Testad produkt: Zenwifi AX Mini XD4

Pris: Kostar från 3 490 kronor på Prisjakt

Asus första mesh-routrar hette Lyra, och hade eget gränssnitt och begränsad funktionalitet jämfört med andra Asus routrar. Sedan fick flera av deras vanliga routrar mesh-funktion kallad Ai Mesh. Dessa var dock inte kompatibla med Lyra. I år har Asus istället satsat på Zenwifi, en ny serie meshroutrar som bygger på Ai Mesh, men snyggare och mer lätthanterligt. Den senaste av dessa är Zenwifi AX Mini.

Bra räckvidd med tanke på storleken.

Lätt att installera.

Många funktioner för ett mesh-paket. Negativt …men få funktioner för att vara Asus.

Begränsad hastighet via noderna.

Bitvis rörigt gränssnitt. Test: Bästa mesh-routrarna

Det är den minsta och mest kompakta wifi 6-router vi hittills stött på. Den består av en avrundad (nästan) kub på 9 x 9 x 8 centimeter med ett mattvitt plasthölje och en statusdiod i basen. Den är tänkt för bords- eller hyllplacering och har inga möjligheter för väggmontering. På undersidan sitter en wps-knapp samt portar för anslutningar.

Till skillnad från Asus tidigare meshpaket har Zenwifi AX Mini inte identiska enheter, utan en är huvudrouter och de andra är dedikerade satellit-noder. Det syns dock inte då de har samma mått och design, men vänder du dem ser du att huvudroutern har en extra wan-nätverksport för internetanslutning. Varje enhet har sedan en varsin lan-port.

Lagom för en villa

I ett paket får du antingen två eller tre enheter. Här har vi testat det med tre, som enligt Asus ska ha täckning upp till 557 kvadratmeter. Det kan kanske stämma under perfekta förhållanden, fri sikt, och endast wifi 6-klienter i nätverket. Men med innerväggar och tak samt högre krav på lägsta hastighet skulle vi säga att den passar bra i en mer normalstor tvåplansvilla.

Asus Zenwifi AX Mini är de minsta wifi 6-enheterna vi testat.

Du behöver ha i åtanke att du inte kan placera enheterna för glest om du vill ha bra wifi 5-täckning. Wifi 6 har längre räckvidd, men om dina enheter inte har stöd för det minskar räckvidden. Däremot kommunicerar givetvis enheterna med varandra via wifi 6, så de kan stå längre ifrån varandra med bibehållen hastighet.

Att installera och komma igång är relativt enkelt. Det är bara att plugga in alla tre enheterna i vägguttag, ladda hem Asus router-app till mobilen och starta den. Den hittar själv enheterna och efter ett par minuter, där du väljer nätverksnamn och lösenord samt admingränssnitt, är allt igång.

En irriterande detalj är att Asus ber oss placera mesh-noderna inom tre meter från huvudroutern vid första installationen, innan vi kan placera ut dem där vi vill ha dem i huset. Det blir ett extra onödigt moment. Men med tanke på att allt annat går så smidigt kan vi förlåta det.

Backhaul begränsar

När vi testar räckvidden på en enskild mesh-nod är den överraskande bra, med tanke på det kompakta formatet. Sätter vi målet att ha 200 megabit per sekund i hela huset, även för 5 GHz wifi 5, kan vi placera ut enheter ett par rum ifrån varandra utan bekymmer.

För wifi 6-klienter går det ännu snabbare, men rent generellt får vi ett tak på ungefär 500 Mbit/s för all trafik som går via meshnoderna, oavsett var de är placerade. Nära huvudroutern går det snabbare, även om vi aldrig kommer upp i några gigabithastigheter.

Utan separat frekvens för den interna så kallade backhaul-trafiken mellan noderna, delar du och dem på bandbredden. Det gör att det blir mindre bandbredd över om användarna råkar vara utspridda, på grund av att noderna måste kommunicera extra mycket inbördes.

Mesh-noderna har en nätverksport. Den kan ansluta datorer, skrivare med mera, eller användas för backhaul.

Kan du dra nätverkskablar går det också att ställa in ethernet backhaul, som gör att mer av wifi-bandbredden kan användas av klienter. Det kan vara en bra idé, för här får du nämligen inte mycket wifi-bandbredd. Zenwifi AX Mini är ett AX1800-system, vilket innebär 1 201 Mbit/s bandbredd på 5 GHz och 574 Mbit på 2,4 GHz.

Det är lagom om ni är några aktiva användare som ska dela på en snabb bredbandsuppkoppling, samt givetvis flera andra uppkopplade prylar med lägre bandbreddskrav. Men den kan bli begränsande för mer intensiv nätverkstrafik, om du till exempel har en intern nas och vill strömma media.

Bra detaljkontroll för en mesh

Zenwifi-systemen använder samma mjukvara, eller i alla fall en variant av den, med i princip samma funktioner som Asus vanliga routrar. De är de mest funktionsrika i branschen och här möts vi av en bred uppsättning funktioner. Det som saknas är allt som har med usb-anslutna enheter att göra, som fil- och medieserver eller mobilmodemsstöd, eftersom Zenwifi AX Mini helt enkelt inte har någon usb-port

Du får QoS-funktion för enhetsprioritering, även om vi trots en hel del experimenterande inte riktigt kan se vilken effekt den har. Du får möjlighet att sätta upp en vpn-server och även möjlighet att använda routern som vpn-klient. Du får en enkel föräldrakontroll som sätter surfschema, men ingen möjlighet till url. Eller innehållsfilter som du kan få med andra Asus-routrar. Du får stöd för röststyrning med Alexa och automatisering med ifttt.

En liten logga och en statusdiod i underkant är det enda som sticker ut. Dioden går att släcka.

Den kanske viktigaste bonusfunktionen är det inbyggda virusskyddet, signerat Trend Micro, som numera finns i flertalet Asus-routrar. Det gäller under routerns livslängd och ger nätverket extra skydd mot att skadlig kod från Internet tar sig in eller för den delen läcker ut eller sprids internt, om du skulle råka ansluta en redan infekterad dator. Det är särskilt bra som extra trygghet för alla smarta prylar i hemmet som inte har antivirusskydd.

Funktionsrik app

Nästan alla funktioner, och ovanligt många nätverks- och routerinställningar, kan skötas direkt i appen. Det är inte den renaste och mest överskådliga gränssnitt vi har sett, men vi lär oss snabbt var enskilda funktioner nås och kan snabbt göra det mesta vi behöver. Är det någon mer detaljerad inställning vi behöver komma åt hittas den i routerns webbgränssnitt.

Positivt här är att Ai Mesh-systemet har blivit smartare och mer lättskött än när det först introducerades. Det är lätt att ansluta kompatibla extra noder om du vill bygga ut nätverket. Det var det verkligen inte för ett par år sedan.

Appen Asus Router ger bra överblick över anslutna mesh-noder och klienter.

Med cirka 4 500 kronor för ett tre-pack ligger den prismässigt aningen över konkurrerande billiga wifi 6-mesh, som Netgear Nighthawk MK63. Den ser ut att ligga aningen efter i prestanda och räckvidd, men de är ungefär jämförbara. Och Asus vinner på sitt större funktionsutbud, särskilt virus-skyddet.

Specifikationer

Produktnamn: Zenwifi AX Mini XD4 (3-pack)

Testad: December 2020

Tillverkare: Asus

Produkttyp: Mesh-router

Trådlösa protokoll: Wifi 6 (ax1800) med mu-mimo och beamforming

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz.

Anslutningar: Gigabit wan (huvudenhet), gigabit lan (1 per enhet)

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3.

Användargränssnitt: App (Android, IOS), webb.

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, virusskydd.

Prestanda, första enhet*: 794Mbit/s (501 Mbit/s till wifi 5).

Räckvidd per enhet**: 14 meter (2 innevägger).

Storlek per enhet: 9 x 9 x 8 cm.

Rek. pris: 4 490 kr

Pris: 4 367 kr på Proshop

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd, inklusive två tunna innerväggar, där det behövdes en ny extender.