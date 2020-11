I vår vpn-turné runt världen har turen denna gång kommit till Tyskland och Zenmate VPN, en vpn-tjänst som visar sig har riktigt många positiva egenskaper.

Betyg 4 av 5 Omdöme Zenmate har många positiva egenskaper, inte minst priset vid långa abonnemang och hastigheterna. Dessutom är det mycket praktiskt att de bjuder på en hel veckas gratis testande av tjänsten. Det som hindrar full pott är de överbelastade brittiska servrarna och avsaknaden av åtkomst till TV4 Play. Positivt Många länder.

Snabbt.

Billigt vid långa abonnemang.

Gratis testvecka.

Åtkomst till SVT Play, BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Negativt Överbelastad brittisk server.

Dyrt vid månadsabonnemang.

Ej åtkomst till TV4 Play. Stort test av vpn-tjänster

Till att börja med är Zenmate en av få vpn-tjänster som låter en testa tjänsten kostnadsfritt, dessutom i en hel vecka. Man behöver inte heller oroa sig för att pengar ska dras om man missar att prövotiden är över. Man behöver nämligen inte ange några kreditkortsuppgifter eller liknande för att få prova på tjänsten, bara registrera sig med sin mejladress.

Dessutom har Zenmate en gratisvariant av sin tjänst. Denna är dock väldigt begränsad och fungerar dessutom bara som ett tillägg till webbläsaren, inte som ett eget program.

Väljer man sedan efter gratisveckan att betala kostar Zenmate låga 46 kronor (4,49 euro) per månad om man tar ett helårsabonnemang. Väljer man ett treårsabonnemang kommer man ännu billigare undan med 17 kronor (1,64 euro) i månaden. Månadsabonnemang är dock dyra med en kostnad på 113 kronor 10,99 euro).

Zenmate har betalningsalternativen betalkort eller Paypal och en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”, en garanti som man också infriar utan problem.

Antalet samtidiga enheter är obegränsat, vilket är ytterligare ett plus.

Snabba uppkopplingar

Mer positiva egenskaper för Zenmate är antalet länder (74 stycken) och antalet servrar (3200+) som man kan koppla upp sig mot. Vi kommer också åt de flesta av de streamingtjänster vi testar att koppla upp oss mot. Vi kommer åt SVT Play, brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Däremot kommer vi tyvärr inte åt TV4 Play.

Det ska dock sägas att de brittiska servrarna var väldigt överbelastade. Bara en enda gång under våra tester lyckades vi koppla upp oss mot den server som ger tillgång till BBC Iplayer och många gånger kom vi inte in på de andra brittiska servrarna heller. Mot svenska, amerikanska och andra länder vi testade var det aldrig några problem.

Positiva är också hastigheterna. Mot svensk server kommer vi upp i imponerande snabba 135 Mbit/s, vilket är ett av de bästa resultaten vi fått. Mot brittiska får vi nästan lika imponerande 122 Mbit/s i snitt (när vi väl lyckas koppla upp oss) och mot amerikanska 104 Mbit/s.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Zenmate kommer upp i 54 procent för svenska servrar, 49 procent för brittiska och 42 procent för amerikanska.

Specifikationer

Tjänst: Zenmate

Testad: November 2020.

Verksamhetsland: Tyskland.

Kontakt: zenmate.com

Antal servrar: 3200+ servrar i 74 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: Obegränsat.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 135 Mbit/s (54%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 122 Mbit/s (49%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 104 Mbit/s (42%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 113 kronor (10,99 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 46 kronor (4,49 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 17 kronor (1,64 euro) per månad..

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.