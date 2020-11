Testad tjänst: Safer vpn

Pris: Ca 48 kronor (5,49 dollar) per månad vid helårsabonnemang.

Amerikanska Safer vpn är ännu en av många vpn-tjänster vi testat som inte utmärker sig särskilt åt något håll. Den har inga egentliga svagheter, men heller inga direkta positiva egenskaper som skiljer den från liknande tjänster.

Betyg 3 av 5 Omdöme Safer vpn utmärker sig egentligen inte åt något håll, varken uppåt eller nedåt. En av få mer positiva egenskaper är en tre dagars gratis testversion, en av de negativa är långsamma amerikanska servrar. Safer vpn är inte den sämsta vpn-tjänsten vi har testat, men samtidigt långt ifrån den bästa. Det finns gott om andra alternativ som är mer prisvärda. Positivt Tre dagars gratis test.

Billigt vid långt abonnemang.

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix. Negativt Långsamma amerikanska servrar.

Dyrt vid månadsabonnemang.

Ej åtkomst till TV4 Play eller BBC Iplayer. Stort test: Bästa vpn-tjänsterna

Prissättningen är exempelvis högst ordinär med en månadskostnad på 47 kronor (5,49 dollar) vid ett årsabonnemang. Väljer man att betala per månad kostar det 112 kronor (12,95 dollar), vilket visserligen är högt, men samtidigt ungefär vad de flesta andra tjänsterna tar. Tecknar man däremot ett treårsabonnemang går det att pressa ned priset till låga 22 kronor (2,50 dollar) per månad, vilket är ett bra pris. Några fler abonnemangsalternativ finns inte. Och betalalternativen är de vanligaste; kortbetalning eller Paypal.

Någon gratisvariant av programmet finns (som vanligt) inte, men man har (som vanligt) en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”. En garanti som man också infriar utan problem. Dessutom erbjuder Safer vpn, vilket är lite ovanligt, tre dagars gratis test av tjänsten.

Som många andra tillåts fem samtidiga användare samt ett program utrustat med en kill switch.

Något långsamt

Antalet länder Safer vpn låter en koppla upp sig mot är 50, en helt okej siffra. Samma gäller för antalet servrar, vilka är drygt 1 300. När det gäller åtkomst till streamingtjänster är resultatet ungefär som väntat. Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer eller TV4 Play.

Hastigheterna är dessvärre rätt långsamma och får knappt godkänt för de svenska och brittiska servrarna och underkänt för de amerikanska. Mot en svensk server kommer vi upp i 71 Mbit/s, vilket är ett tämligen svagt resultat i jämförelse med andra tjänster. Mot brittiska får vi 61 Mbit/s och mot amerikanska låga 33 Mbit/s.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Safer vpn kommer upp i 28 procent för svenska servrar, 24 procent för brittiska och 13 procent för amerikanska.

Specifikationer

Tjänst: Safer vpn

Testad: November 2020.

Verksamhetsland: USA.

Kontakt: safervpn.com

Antal servrar: 1300+ servrar i 50 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: Fem.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 71 Mbit/s (28%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 61 Mbit/s (24%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 33 Mbit/s (13%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 112 kronor (12,95 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: Ca 48 kronor (5,49 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Treårsabonnemang för 22 kronor (2,50 dollar) per månad..

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.