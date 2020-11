Sector Alarm är tillsammans med Verisure absolut störst när det gäller hemlarm på den svenska marknaden, med runt 200 000 privat- och företagskunder.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ett smidigt larmsystem med fria utryckningar och pristak för månadskostnaden. Vi gillar gränssnittet, den användarvänliga appen och kompabiliteten med Yale Doorman, liksom att det går att programmera fjärrströmbrytarna för viss automatisering av hemmet. Men vi saknar en mer omfattande integrering av smarta hemmet-produkter. Positivt Design och kvalitetskänsla

Användarvänligt

Installation utförd av tekniker ingår

Larmbrickor ingår Negativt Relativt dyrt

Uppdaterat med nya kameror, men vi saknar fortfarande möjligheten att integrera övriga smarta hemmet-produkter

De nya IP-kamerorna omfattas inte i pristaket för månadsavgiften. Stort test: Bästa system för hemlarm

Under året har systemet uppdaterats, främst designmässigt och enligt Sector själva har fokus legat just på produkternas utformning och design. Och varför inte? Det bidrar till helhetsbilden av ett hem och det är bra om produkterna inte uppfattas som en anstötande inredningsdetalj. Som kuriosa kan nämnas att företaget vunnit en Reddot Design Awards just för produkternas design.

I startpaketet ingår installation av centralenhet, manöverpanel, kameradetektor, rökdetektor, magnetkontakt, larmbricka, fem extra larmbrickor (som tidigare var ett tillval) samt avskräckande dekaler att fästa på dörrar och fönster. Startpaketet ligger på 1 490 kronor, då ingår installation och genomgång med en tekniker och du betalar sedan löpande en månadskostnad.

Manöverpanelen är sedan drygt ett år tillbaka större, med belysta knappar och ”Quick Arm” (du behöver inte slå in säkerhetskoden för att larma på utan bara trycka in ”Home”- eller ”Away”-knappen för skalskydd respektive fullskydd). Även larmbrickorna har setts över med nya färger, tillverkade i ett mer slitstarkt material och med en robustare fästanordning. Fjärrkontrollen (tillval) har även den ett nytt utseende och kan visa aktuellt larmläge.

Nya panelen till höger

Förra året fick kameradetektorn även ett något bättre täckningsområde samt ny, snyggare design. Rökdetektorerna fick en hel del förbättringar som inkluderade både sabotageskydd och inbyggd inbrottssiren. Intervallerna på det interna larmtestet har dessutom reducerats till 10 sekunder. Vid utlöst brandlarm flashar ett rött sken mot taket och har du flera rökdetektorer i hemmet så kommunicerar de med varandra – om en går igång tjuter alla.

Nyheter 2020

Även i år har Sector lanserat ett gäng nya produkter. En video-dörrklocka (3 490 kr + 39 kr i månadskostnad) som monteras på ytterdörren och som skickar en push-notis i appen när en besökare närmar sig så att du ser vem som står utanför dörren. Med den inbyggda högtalaren och mikrofonen kan du dessutom prata med besökaren. Smidigt, inte minst i kombination med ett smart lås monterat i samma dörr.

Vidare har två nya ip-kameror (från Alarm.com) för inomhusbruk lanserats, båda med tvåvägsljud och tillhörande molntjänst för lagring – en mindre modell med 1080p-upplösning (2 490 kr + 39 kr i månadskostnad) samt en något större modell (3 490 kr + 39 kr i månadskostnad) med 180 graders vidvinkellins, 3 840 x 2 160 pixel upplösning samt, utöver wifi-anslutning, även bluetooth att användas för musikstreaming.

Två nya kameror för inomhusbruk

Även en ny utomhuskamera (3 490 kr + 39 kr i månadskostnad), som kan upptäcka och spela in frekvenser liksom meddela användaren om eventuella suspekta rörelser i närheten av hemmet, oavsett ljusförhållanden. Kameran ska även kunna göra avancerade videoanalyser och bland annat skilja på människor, fordon och djur.

I den adderade månadskostnaden ingår säker molnlagring, avtalslång garanti på alla produkter, fri service och support. Till skillnad från kamerorna, som tillhör själva larmsystemet, är ingen av dessa fyra enheter uppkopplade mot larmcentralen och det är enbart användaren som har tillgång innehållet.

Kostnaden kan dra iväg rejält initialt

Månadskostnaden börjar på 419 kronor men varje tillval genererar en extra löpande kostnad samt i vissa fall en engångskostnad. Till testmiljön, i detta fall en lägenhet, väljer vi till en extra siren en vibrationsdetektor som reagerar på vibrationer eller hårda slag samt ett trepack smartplugs (fjärrströmbrytare) för att exempelvis styra belysning eller en kaffebryggare direkt från appen. Handlar det om en villa behöver du säkerligen komplettera med ytterligare rökdetektorer och magnetkontakter.

Kostanden kan med andra ord dra iväg rejält, framför allt initialt när det gäller engångskostnaderna, men när det kommer till den löpande kostnaden har Sector har ett pristak på 469 kronor – mer än så kommer du alltså aldrig behöva betala per månad (pristaket inkluderar emellertid inte de nya övervakningskamerorna).

Produkterna du betalt för äger du och skulle du flytta kan du ta med dig dessa till ditt nya boende, alternativt så installerar Sector kostnadsfritt nya produkter i ditt nya hem. Det förutsätter att du har ett löpande abonnemang hos Sector.

Även fjärren (tillval, den nya till höger) uppdaterades 2019.

Precis som med de andra larmsystem larmar du av eller på med antingen manöverpanelen, larmbrickorna eller via appen. Du kan välja att aktivera hela larmsystemet, med både magnetkontakter och kameradetektorer eller ett så kallat skalskyddslarm där larmet aktiveras om någon öppnar en dörr eller ett fönster som försetts med en magnetkontakt (går att ställa in med fördröjning). Rörelsesensorerna inomhus är däremot inte aktiverade, skalskyddslarmet är till för att varna och ge trygghet när du är hemma, framför allt kanske på natten då alla sover.

Kompatibelt med Yale Doorman

Kommunikationen mellan larm och larmcentral sker via gsm-nätet, men även via din bredbandsuppkoppling om en sådan finns. För tillval som smartplugs krävs däremot ett trådlöst nätverk liksom om du har investerat i ett smart lås. Har du version 2 eller senare av Yale Doorman kan du köpa till Sector Alarms Easy Lock låsmodul för 690 kronor för att sedan integrera låset i larmsystemet (installeras av tekniker). Därefter kan du alltså styra låset med samma app som larmtjänsten, precis som med Verisures lösning.

När någon av sensorerna utlöses går ett larm direkt till Sector Alarms operatörer. Förutsatt att du valt kameradetektor kan larmcentralen gå in och bekräfta eventuella intrång eller rökutveckling och kontakta räddningstjänst eller polis omedelbart. Men oavsett eventuell kamera eller inte åker en väktare ut och kontrollerar bostaden, vilket betyder att Sector Alarm behöver en uppsättning extranycklar (alternativt kod till Yale Doorman) för att kunna kontrollera hemmet och sedan larma på igen.

Användarvänlig och överskådlig app

Även om det är en dyr historia är servicenivån högre än exempelvis tidigare nämnda Svenska Alarm där du personligen måste avgöra om ett larm skarpt eller falskt och därefter ta beslut i frågan. I Sector Alarms fall får du personlig kontakt dygnet runt och det ingår fria utryckningar. Dessutom är appen genomarbetat, enkel att hantera och känns påkostad.

Du kan enkelt lägga in tillfälliga koder för hantverkare och liknande. Möjligheten att kunna styra belysning eller annan elektronisk utrustning från distans via smartplugs är också ett plus. En annan fördel är att du slipper långa bindningstider, med enbart tre månaders uppsägningstid. Jämfört med Verisure och Securitas Home har Sector Alarm dock en bit kvar när det gäller extrafunktioner och smarta hemmet-anslutningar.

Specifikationer

Testat: November 2020

Tillverkare: Sector Alarm

Testat paket: Sector Alarm TC

Inkluderad hårdvara och tjänst grundpaket: Hårdvara: 1 centralenhet, 1 manöverpanel, 1 kameradetektor, 1 rökdetektor, 1 magnetkontakt, 5 larmbrickor.

Urval ur tjänst: Åtgärd vid brand och inbrott. Trygghetslarm. Personlig kontakt dygnet runt. Kopplat till Sector Alarms egen larmcentral. Nyckelservice. Fria utryckningar. Inre och yttre kontroll. Husdjursanpassning.

Extrautrustning testat paket: Fjärrkontroll + smartplugs, HD inomhuskamera, 180° HD videokamera

Kommunikation: IP/Gprs

Väktartjänst: Fria utryckningar med inre och yttre kontroll

Startkostnad grundpaket: 1490 kr

Månadskostnad grundpaket paket: 419 kr

Totalkostnad 5 år grundpaket: 26 600 kr

Startkostnad testat paket: 12 820 kr

Månadskostnad testat paket: 527 kr

Totalkostnad 5 år testat paket: 44 440 kr

Kostnadsfri installation: Ingår i startpaketet

Övrigt: Fria utryckningar, ingen bindningstid, fri årlig service