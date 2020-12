Videosamtalstjänsten Zoom säger att de kommer ta bort 40-minutersgränsen på videosamtal för gratisanvändare i samband med årets julhögtider, rapporterar Engadget.

Detta så att användare lättare kan hålla kontakt med nära och kära under högtiderna samtidigt som de också håller avstånd i samband med säkerhetsarbetet kring coronaviruset.

Gratissamtalen kommer erbjudas under totalt tre perioder och täcker datum för högtider så som jul, nyår, hanukkah och amerikanska kwanzaa.

Från kl 17:00 på torsdag 17 december till kl 12:00 på lördag 19 december.

Från kl 17:00 på onsdag 23 december till kl 12:00 på lördag 26 december.

Från kl 17:00 på onsdag 30 december till kl 12:00 på lördag 2 januari.

Zoom genomförde tidigare en liknande kampanj över den amerikanska högtiden Thanksgiving.

