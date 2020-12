Testad tjänst: Ultra Vpn

Pris: Från 76 kronor

Amerikanska Ultra Vpn har många fördelar, men snubblar på mållinjen och når inte riktigt upp till ett toppbetyg. Och ett av de små minustecken som drar ned betyget visar sig direkt när du tecknar ett abonnemang.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ultra Vpn har många fördelar, som höga hastigheter och många länder att koppla upp sig mot. De lyckas också ge åtkomst till de flesta streamingtjänsterna. Men priserna är lite för höga och långtidsabonnemang för att få ned dem saknas, vilket gör att Ultra Vpn missar att placera sig i den riktiga toppen bland våra testade vpn-tjänster. Positivt Många länder.

Snabbt.

Tillgång till SVT Play, BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Negativt Dyrt.

Inget gratis test.

Inga långtidsabonnemang.

Ej tillgång till TV4 Play. Test: Bästa vpn-tjänsterna

Här finns nämligen inte särskilt mycket att välja bland och dessutom är det dyrt. Ett månadsabonnemang kostar 91 kronor (8,99 euro), sex månader kostar, märkligt nog, 101 kronor (9,98 euro) per månad och ett helårsabonnemang går på 76 kronor (7,50 euro) i månaden. Relativt dyrt med andra ord och tyvärr finns inga långtidsabonnemang för att pressa ned priserna tillgängliga.

Någon gratis eller testa på-variant finns inte heller, däremot en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”.

Som många andra tillåter de flera (sex stycken) samtidiga användare och har ett program utrustat med automatisk kill switch.

Snabbt

Antalet länder Ultra vpn låter dig koppla upp dig mot är stort, hela 85 länder och serverantalet är

1 000+. De lyckas också erbjuda åtkomst till de flesta av de streamingtjänster vi testar.

Vi kommer åt såväl SVT Play, som brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Däremot inte TV4 Play, vilket är något som de allra flesta vpn-tjänster har problem med.

Hastighetsmässigt är Ultra Vpn bra. Mot svensk server kommer vi upp i 108 Mbit/s, mot brittiska når vi 95 Mbit/s och mot amerikanska 96 Mbit/s, vilket är klart godkänt för alla tre.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Ultra Vpn kommer upp i 43 procent för svenska servrar, 38 procent för brittiska och amerikanska servrar.

Specifikationer

Tjänst: Ultra Vpn

Testad: December 2020.

Verksamhetsland: USA.

Kontakt: ultravpn.com

Antal servrar: 1000+ servrar i 85 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: Sex.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 108 Mbit/s (43%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 95 Mbit/s (38%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 96 Mbit/s (38%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 91 kronor (8,99 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 76 kronor (7,50 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader för 101 kronor (9,98 euro) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.