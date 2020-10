Vpn-tjänsten Vypr VPN från Schweiz inleder direkt med det som ska visa sig vara rätt typiskt för tjänsten – en svajighet och väldig ojämnhet. Priserna visar sig nämligen vara både mycket höga och mycket låga.

Betyg 3 av 5 Omdöme Vypr VPN har sina fördelar, som en låg månadskostnad vid årsabonnemang och åtkomst till såväl SVT Play som brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Men för mycket annat är svajigt och ojämnt, exempelvis hastigheterna som bitvis är riktigt usla. Positivt Många länder.

Lättanvänt.

Billigt vid årsabonnemang.

Åtkomst till SVT Play, BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Negativt Låga och ojämna hastigheter.

Dyrt vid månadsabonnemang.

Ganska få servrar.

Ej åtkomst till TV4 Play. Test av de bästa vpn-tjänsterna

Väljer man månadsbetalning kostar det hela 113 kronor i månaden (12,95 dollar), bland de dyrare av de tjänster vi har testat. Väljer man å andra sidan ett årsabonnemang kostar det bara 33 kronor per månad (3,75 dollar), bland det billigare bland de tjänster vi har testat.Och tar man ett tvåårsabonnemang kommer man ned i låga 22 kronor per månad (2,50 dollar).

Betalningsalternativen är bara betalkort eller Paypal. Och som för de flesta andra vpn-tjänsterna finns inte någon gratis- eller prova på-variant. Däremot finns det, återigen som för de flesta andra vpn-tjänsterna, en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”, en garanti som man också infriar utan problem.

Antalet samtidiga enheter är relativt låga fem, men det bör å andra sidan räcka för de flesta.

Väldigt ojämnt

Även när det gäller antalet servrar och länder bjuder Vypr VPN på både högt och lågt. Antalet servrar är hyfsat blygsamma 700+, men antalet länder är hela 64. Samma blandade resultat gäller för åtkomsten till streamingtjänster. Vi kommer åt SVT Play, brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix, men inte TV4 Play.

Följdriktigt är det också berg- och dalbana för hastigheterna. Mot svensk server kommer vi upp i imponerande snabba 128 Mbit/s, vilket är ett av de bästa resultaten vi fått. Men mot brittiska får vi bara 39 Mbit/s i snitt och mot amerikanska bara 25 Mbit/s, båda underkända. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Vypr VPN kommer upp i 51 procent för svenska servrar, 16 procent för brittiska och 10 procent för amerikanska.

Kort sagt, Vypr VPN är en alltför ojämn och svajig tjänst för att kunna få något annat än ett medelbetyg.

Specifikationer

Tjänst: Vypr VPN

Testad: Oktober 2020.

Verksamhetsland: Schweiz.

Kontakt: vypr.com

Antal servrar: 700+ servrar i 64 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 128 Mbit/s (51%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 39 Mbit/s (16%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 25 Mbit/s (10%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 113 kronor (12,95 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 33 kronor (3,75 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tvåårsabonnemang för 22 kronor (2,50 dollar) per månad..

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.