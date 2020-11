Prestige är namnet på MSI:s bärbara datorer som riktar sig till lite mer proffsig användning, till lättare produktivitet snarare än underhållning och spel. Vi testade en MSI Prestige 14 i våras, och det här är på de flesta punkter en ren uppgradering av den till nya Intel-plattformen. Men den har en lite annan inriktning, och är mer tänkt för kontorsjobb och lättare mediaredigering än för tyngre skapande jobb, med lite andra hårdvaruval. Det mest uppenbara kanske att det inte är samma högupplösta 4k-skärm när, utan vanlig 1080p-panel.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en utmärkt dator för att visa upp vad nya Tiger Lake-processorerna går för och vad Intel Evo handlar om. Den levererar vassa vardagsprestanda och en rapp upplevelse i det mesta vi gör, i ett bekvämt, snyggt och välbyggt paket. Vi hade dock önskat att MSI kunnat dämpa fläktarna en aning. Dessutom drar de undermåliga högtalarna ner helhetsintrycket. Positivt Övertygande prestanda.

Snygg och välbyggd.

Thunderbolt 4-stöd. Negativt Bitvis högljudd.

Något ljussvag skärm.

Varje gång vi testar MSI:s Prestige- och Creator-datorer blir vi påminda om att företaget faktiskt inte bara gör gaming-datorer. Satsningen på att nå nya målgrupper har på senare år varit frisk, och efter en lite trevande inledning är den nu riktigt lyckad. Det här är snyggt, slimmat, och välbyggt, med ett chassi i mörk, matt metall med blåglansande avfasade detaljer.

Den är inte mest slimmad eller lättast i klassen, men levererar allmänt hög byggkvalitet. Den har i stort sett samma mått, vikt och design som föregångaren. 1,6 centimeter tjock, tunna skärmkanter tunt en 14-tumspanel som gör att den inte blir överdrivet bred, och en vikt på 1,29 kilo.

Prestige 14 Evo har ett utmärkt utformat tangentbord med stora knappar med god slaghöjd och känsla. Möjligen är klickkänslan i knapparna något vag, många användare kan föredra lite mer distinkt respons i dem. Under sitter en extra bred musplatta med fin respons. I ena hörnet av den sitter en fingeravtrycksläsare, men eftersom plattan är så pass bred hamnar den inte i vägen för navigeringen vilket annars kan vara ett problem med just den lösningen.

Dubbel biometri

Du kan också med fördel logga in med ansiktet, eftersom det bredvid webbkameran sitter en ir-kamera som fungerar med Windows Hello. Bilden i den är lite brusig men annars levererar den helt ok kvalitet för ett videomöte Den är framförallt lite extra bra på att lyfta upp ljuset i mörka miljöer. Datorns inbyggda mikrofon ger oss lite vasst ljud, men röster blir tydliga, vilket ju är det viktigaste. Framförallt finns det en smart brusreduceringsfunktion som är effektiv.

En vardagssnygg skärm, men den saknar det där lilla extra i färg, finess och ljusstyrka.

Skärmen är en matt ips-panel på 1 920 x 1 080 bildpunkter som inte gör något exceptionellt. Den levererar en bra vardagsupplevelse för surf, Office-jobb och mediavisnnig. Den matchar i princip srgb-standarden i färgomfång och det med god men inte proffsig färgkorrekthet. Den har jämn ljusfördelning över skärmen men ingen direkt imponerande maxljusstyrka. Den har också en tendens att skifta lite i vitpunkt vid olika betraktningsvinklar, men sitter du rätt placerad framför den ser det riktigt bra ut.

Ett stort minus bland många plus

En sak som inte övertygar lika mycket är datorns högtalare. De sitter på undersidan bakom ett par små galler och ger oss ett rätt så tunt och vasst ljud. Det är mycket fokus på de övre mellantonerna, så den passar bäst för röster, men även i det ljudomfånget blir det lite gnälligt. Det är dock fin detaljering i ljudbilden, och hög maxvolym, förutom basen som nästan helt kommer bort.

MSI har en egen version av Realteks kontrollprogram för ljudkretsen, med förinställda ljudprofiler och en manuell equalizer, men det är trots det svårt att få till ljud som blir behagligt att lyssna på. Experimenterar vi för mycket med de olika förinställda profilerna eller drar i reglaget själva blir det oftare bara skränigt. Det är en besvikelse när allt annat håller så hög lägstanivå i datorn.

Dubbla thunderbolt 4-portar.

Det som gör oss extra nyfikna på den här datorn är dela att den är först in till test med nya elfte generationens Intel-processor. Som namnet antyder är det en dator i som tillhör Intels nya Evo-satsning. Evo är en knippe kriterier som en dator ska uppfylla för att kunna maxa vardagsproduktiviteten. Lite som Intels gamla Ultrabook-standard, men mer inriktad på en knippe anslutnings- och prestandafunktioner än på en specifikt slimmad design.

Bland annat ska de ha snabb uppvakningstid på under en sekund, snabbladdat batteri, kompakt design med tunna skärmkanter och stöd för wifi 6 och nya thunderbolt 4. Och så ska de också givetvis bestyckad med Intels nya Core-processorer, mer specifikt ge bättre mobila sådana med Iris Xe-grafik.

Nya processorn övertygar

I detta fall handlar det om en Intel Core i7-1185G7. Det är den vassaste av de nya Tiger Lake-processorerna, med fyra kärnor som har en basfrekvens på 3 GHz, och peak-frekvens på upp till 4,8 GHz på en enskild kärna. Till skillnad från tidigare Prestige 14-modeller vi sett kommer den här alltså inte med extra Geforce-grafikkort, utan den använder nu Intels nya Iris Xe-grafik. Det gör den till en utmärkt dator att testa just vad Tiger Lake-processorerna går för.

På pappret ska den kunna ge en Ryzen 4700U-processor en match, trots att den inte har AMD-processorns åtta kärnor. Men med hypertrådning har du fortfarande åtta parallella processer, och med kraften per kärna levererar Intel övertygande prestanda. Det skiljer upp till en 10-15 procent i prestanda mot AMD-konkurrenten, men då pratar vi 15 procent bättre i vissa moment och 15 procent sämre i andra. I stort sett drar de jämnt.

Grafikkretsarna känns också mer eller mindre jämnvärdiga, kanske till och med övertag för Intel. Men det kan bero på vilka testmoment vi utsätter dem för och hur bra program och drivrutiner är anpassade. Det vi kan konstatera är att det är ett enormt lyft för Intels integrerade grafik. Vi kan numera hjälpligt till och med spela spel på en Intel-dator utan extra grafikkort. I alla fall med rejält nedställda grafikinställningar och lite tålamod för tillfälligt tappad bildfrekvens.

Det som detta innebär mer än något annat är att behovet av Nvidias enklare mobila MX-grafikkort i stort sett helt raderas. Både AMD och Intel är numera vassare på egen hand i den prestandaklassen för att leverera lite extra kraft till sådant som lättare spelande och foto- och videoredigerings-program.

Bakbelysningen i tangentbordet är ställbar i tre steg och kan bli riktigt kraftfull.

Oklar fläktkontroll

Utöver det är datorn utrustad med 16 GB ramminne och en trevligt snabb ssd. Datorn ska ha stöd för pcie 4.0-ssd som i teorin ska kunna ge hastigheter på flera gigabyte i sekunden, men den som sitter i verkar vara av mer normalsnabb typ. Det är positivt för om du vill uppgradera i framtiden när sådana blir tillgängliga på bredare front.

Det vi dock märker är att datorn till och från kan bli rejält högljudd med aggressiva fläktar. Om det beror på att processorn i sig har högre kylningsbehov än generationen innan eller att just MSI-datorns konstruktion och konfiguration orsakar det har vi svårt att säga. Men den där riktiga arbetsron infinner sig inte. Har vi inte strömkabel ansluten så verkar dock inte fläktar vara lika ivriga på att spinna igång.

Datorn har ett eget kontrollprogram kallat MSI Center (eller egentligen MSI Center for Business & Productivity). Där kan vi välja mellan olika prestandaprofiler som påverkar både fläktljudet, prestandan och batteritiden. I alla fall i teorin, förutom olika skärmljusnivåer märker vi inte uppenbar skillnad på dem. Även tysta läget kan väsnas. Här finns även kontroll av sådant som webbkamera, funktions- och Windowstangent, supportinformation, och lite annat smått och gott.

Utöver det är det hyfsat fritt från bloatware i datorn. Prova på-version av Music Maker Jam och Norton Security är förinstallerade, men lätta att ta bort. Sedan får du också en svit fullversioner av enklare bild- ljud och videoredigeringsprogram. Det passar bra just till denna dator som inte är riktad till medieproffs, men där du ändå kan ha behov av sådana funktioner då och då.

Specifikationer

Produktnamn: Prestige 14 Evo A11M-010NE

Testad: November 2020

Tillverkare: MSI

Processor: Intel Core i7-1185G7, 3 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Xe

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 14 tum matt ips, 1920x1080 bildpunkter

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4, usb 2.0, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, ansiktsinloggning

Ljudnivå: 0-42 dBa

Batteritid: 3h 40min (hög belastning), 15h (låg belastning)

Storlek: 31,9 x 21,9 x 1,6 cm

Vikt: 1,29 kg

Rek. pris: 14 490 kr

Aktuellt pris: 14 490 kr hos Komplett

Prestanda

Cinebench R20, cpu: 2 404 poäng

Geekbench 5, cpu: 5 866 poäng, 1 567 single core

Geekbench 5, grafik: 19 279 poäng

Disk, läsning: 1 432,4 MB/s

Disk, sökning: 0,1 ms