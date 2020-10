Facebook håller på att utveckla en ny funktion som ska göra det lättare för användare att ha kontakt med sina grannar, rapporterar Bloomberg.

Det hela uppmärksammades först av industrikommentatorn Matt Navarra som också postat bilder från tjänsten. Tjänsten ska ha namnet "Neighborhoods" och fungerar genom att användaren skriver in sin adress och gör en särskild separat profil för den.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡



