Onedrive är en smart funktion i Windows 10. Genom att lägga en fil i mappen Onedrive kopieras den automatiskt till en server hos Microsoft. Filen ligger med andra ord i säkert förvar även om din dator går sönder eller blir stulen.

En annan fördel är att du som har flera datorer kan komma åt alla filer överallt – och det går också enkelt att dela filer med andra.

Så länge det handlar om enkla Word-filer räcker de fem gigabyte som alla får gratis långt. Lagrar du däremot stora mängder fotografier och videofilmer lär Onedrive snart bli fullt, och alternativet är då att välja betalabonnemanget Microsoft 365. Förutom mer lagringsutrymme ingår även den fullständiga versionen av Office-paketet.

Väljer du abonnemanget Microsoft 365 Family kan upp till sex personer använda Microsoft Office och få tillgång till 1 000 gigabytes (1 TB) på Onedrive.

För att använda det här skapar man en så kallad familjegrupp, och den kan även användas på andra sätt. Det går att skapa familjekalendrar och delade anteckningar, och de vuxna kan kontrollera barnens datoranvändning.

Fler konton

Totalt ingår det alltså sex terabyte i Microsoft 365 Family, men för den som använder abonnemanget ensam går det tyvärr inte att använda hela detta utrymme för en användare. Det finns dock ett smart knep, och det är att skapa ett nytt konto (och en ny Outlook-adress).

På så sätt kan du exempelvis ha ett konto som du enbart använder för säkerhetskopiering av filmer och foton. Tänk bara på att du måste logga in som olika användare beroende på vilket konto du vill använda.

Köp till reapris

För att dela med dig av ditt Microsoft-abonnemang krävs Microsoft 365 Family. Det kostar 899 kr per år (eller 89,99 kr i månaden) i Microsofts nätbutik. Du köper det genom att surfa till account.microsoft.com, och logga in med ditt befintliga konto (eller välja Skapa ett konto). Tryck sedan på Skaffa Microsoft 365 och följ instruktionerna.

Du kan även köpa ett förbetalt årsabonnemang av Microsoft 365 Family i många datorbutiker – och ibland säljs de betydligt billigare än hos Microsoft. Kolla exempelvis under Black Friday, mellandagsrean eller liknande tillfällen. Det du köper är en kod som du kan använda med ditt befintliga konto.





1. Logga in

Surfa till administrationssidan för ditt Microsoft-konto på account.microsoft.com. Logga in med den adress som du använder för ditt Microsoft 365-abonnemang. Har du flera adresser är det med andra ord viktigt att du väljer rätt.

2. Skapa grupp

Klicka på Familj i toppmenyn och välj Skapa familjegrupp. Lägg till den första familjemedlemmen genom att ange hens mejladress. Vill du använda tjänsten själv fyller du i din egen alternativa adress. Håll i så fall reda på vilka adresser du fyller i var.

3. Skicka mejl

När du är klar med första inbjudan kan du välja Bjud in en annan och göra samma sak. Är du nöjd trycker du på Klart. Den eller de personer som du har bjudit in får nu en inbjudan via mejl och måste acceptera att bli medlemmar i familjegruppen.

4. Acceptera

När den som du har bjudit in har accepterat att bli medlem får du ett mejl om detta. Klicka på länken i mejlet eller surfa till account.microsoft.com/family och logga in. För att lägga till personen i din familjegrupp väljer du Acceptera nu.

5. Kolla kontot

Om den nya familjemedlemmen surfar till www.onedrive.com och loggar in med sin vanliga adress kan hen se att kontot har fått Premium-status. Det mest intressanta är förstås att hen nu får en terabytes (1 TB) lagringsutrymme.

6. Ta bort

Du kan förstås närsomhelst ta bort en medlem från familjegruppen. Det gör du genom att surfa till account.microsoft.com/family. Leta upp rätt person i listan och välj Fler alternativ, Ta bort från familjegrupp. Godkänn sedan att hen tas bort.