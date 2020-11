Securitas Sverige AB är företaget som kanske mest är känt för sina väktare. Redan 1934 startades företaget under namnet Helsingborgs Nattvakt, för att senare bli Securitas Sverige AB. Verksamheten är enorm, med både väktartjänster, ordningsvakter, skyddsvakter, larmcentraler, kameralösningar, brand & räddningstjänster och runt 10 000 anställda Sverige.

Betyg 4 av 5 Omdöme Securitas Home är ett mycket användarvänligt och kompetent hemlarm som dessutom erbjuder användaren en hel del smarta hem-funktioner. Vi gillar möjligheten att kunna skapa olika scenarier samt kompabiliteten med bland annat Sonos samt en rad Z-wave produkter (inklusive smarta lås (Dana Lock V3 eller ID Lock 150)). Positivt Enkelt handhavande, användarvänlig (både app samt webbgränssnitt)

Kostnadsfria utryckningar

Brett utbud av tillbehör

Kompatibelt med flertalet Smarta hemmet-produkter (Z-Wave) Negativt Installation ingår ej

Endast en magnetkontakt ingår i larmpaketet

Flertalet produkter kräver Plus- eller Premium-abonnemang Stort test: Bästa system för hemlarm

1988 skapades Securitas Direct, som skulle syssla med hemlarm och företagslarm till mindre företag. Denna del såldes 2006 för att senare delas upp i två företag – Verisure (riktat mot privatpersoner) samt Securitas Direct vars verksamhet riktades mot företag och privatpersoner med högre säkerhetskrav.

Förvirrande är bara förnamnet, varumärket Securitas delas med andra ord av flera företag med olika ägare. I praktiken är det inget som påverkar dig som konsument, men ibland florerar information om att Verisure och Securitas Hemlarm är en och samma leverantör, vilket alltså inte stämmer. Företagen ska faktiskt betraktas som konkurrenter (även om Securitas Hemlarm och Securitas Direct/Verisure använder sig av samma väktarorganisation, Securitas Sverige, för utryckningar.

2008 startade Securitas Sverige återigen en egen avdelning för hemlarm, denna fick namnet Securitas Hemlarm. I september i år ändrades namnet till Securitas Home, som en del i en internationell satsning. Det är med andra ord inga dunungar vi har att göra med när det gäller säkerhetslösningar och övervakning. Hemlarms-paketet vi testar här lanserades precis innan årsskiftet 2018/19.

Installation ingår inte

Precis som lösningarna ifrån Alert Alarm och Gardio är det kunden själv som får utföra installationen genom att följa en webbaserad guide. Grundpaketet innehåller en centralenhet (inkl. sim-kort), manöverpanel, en magnetkontakt, rörelsedetektor med kamera, rökdetektor samt ett antal dekaler. Det kan initialt kännas som en övermäktig uppgift men det är enklare än vad du tror och steg-för-steg-instruktionerna är pedagogiska och lättförståeliga. Vill du oavsett detta ha hjälp av en tekniker finns det som tillval för 1 795 kr.

Vi kompletterade grundpaketet med en ip-kamera för inomhusbruk (1 495 kronor) samt en fjärrströmbrytare (495 kronor). Totalt tog installationen cirka två timmar och sedan var larmsystemet redo att skydda hemmet. Grundpaketet går givetvis att komplettera med en mängd tillval såsom en fjärrkontroll, ip-kamera för utomhusbruk, utomhussiren med blixt, en akustisk glaskrossdetektor för att nämna några exempel. Larmbrickor finns däremot inte, vare sig inkluderade i grundpaketet eller som tillval.

Under 2020 har de adderat ytterligare produktnyheter:

En batteridriven temperatursensor (495 kronor, Plus- eller Premium-abonnemang krävs) som fungerar både inom- och utomhus. Aktuell temperatur visas i realtid i appen och du kan även få en notifiering om temperaturen över- eller understiger angett gränsvärde.

En vattendetektor (745 kronor) som varnar vid ett eventuellt vattenläckage vid till exempel tvätt- eller diskmaskin, frysskåp eller vattenledningar. Vid läckage ljuder en signal samtidigt information om händelsen skickas till larmcentralen.

Ringklocka med inbyggd kamera och tvåvägs ljud (1 995 kronor, Premium-abonnemang krävs). När någon trycker på knappen på ringklockan får du en notifiering i appen och kan både se och prata med den som står utanför dörren. Har du ett elektroniskt lås kopplat till ditt system (Dana Lock V3 eller ID Lock 150) kan du låsa upp dörren med ett knapptryck.

Ip-kamera för utomhusbruk (1 495 kronor, Premium-abonnemang krävs) för videoövervakning i full HD. Kameran har inbyggd videoanalys som kan skilja på en människa, ett fordon eller ett djur och som kan meddela användaren om eventuella händelser via push-notiser direkt i telefonen. Den startar dessutom en automatisk inspelning om någon av dina larmande komponenter löser ut larmet. Saknar inbyggt batteri utan strömförsörjs via en medföljande transformator.

Akustisk glaskrossdetektor (745 kronor) som reagerar på ljudfrekvenser av krossat glas och har en räckvidd på upp till 8 meter.

Extra inomhussiren (745 kronor) som kompletterar ditt larmsystem med ytterligare ljudresurser och som monteras direkt i ett vägguttag. Har ett inbyggt batteri som räcker minst sex timmar vid ett eventuellt strömavbrott.

Utöver dessa har Securitas Home under året även lanserat en infälld magnetkontakt (495 kr), vibrationsdetektor (745 kr) samt en garage-och förrådsdetektor med kamera (1 995 kr). När detta test publicerats ska även en ny funktion lanserats för alla kunder som har ip-kameror i sitt larmsystem, som innebär att larmoperatörerna får en indikering om det befunnit sig en person på platsen (synlig i kamerorna) under de senaste 15 minuterna innan ett larm löser ut.

Bor du i lägenhet på nedre botten eller i villa/radhus bör du komplettera med ett gäng magnetkontakter (495 kronor styck), rökdetektorer samt eventuellt ytterligare rörelsedetektorer (båda dessa kostar 745 kronor styck). Månadsavgifter påverkas inte beroende på antalet produkter utan styrs av vilka funktioner du vill kunna använda.

Det finns tre olika abonnemang

Basspaketet riktar sig till den som söker ett hemlarm med ett traditionellt skydd (magnetkontakter, rökdetektor etcetera) och kostar 299 kronor i månaden. Du kan komplettera med ytterligare enheter och betalar då endast engångssumman för dessa, månadsavgifter är densamma. Vill du även kunna styra exempelvis belysning (Z-Wave), koppla ihop systemet med dina högtalare (Sonos, Legrand) och även skapa olika automatiseringar ska du istället välja pluspaketet för 329 kronor i månaden. Vill du komplettera systemet med en IP-kamera för att kunna spela in och strömma video är det premiumpaketet för 379 kronor som gäller.

Plattformen gillar vi skarpt och det finns en hel del användbara funktioner. Via det webbaserade gränssnittet kan du lägga till och ta bort användare, med samma eller egna unika koder, lägga till flera system (exempelvis sommarstugan) eller addera kontaktpersoner som larmcentralen ska kontakta om ett larm utlöses. I aktivitetsloggen visas de senaste händelserna som skett i ditt system.

I undermenyn ”Automatisering” kan du skapa olika regler, scheman och scener. Till viss del är det beroende av vilka komponenter du har i ditt system men ett schema kan vara att belysningen (kopplad till fjärrströmbrytare) ska tändas vid en specifik tidpunkt varje kväll eller anpassas efter solens upp- eller nergång. En regel kan vara att när du larmar av ska fjärrströmbrytaren aktiveras för att tända en lampa, under förutsättningen att solen gått ner.

En annan regel kan vara att en fjärrströmbrytare, kopplat till strykjärnet, ska slås av när du kopplar på larmet. Reglerna kan även vara platsbaserande och triggas beroende på var du befinner dig, så kallad geofencing, och exempelvis slå på kaffebryggaren när du kommer in i ett visst geografiskt område. Vill du att flera saker ska aktiveras med ett enda knapptryck i appen är det under fliken Scener du skapar dessa.

Ip-kameran är smidig om du snabbt och enkelt vill strömma eller spela in video i realtid. Kameran blir integrerad i systemet och kan känna av rörelser och automatiskt starta en inspelning samt skicka meddelande till din mobiltelefon beroende på vilka inställningar du gjort eller om larmet löses ut.

Till- och frånkoppling av larmet sker via manöverpanelen och din fyrsiffriga kod, i din webbläsare, fjärrkontroll (om du valt till en sådan) eller direkt i din smartphone via den dedikerade appen. Du kan ställa in vilken tidsfördröjning som ska gälla vid in- och utpassering, i vårt fall 30 sekunder, innan larmet aktiveras respektive avaktiveras, liksom välja mellan full tillkoppling med alla komponenter aktiva eller så kallat skalskydd där endast vissa komponenter är aktiverade. Appen i sig är för övrigt mycket användarvänlig och ger en bra överblick över systemet.

Spelar in vid skarpt läge

Om larmet löser ut registreras händelsen antingen som ett tekniskt larm eller ett larm med åtgärd och skickas vidare till Securitas larmcentral via antingen nätet eller gsm. Är det ett tekniskt larm (exempelvis batterifel eller strömavbrott) meddelas du om detta via en push-notis och/eller ett epostmeddelande. Om larmet aktiverats på grund av att systemet registrerat en händelse överförs larmet till Securitas larmcentral, samtidigt som rörelsedetektorn med kamera och eventuella videoenheter tar en bild respektive spelar in en videosekvens. Larmoperatör får dessa bilder och ringer därefter upp kontaktpersonerna som måste svara med sin personliga kod.

Motringning sker enligt den lista med kontaktpersoner som ni har angivit på Mina sidor. Personlig kod måste alltid uppges, stämmer koden tar man ett gemensamt beslut om om det behövs en utryckning eller inte. Vid felaktigt eller uteblivet svar skickas väktare till den larmade platsen. Finns det en eventuell gärningsman på platsen kan väktaren genomföra ett så kallat envarsgripande och meddela polis. Väktaren åtgärdar även provisoriskt eventuella skador som kan ha uppkommit i samband med inbrottet.

Specifikationer

Testat: September 2019, uppdaterat november 2020

Leverantör: Securitas Sverige AB - SecuritasHome

Inkluderad hårdvara och tjänst grundpaket: 1 x Centralapparat inkl. SIM-kort, 1 x Manöverpanel, 1 x Magnetkontakt, 1 x Rörelsedetektor med kamera, 1 x Rökdetektor, X x Dekaler

Extrautrustning testat paket: IP-kamera Inne och fjärrströmbrytare för styrning av elektrisk utrustning, t.ex. lampor

Kommunikation: IP och 2G/3G (Bredband och mobilnät)

Väktartjänst: Kostnadsfria väktarutryckningar av Securitas, med yttre kontroll. Inre kontroll ingår om larmet sitter i en lägenhet, annars är Inre kontroll ett tillval.

Startkostnad grundpaket: 495 kr

Månadskostnad grundpaket: 299 kr

Totalkostnad 5 år grundpaket: 299 kr/mån x 60 månader + 495 kr = 18 435 kr

Startkostnad testat paket: 8 705 kr

Månadskostnad testat paket: 379 kr

Totalkostnad 5 år testat paket: 379 kr/mån x 60 månader + 2485 kr = 31 445 kr