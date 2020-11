Verisure erbjuder ett antal larmpaket i olika prisklasser, samt mängder av spännande tillbehör för dig som vill låta larmet vara hubben i ditt smarta uppkopplade hem. Till skillnad från många konkurrenter erbjuder dessutom Verisure både fria utryckningar och professionell installation samt genomgång av systemet. Du behöver helt enkelt bara se på när allting installeras.

Betyg 4 av 5 Omdöme Verisures larmsystem är fortfarande bland det bästa du kan skaffa idag, men det är förhållandevis dyrt och kameraintegrationen är inte klockren. För dig som prioriterar smarta hemmet-funktioner och är beredd att betala lite extra för den service Verisure erbjuder tycker vi att det här systemet är riktigt bra! Positivt Bra funktioner och användarvänlig app.

Fria utryckningar och dygnet runt-bemannad larmcentral.

Massor av smarta tillbehör att bygga ut med. Negativt Hög startkostnad.

Integrationen av kamerorna. Stort test: Bästa system för hemlarm

Utbyggbart med smarta tillbehör

Paketet vi testade förra året hette Trygg total, men detta är inte längre kvar för dig som blir ny kund. Dagens storsäljaren heter Smart Voice Alarm och består av två kameradetektorer, sju vibrationsdetektorer, två rökdetektorer, larmpanel och röstenhet. Skillnaden mot paketet vi testade förra året är att trygghetspanelen är bortplockad liksom larmbrickan. Men då har också startkostnaden sänkts med 2 500 kronor till 7 990 kronor, vilket var välbehövligt.

Det går givetvis att komma billigare undan, men leverantören har ingen öppen prislista på sajten, utan de vill hellre kontakta dig för att deala fram ett erbjudande beroende på hur och var du bor, samt vilka behov du har. Lite fult tycker vi, men Verisure är inte ensamma om det upplägget.

Förutom Smart Voice Alarm-paketet har vi testat ett antal extratillbehör i form av ip-kameror (för inomhus- och utomhusbruk), musdetektor, Yale Doorman-modul, smartplugs (wifi-elkontakter), trygghetspanel, styrenhet för luftvärmepump och läckagesensor.

Går att bygga ut till max

Möjligheten att bygga ut systemet är helt fenomenal och alla funktioner fungerar riktigt bra. Med Yale-modulen behöver vi aldrig larma av – det görs automatiskt när vi låser upp dörrlåset. Luftvärmepumpen kan vi styra lika smidigt från Verisureappen som från värmepumpens egna app.

Ip-kamerorna ger bra bild, men appens gränssnitt för hanteringen av systemet är inte optimal. Flertalet funktioner ligger fortfarande i en helt separerad app vilket är ologiskt. Förra året köpte dock Verisure Arlo, planen är att vi så småningom ska vi kunna koppla in Arlokameror till larmkitet. Än så länge är det dock några steg kvar innan det är klart för lansering på den svenska marknaden, men det här är något vi ser fram emot, då nuvarande kameralösning är Verisurepaketets svagaste länk.

Uppkopplad högtalartelefon

Röstenheten är enkelt uttryckt en nätansluten kommunikationsenhet som monteras på en vägg, det är den Verisures operatörer kopplar upp sig mot när ett larm utlösts. Operatörens röst hörs tydligt i hela huset. Här kan du enkelt tala om vad problemet är. Om den av någon anledning inte skulle fungera eller du inte svarar ringer operatören upp de telefonnummer du angett under installationen. För säkerhets skull måste du ange ett kodord till operatören så denna vet att det verkligen är du som svarar.

Vibrationsenheten känner av och kan utlösa larmet redan när någon börjar bryta sig in via i dörr eller fönster, något som kan spara dig värdefull tid och skrämma bort tjuven innan denne tagit sig in i bostaden. Detta fungerar utmärkt när vi testar att fejka ett inbrott med hjälp av en kofot.

Alla enheter förutom utomhuskameran kommunicerar trådlöst med centralenheten. Om någon sensor registrerar rök talar de dessutom om vilket rum det brinner i. En bildserie skickas också till larmcentralen som kan avgöra om någon åtgärd behöver vidtas.

Verisure-appens gränssnitt är rent och tydligt, du ser snabbt vilken status ditt system befinner sig i. Här kan du också se information som temperatur, luftfuktighet, och mycket annat nyttigt om du köpt till andra smarta tillbehör. Ett bra exempel är möjligheten att ställa in så att Yale-modulen låser dörren enligt ett schema. Det finns dessutom möjlighet att skapa smarta "knappar" på hemskärmen till förprogrammerade scenarion.

En nyhet i appen är funktionen Verisure Guardian. Här kan du, var du än befinner dig, använda appen som ett kontaktlarm i mobilen. Dels finns en inbyggd SOS-tjänst, dels du kan ställa in när du förväntar dig vara hemma. Är du inte hemma i tid aktiveras kontaktlarmet och skickar din senast kända position till väktare. Bra!

Specifikationer

Testad: November 2020

Tillverkare/kontakt: Verisure

Testat paket: Smart Voice Alarm

Kommunikation: Ip/gsm

Väktartjänst: Inre/yttre

Startkostnad testat paket: 7 990 kr.

Månadskostnad testat paket: 499 kr

Totalkostnad 5 år: 25 954 kr

Kostnadsfri installation: Installation ingår i startpaketet.

Övrigt: Fria utryckningar, Smarta tillbehör: Smartplugs, läckagesensor, musdetektor, värmepumpsmodul, Yale Doorman-modul.