkomst till SVT Play, TV4 Play och amerikanska Netflix. Negativt Få länder och servrar.

Ojämna hastigheter.

Ej åtkomst till BBC Iplayer.

Nu är ju som bekant storleken inte allt och Azire VPN har en hel del positiva egenskaper, men tyvärr några negativa också. Det är ska det visa sig en ganska ojämn tjänst.

En positiv sak är att man tar anonymitet och säkerhet på största allvar. Förutom att försäkra att man inte sparar några som helst loggar (vilket ju i och för sig är svårt att kontrollera), erbjuder man full anonymitet vid skapandet av konton och en mängd olika betalmöjligheter, bland annat kryptovalutor.

Positivt är också priset. Låga 50 kronor i månaden med månadsbetalning och ännu lägre 40 kronor vid tremånadersabonnemang, 37,50 kronor vid årsabonnemang och 32,50 kronor vid tvåårsabonnemang.

Vad som hade varit önskvärt är ännu lägre kostnad vid de längre abonnemangen. Nu vinner man inte så mycket på att binda upp sig för ett eller två år. Vad som däremot är bra är att man kan välja huruvida abonnemangen ska förnyas automatiskt eller inte, en valmöjlighet som de flesta konkurrenterna saknar.

Som för de flesta andra vpn-tjänsterna finns inte någon gratis- eller prova på-variant. Däremot finns det, återigen som för de flesta andra vpn-tjänsterna, en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”, en garanti som man också infriar utan problem.

Antalet samtidiga enheter är relativt låga fem, men det bör å andra sidan räcka för de flesta.

Ojämna hastigheter

Tyvärr visar sig Azire VPN vara en riktigt ojämn tjänst hastighetsmässigt. Mot svensk server kommer vi upp i 85 Mbit/s, vilket är godkänt på gränsen till bra. Mot brittiska får vi 57 Mbit/s, vilket är i lägsta laget och med tvekan godkänt. Mot amerikanska slutligen får vi bara underkända 25 Mbit/s.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Azire VPN kommer upp i 34 procent för svenska servrar, 23 procent för brittiska och 10 procent för amerikanska.

Åtkomsten till streamingtjänster är lite bättre. Vi kommer åt SVT Play, TV4 Play och amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer.

Sammantaget är Azire VPN lite för ojämnt för att få ett riktigt bra betyg, men beroende på vad man är ute efter kan det låga priset ändå göra den prisvärd.

Specifikationer

Tjänst: Azire VPN

Testad: Oktober 2020.

Verksamhetsland: Sverige.

Kontakt: www.azirevpn.com

Antal servrar: 61 servrar i 14 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 85 Mbit/s (34%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 57 Mbit/s (23%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 25 Mbit/s (10%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Ja.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 50 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 37,50 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader för 40 kronor per månad, tvåårsabonnemang för 32,50 kronor per månad..

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.