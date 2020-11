En för många kanske okänd aktör på den svenska marknaden är Säkra Larm. Inte så konstigt då de fram tills nyligen nästan uteslutande sålt sin lösning till slutkund via direktförsäljning. De har med andra ord inte haft samma marknadsföringsbudget som de stora bjässarna Verisure och Sector alarm.

Betyg 5 av 5 Omdöme Säkra Larm erbjuder ett smidigt och användarvänligt larmsystem. En flexibel plattform som dessutom är kompatibel med ett brett utbud av produkter som kommunicerar via Z-Waves trådlösa kommunikationsprotokoll. En till synes hög initial kostnad (beroende på vilka produkter du väljer att komplettera systemet med, men avbetalning månadsvis erbjuds) men å andra sidan äger du sedan produkterna och betalar därefter enbart för önskad tjänst. Positivt Prisvärt grundskydd med en låg månadsavgift när hårdvaran är betald.

Anpassningsbar och användarvänlig plattform.

Bra utbud av tjänster och produkttillval.

Kompatibelt med flertalet Z-Wave-produkter. Negativt Hög initial kostnad (beroende på tillval).

Du köper och äger produkterna

Med det sagt är de ingen liten aktör på marknaden. Sedan starten 2003 är de idag ett av Sveriges största larmbolag. Säkra Larm erbjuder alltifrån traditionella larmprodukter, skydd mot brand och vattenskador till modernare smarta hemmet-lösningar till såväl privatpersoner som företag och har sedan starten runt 50 000 installationer i sitt CV.

Sett till handhavande och produktutbud är Säkra Larms lösning till mångt och mycket likt SecuritasHome, vilket inte är så konstigt då den underliggande plattformen (Alarm.com) är densamma. Men det finns ett par väsentliga skillnader – Hos Säkra Larm köper du och äger all din utrustning vilket innebär en relativt hög initial kostnad men du kan välja om du vill betala larmet direkt eller delbetala på allt från 12 till 120 månader. Larmsystemet är sedan ditt och fungerar oavsett om du väljer till ett abonnemang eller inte (du förlorar emellertid app-styrningen samt tillgång till teknisk support, förlängd garanti etcetera).

Beroende på vilka produkter du valt tillkommer sedan en månadsavgift. Ett system med enbart traditionella larmprodukter, det vill säga en centralenhet (inkl. sim-kort), manöverpanel, magnetkontakter, rörelsedetektor med kamera, rök- och värmedetektor samt dekaler kostar 139 kr/mån inklusive uppkoppling mot väktartjänst (Securitas). Skulle det sedan vara så att du inte känner att du har behov av väktartjänst betalar du endast 490 kr per år, vilket innefattar mjukvaruuppdateringar. Då är det enbart tekniskt support samt löpande garanti på komponenterna du köpt.

Installation och genomgång av systemet ingår

Vill du ha ett mer omfattande system som inkluderar möjligheten att koppla på olika smarta hemmet-produkter och tjänster såsom ip-kameror, smarta lås (Dana Lock eller ID Lock) samt andra kompatibla Z-wave-produkter hamnar det på 262 kronor per månad inklusive väktartjänst. Värt att nämna är att installation av larmsystemet av behörig tekniker ingår, något som exempelvis inte är inkluderat om du väljer SecuritasHome, Alert Alarm eller Gardio.

Plattformen är riktigt trevlig och du får bra översikt över ditt system oavsett om du går in via appen, webbgränssnittet eller centralenheten. Lägga till eller ta bort användare, streama liveflöden samt givetvis larma på eller av är bara några exempel på funktioner. Under ”Automatisering” kan du även skapa olika regler, scheman och scener.

Användarvänligt webgränssnitt

Till viss del är det beroende av vilka komponenter du har i ditt system, men ett schema kan vara att belysningen (kopplad till fjärrströmbrytare) ska tändas vid en specifik tidpunkt varje kväll och en regel kan vara att när du larmar av ska fjärrströmbrytaren aktiveras för att tända en lampa, under förutsättningen att solen gått ner. Eller kanske att favoritspellistan ska spelas upp i ditt Sonos-system. Det går att integrera larmsystemet med Google Home, Siri, Alexa, Amazon Echo och andra enheter som kommunicerar över z-wave, därefter är det upp till dig, eller med assistans från Säkra Larm, att skapa olika automatiseringar.

Snygg och användbar centralenhet

Ovan nämnda centralenhet är en riktigt trevlig bekantskap. Den liknar en liten surfplatta och har ett överskådlig och användarvänligt gränssnitt. Med denna kan du styra alla funktioner och enheter, liksom skapa olika automatiseringar, precis som när du använder datorn och webbgränssnittet. Centralenheten har därutöver bluetooth vilket exempelvis möjliggör automatisk avlarmning när den får kontakt med användare som är inlagda i systemet. Smidigt!

Centralenheten underlättar användandet rejält

Helhetsintrycket gällande Säkra Larm är klart positivt. De erbjuder ett genomtänkt och för individen flexibelt system med högkvalitativa produkter, som dessutom är enkelt att administrera och anpassa efter önskemål och behov. Komponenterna kommunicerar via din bredbandsuppkoppling alternativt via mobilnätet (i centralenheten sitter även ett e-sim som är obundet till specifik operatör och använder det mobilnät som ger bäst uppkoppling för stunden).

Specifikationer

Leverantör: Säkra Larm

Testat: november 2020

Inkluderad hårdvara och tjänst grundpaket: 1 centralapparat inkl. sim-kort, 1 manöverpanel, 1 magnetkontakt, 1 rörelsedetektor med kamera, 1 rök- och värme detektor, dekaler

Extrautrustning testat paket: Ip-kamera Inne, vattendetektor, vibrationsdetektor, rörelsedetektor och fjärrströmbrytare för styrning av elektrisk utrustning, t ex lampor

Kommunikation: Dual path genom IP och LTE (bredband och mobilnät 3G/4G)

Väktartjänst: Fria väktarutryckningar av Securitas.

Startkostnad grundpaket: 22 600 kr

Månadskostnad tjänst grundpaket: 139 kr

Totalkostnad 5 år grundpaket: 139 kr/mån x 60 månader + 22 600 kr = 30 940 kr.

Startkostnad testat paket: 30 685 kr

Månadskostnad tjänst testat paket: 262 kr(Säkra Larm erbjuder 1-år fritt med alla tjänster)

Totalkostnad 5 år testat paket: 262/mån x 60 månader + 30 685 kr = 43 261kr

Kostnadsfri installation: Ingår i startpaketet

Övrigt: I Säkra Larms nya centralenhet finns en extra inbyggd kamera samt glaskross.