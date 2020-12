Testad produkt: Pocketbook Color

Pris: Kostar från 2 269 kronor på Prisjakt

Schweiziska Pocketbook har på bara några år växt till att bli en av de bättre tillverkarna av e-boksläsare, jämte Amazon och Kobo. Faktum är att deras Touch HD 3 vann vårt senaste jämförande test, där den slog ut just ovan nämnda giganter.

Betyg 4 av 5 Omdöme Pocketbook Color är egentligen ingen revolutionerande uppgradering vad gäller andra funktioner än just färgskärmen. Med rätt titlar kan den dock mycket väl ge nytt liv till ditt läsande, förutsatt att du kan stå ut med smärre dippar i bilduppdateringsfrekvensen. Trots det är vi ändå imponerade över vad den nya e-bläckstekniken i färg kan innebära framöver och ser därför fram emot en uppgraderad modell. En modell som kanske kan starta skiftet till färg på allvar. Positivt Ger nytt liv till digitala serietidningar.

Lika mångsidig som Touch HD 3. Negativt Långsammare än Touch HD 3.

Nu är Pocketbook återigen aktuella med en platta som på utsidan kan förväxlas med den tidigare vinnaren Touch HD 3, men som lägger till ännu en dimension till läsandet. Med nya Pocketbook Color får vi äntligen färg i våra e-böcker, en funktion vi tidigare inte ens visste vi behövde. Men efter ett par minuters användning är det svårt att inte imponeras.

Bra första intryck men...

Färgskalan som pryder omslagen vid huvudmenyn får oss genast att associera med moderna surfplattor, fast behagligare att titta på. Det är något särskilt med att se vårt digitala bibliotek få “nytt” liv genom detaljer som annars bara pryder fysiska böcker. Efter en längre periods läsande kan vi dock konstatera att den nya finessen kommer till nytta främst beroende på vilka sorts böcker du läser.

En snabb jämförelse med en “färglös” Pocketbook Touch HD 3 visar att böcker utan bilder uppdateras något långsammare på den nya färgläsaren. Det rör sig visserligen om väldigt små marginaler, men ponera att du främst läser skönlitterära verka med få, om ens några, bilder. Uppgraderingen känns plötsligt inte lika nödvändig då.

...främst för serietidningar

Istället är det med serietidningar som Pocketbook Color kommer till sin rätta med. Tidigare har denna genre främst huserat på Amazons plattor, mycket på grund av deras exklusiva utbud. Nu får vi äntligen tillgång till de färger vi gått miste om i så många år. Det vill säga, om vi hittar tidningarna vi är ute efter. Pocketbooks inbyggda butik är dessvärre något svårnavigerad och saknar dessutom en dedikerad avdelning för serietidningar.

Och att finna dessa via de svenska webbutikerna är lite som nålen i höstacken, nästan omöjligt. När vi till slut hittar en är det inte från någon av de större licenserna, som Marvel eller DC Comics. Vän av ordning undrar såklart varför vi inte köpte direkt från Amazon. Anledningen är helt enkelt att de kör proprietära format som är krångliga att konvertera för användning på e-boksläsare av andra märken.

Men väl nedladdat på plats har vi nästan inga anmärkningar. Skärmen, som använder sig av en speciell e-bläcksteknik kallad Kaleido, ger bilderna nytt liv som inte är möjligt hos konkurrenterna. Färgerna är dock något matta och inte lika imponerande vid användning av frontbelysningen. Och precis som med andra bildformat sänks bilduppdateringen något, men långt ifrån så pass att det blir olidligt. Detsamma gäller när vi försöker zooma in och ut.

En mångsidig e-boksläsare

I övrigt är Pocketbook Color precis lika innehållsrik som sin förlaga. Den stödjer många olika filformat för e-böcker och texter. Dessutom finns det ett antal olika sätta att överföra dessa till e-boksläsaren, allt från usb och e-post till Dropbox och en dedikerad telefonapp. Och just därför har vi också överseende med att den egna butiken inte är lika välutvecklad som hos andra tillverkare.

En annan finess som sticker ut är ljudboksspelaren, där vi precis som sist kan använda både trådade hörlurar via en adapter eller trådlösa via bluetooth. Titlarna kan inhandlas via Pocketbook, men det fungerar minst lika bra att föra över ljudböcker du köpt hos andra återförsäljare. Funktionen är inte lika välutvecklad som hos konkurrenterna, men har å andra sidan en utmärkt skärmuppläsare som förvandlar dina “vanliga” e-böcker till ljudböcker. Robotiserade förvisso, men fullt lyssningsbara.

Pocketbook är också en av få tillverkare som utrustar sina e-boksläsare med fysiska knappar. Dessa är ett utmärkta komplement till svepandet och är dessutom diskret placerade för estetikens skull. Precis som tidigare finns det även en drös med applikationer att använda när du tröttnat på läsandet. Men är färgpaletten anledning nog att uppgradera? Läser du bara skönlitterära texter fungerar din gamla Touch HD 3 minst lika bra fortsättningsvis. Vill du däremot ta steget över till färgglada serietidningar finns det inget bättre val än Pocketbook Color just nu.

Specifikationer Pocketbook Color

Testad: December 2020

Tillverkare: Pocketbook

Skärm: 6 tums med E-ink Kaleido, 1072x1448

Belysning: Ja

Batteritid: Upp till en månad enligt Pocketbookl

Kompatibla format: Acsm, cbr, cbz, chm, djvu, doc, docx, epub, epub(drm), fb2, fb2.zip, htm, html, mobi, pdf, pdf (drm), prc, rtf, txt

Klarar bibliotekslån: Ja

Minne: 16 GB internminne, finns extraslot för sd-kort

Storlek: 161x108x8 mm

Vikt: 160 g

Övrigt: Stöd för ordlistor, inbyggd blåtand

Pris: 2 269 kronor hos Proshop