Under onsdagen röstade EU-parlamentet för att stödja konsumenters rätt att reparera, eller "right to repair", rapporterar Zdnet.

Right to repair-rörelsen består av en koalition av Europeiska organisationer som ECOS, EEB och Ifixit Europa som arbetar för att göra rätten att reparera så tillgänglig som möjlig. Detta så konsumenter kan använda sina gamla produkter längre snarare än att behöva köpa nya hela tiden.

Omröstningen innebär att EU-kommissionen får vidare stöd att fortsätta arbeta för att öka hållbarheten för elektronik för att dra ner på mängden elskrot. Bland annat genom att göra det så lätt som möjligt för konsumenter att reparara produkter som datorer, smartphones och surfplattor.

Rätten att reparera har inte blivit till konkret lagstiftning ännu men EU:s fortgående plan är att införa mer hållbara förändringar för elektronik under nästa år.

Läs också: EU-initiativ kan låta användare göra sig kvitt bloatware i mobilen