Videomöten har blivit det nya normala för många av oss. Det som före coronapandemin enbart handlade om företagslösningar berör nu många fler.

Det här har it-jättarna Google och Microsoft insett. Tidigare var deras tjänster Google Meet och Microsoft Teams betallösningar för företag, men nu finns det nedbantade gratisversioner för alla.

De flesta tjänster för videomöten fungerar på samma sätt, men en fördel med Teams är förstås kopplingarna till andra Microsoft-tjänster.

För att logga in använder du ditt vanliga Microsoft-konto, men i skrivande stund är registreringen lite krånglig. Du måste exempelvis välja alternativet For work and organizations – väljer du familjealternativet uppmanas du att i stället använda Skype.

Mer än video

Teams får hela tiden nya finesser, och nyligen tillkom möjligheten att byta bakgrundsbild i ditt videosamtal eller göra den oskarp. Du behöver med andra ord inte visa hur stökigt du har det.

Men Teams är inte bara en tjänst för videomöten. Som du ser i bilden nedan kan du även skapa grupper för att föra diskussioner och dela filer. Det är också smidigt att jobba tillsammans i Word- och Excel-filer.

Det är dock viktigt att komma ihåg att gratisversionen har sina begränsningar. Den viktigaste handlar om att ett möte max får pågå i 45 minuter och att antalet deltagare inte får vara mer än 100. Nu, under coronatiden, har Microsoft dock tillfälligt höjt den här gränsen.

Det finns även fler begränsningar i funktioner och på www.microsoft.com visar Microsoft vilka de är och vad det finns för betalalternativ.

Så funkar Microsoft Teams

1. Bläddra

Bläddra dig framåt och bakåt i dina vyer – och sök efter meddelanden, filer med mera.

2. Aktiviteter

Koll på allt du har gjort i Teams.

3. Chatt

Du kan använda Teams för att textchatta.

4. Grupper

Skapa grupper i Teams för att jobba bättre tillsammans.

5. Möten

Starta ett möte direkt eller schemalägg det till senare.

6. Telefon

Ring röstsamtal med en person eller en grupp.

7. Filer

Här samlas alla teamets filer.

8. Appar

Det går att koppla ihop Teams med många tredjepartsappar.

9. Mobil

Hämta Teams för din smartphone eller surfplatta.

10. Möte

Starta ett möte i Teams (se fråga 4-5).

11. Konto

Få mer information om ditt konto i Teams.

Frågor och svar om tjänsten

1. Hur registrerar jag mig...

Surfa till www.microsoft.com/teams och tryck på Registrera dig kostnadsfritt. Fyll i ditt Microsoft-konto, exempelvis en Outlook- eller Hotmail-adress och välj For work and organizations (se artikeln ovan). Bekräfta med Nästa, komplettera dina uppgifter och tryck Konfigurera Teams.

2. ... och hur installerar jag

Du kan nu välja att köra Teams direkt i webbläsaren eller skaffa Teams-programmet genom att trycka på Ladda ned Windows-appen. Starta installationen genom att klicka på den fil du just laddade ned.

När installationen är klar öppnar du Teams och loggar in.

Ska du använda Teams ofta är det smart att installera appen.

3. Funkar det för mobilen?

Du kan inte bara använda Teams i datorn. Det finns även appar för mobil och surfplatta. Ladda hem dem via Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och logga in med uppgifterna i steg 1.

4. Hur startar jag ett möte…

För att starta ett videomöte trycker du på Möte i vänstermenyn. Du kan välja Schemalägg ett möte för att starta det senare, men i vårt exempel väljer vi Möte nu.

Se till att ljudet är korrekt påslaget och tryck på Anslut nu. Du kan välja Kopiera möteslänk och dela den via valfri kanal eller skicka inbjudan via mejl.

När deltagarna klickar på den här länken får de välja mellan att köra Teams i webbläsaren eller installera programmet (se ovan). Observera att de inte kommer in automatiskt – du måste först välja Släpp in.

Beroende på vilken version av Teams du kör kan du i samband med anslutningen välja att byta bakgrund.

5. ... och hur styr jag det

När mötet är igång styr du det i menyn högst upp. Du kan exempelvis välja Visa deltagare – och härifrån bjuda in nya. Du kan även tillfälligt stänga av kameran och mikrofonen – och välja Dela innehåll för att exempelvis visa en Powerpoint-presentation. Med den röda knappen kan du lämna mötet.