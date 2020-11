Urklipp är en funktion som har funnits länge i Windows och som du numera kan hitta på både datorer och smarta telefoner. Den är grundläggande och exceptionellt användbar för att kopiera text såväl som bilder och filer.

Ofta finns det behov av att dela text och annat inte bara mellan appar på en enda enhet, utan också mellan flera enheter. Om du råkar använda enbart Apple-produkter kan du använda universella urklipp, men om du försöker dela urklippsinnehåll mellan en Mac och en Windows-dator slutar det troligtvis med att du skickar meddelanden till dig själv.

Men om du använder Google Chrome kan du aktivera dess delade urklippsfunktion och dela urklippsposter i Chrome. Den här funktionen fungerar med Chromes inbyggda synkronisering. Det fungerar på Windows 10, Mac och Android. Chrome för ISO stödjer inte funktionen ännu, men troligen kommer den även till Iphone och Ipad.

Se till att Chrome har installerats och att synkronisering är aktiverad på minst två olika enheter.

1. Öppna Flaggor

Öppna en ny flik i Chrome och skriv chrome://flags i adressfältet. Tryck på Enter. Sök på clipboard i sökfältet.

2. Aktivera

Ställ reglagen vid Enable the remote copy feature to receive messages och Enable shared clipboard feature signals to be handled i läge Enabled. Klicka sedan på Relaunch.

3. Dela

För att dela, markera någon text eller bild i webbläsaren på datorn. Högerklicka, välj Kopiera till – plus namnet på den enhet du vill skicka till.

4. Kolla meddelande

Du får ett push-meddelande till telefonen som informerar om vad som delats och från vilken enhet. Det kopierade finns nu i telefonens urklipp och kan användas som vanligt.