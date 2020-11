Brittiska Hide My Ass vpn imponerar till en början stort. Man har en sajt på svenska med en mängd olika abonnemangsalternativ.

Betyg 4 av 5 Omdöme Hide My Ass vpn har många bra egenskaper, som antalet länder att koppla upp sig mot och en gratis testvecka av tjänsten. Priserna är också helt okej. Hade bara hastigheterna och åtkomsten till streamingtjänsterna varit snäppet bättre hade det blivit ett riktigt toppbetyg. Nu blir det ”bara” en fyra. Positivt Gratis test i sju dagar.

Många abonnemangsalternativ.

Många länder.

Åtkomst till SVT Play och amerikanska Netflix. Negativt Ej åtkomst till BBC Iplayer eller TV4 Play.

Dyrt månadsabonnemang. Stort test: Bästa vpn-tjänsterna

Här finns allt från månadsabonnemang för 112 kronor (10,99 euro), till treårsabonnemang för låga 30 kronor (2,99 euro) per månad. Ett årsabonnemang, vilket är vad vi brukar använda för att jämföra kostnaden för de vpn-tjänster vi testar, kostar 45 kronor (4,39 euro) per månad - ett pris som står sig bra i konkurrensen.

Övriga abonnemang är sex månader för 92 kronor (8,99 euro) per månad och 24 månader för 41 kronor (3,99 euro) per månad.

Glädjande nog erbjuder de, förutom den vanliga 30-dagars ”pengarna tillbaka-garantin”, även sju dagars gratis testperiod.

Som många andra tillåter man också fem samtidiga användare och har ett program (på svenska) utrustat med en så kallad kill switch.

Knappt godkända hastigheter

Fortsatt positivt är antalet länder Hide My Ass vpn låter dig koppla upp dig mot (190+) och antalet servrar som är 1 100+.

Däremot når man inte hela vägen fram när det gäller åtkomst till streamingtjänster.

Vi kommer åt SVT Play och amerikanska Netflix, men inte brittiska BBC Iplayer eller TV4 Play. Detta är den vanligaste kombinationen bland de vpn-tjänster vi hittills har testat, men det finns även tjänster som klarar av att ge åtkomst till alla fyra.

Hastigheterna är inte heller särskilt imponerande. Mot en svensk server kommer vi upp i 73 Mbit/s, vilket är ett svagt resultat i jämförelse med andra tjänster. Mot brittiska får vi 59 Mbit/s och mot amerikanska 47 Mbit/s, båda på gränsen till underkänt.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Hide My Ass vpn kommer upp i 29 procent för svenska servrar, 24 procent för brittiska och 19 procent för amerikanska

Specifikationer

Tjänst: Hide My Ass vpn

Testad: November 2020.

Verksamhetsland: Storbritannien.

Kontakt: hidemyass.com

Antal servrar: 1100+ servrar i 190+ länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: Fem.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 73 Mbit/s (29%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 59 Mbit/s (24%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 47 Mbit/s (19%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 112 kronor (10,99 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 45 kronor (4,39 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader för 92 kronor (8,99 euro) per månad, tvåårsabonnemang för 41 kronor (3,99 euro) per månad, treårsabonnemang för 30 kronor (2,99 euro) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.