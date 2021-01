Läs även: Test av billiga chromebook-datorer

När vi senaste gjorde ett stort Chromebook-test, för ett drygt år sedan, var utbudet av datorer att testa skralt. Det fanns riktigt imponerande modeller, men bara ett fåtal tillverkare som på allvar satsade på plattformen och då med väldigt olika typer av datorer.

Testade chromebooks

Fler och bättre modeller

Skärpta krav

Så gjorde vi urvalet och testet

Förra året storsatsade Google på att etablera Chromebook som ett verkligt alternativ till bärbara Windows-datorer, såväl på jobbet som i hemmet. Med hjälp smarta uppdateringar av operativsystemet, mer synlighet i butiker och med marknadsföring ska det bli fart på Chrome OS-användandet. Faktum är att fler använder Chromebook som blir ett allt mer populärt alternativ till Windows.Mycket beror på att systemet och plattformen blir allt mer användbar, senast med två uppdateringar som gjorde mycket för användarvänligheten: ett omgjort och mer pekskärmsvänligt gränssnitt samt stöd för smart röststyrning med Google Assistent. Tillverkarna har nu kommit ur startgroparna och alla de stora leverantörerna har nu riktig bra och brett utbud av kvalitetsdatorer.De mest intressanta är de som erbjuder notebook-prestanda och har samma typ av hårdvara som du får i en bra Windows-laptop. Appar och webbtjänsterna för Chromebook kräver idag mer eller mindre lika mycket prestanda som tjänsterna och programmen gör för en vanlig dator.Med krävande Android-appar och tunga webbaserade tjänster ställer vi samma krav på prestanda och kvalitet på en Chromebook. Det innebär inte bara en viss nivå på processor, utan att hela upplevelsen ska kännas högkvalitativ. Det handlar således om kvalitetsskärm, hög kvalitet på chassi, musstyrningen, tangentbordet, mediaupplevelsen samt bra inbyggda högtalare.I år tar vi oss också en extra titt på webbkameran i datorerna. Då videosamtal och fjärrmöten blivit en allt viktigare del av vår vardag måste dessa fungera tillfredsställande för att en dator ska få godkänt av oss.Då de flesta tjänster som Zoom och Teams går att köra i webbläsaren kan du utan problem koppla upp dig med en Chromebook, och skulle det behövas extra mjukvara har Chrome OS stöd för Android-appar via Google Play-butiken. Det stödet har stadigt blivit bättre sedan det introducerades. I dag kan vi knappt hitta en enda Android-app som dessa Chromebook-datorer inte kan köra.Vi bjöd in samtliga tillverkare som har Chromebook-datorer i premiumklass och bad dem ställa upp med en varsin aktuell modell. Från ett par tillverkare fick vi in modeller som främst säljs till större företag, men i de fallen försäkrade vi oss om att konsumenter också kan beställa dem.Datorerna prestandamättes med webbaserade Speedometer 2.0 samt Google Play-apparna Geekbench 5, 3dmark och GFX Bench. Prestanda, funktion och kvalitet bedömdes därefter manuellt med mediauppspelning på Netflix och Youtube, arbete i Google Docs, Office.com och Google Plays Office-appar, Skype-samtal via webbläsaren och diverse enklare Android-spel.

Acer Chromebook Spin 713: Skarp skärm och utmärkt batteritid

Bäst är den väntat långa batteritiden.

Betyg 5 av 5 Omdöme Det är mycket som är bra och få saker som inte är bra hos Acers senaste Chromebook. Med utmärkt batteritid och extra skarp skärm visar den att Chromebook är att räkna med. För rätt sorts användare kan det vara ett riktigt smart val. Det enda som hamnar på minussidan är webbkameran. Men även den har acceptabel kvalitet, om än bara knappt. Positivt Skarp bildskärm.

Mycket bra batteritid.

Extra stryktålig.

Bra externa anslutningar. Negativt Kräver manuell inställning.

Webbkameran.

: December 2020: Intel Core i5-10210U, 1,6-4,2 GHz quad core: 13h 45min onlinevideo (hög ljusstyrka), 17h låg belastning (låg ljusstyrka)

Läs hela testet av Acer Spin 713

Asus Chromebook Flip C436F: Lyxig lättviktare

Samma kvaliteter som en riktigt bra ultratunn bärbar Windows-dator.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den är inte snabbast i klassen eller har den längsta batteritiden och dess återhållsamma portuppsättning är inte optimal. Men det Chromebook Flip C436F gör bra, gör den väldigt bra. Utmärkt bildkvalitet, ännu bättre ljud tillsammans med låg vikt och bra batteritid gör den till en utmärkt portabel Netflix-maskin. Positivt Tunn och lätt.

Bra bild och ljud.

Tyst kylning.

Bra batteritid. Negativt Något ljussvag skärm.

Halvdan webbkamera.

Få anslutningar.

: December 2020: Intel Core i5-10210U, 1,6-4,2 GHz quad core: 13h 30min onlinevideo (hög ljusstyrka), 13h låg belastning (låg ljusstyrka)

Läs hela testet av Asus Flip C436F

Dell Latitude 7410 Chromebook: Stabil, snabb och seriös

Intressanta egenskaper för både företag och enskilda användare.

Betyg 3 av 5 Omdöme Med denna Chromebook får du hög byggkvalitet, generöst med portar och extra prestanda. Men inte så mycket att det är värt flera tusenlappar i pris och dess tveksamma kvalitet i ljud och bild samt oroande wifi-uppkoppling gör att vi inte kan rekommendera den. Positivt Stadigt bygge.

Extra prestanda.

Gott om anslutningar. Negativt Relativt tjock och tung.

Ingen pekskärm.

Blek bild och tunt ljud.

: December 2020: Intel Core i5-10310U, 1,7-4,4 GHz quad core: 7h 30min onlinevideo (hög ljusstyrka), 13h låg belastning (låg ljusstyrka)

Läs hela testet av Dell Latitude 7410

HP Elite c1030: Chromebook med det lilla extra

Lyxigt byggd med extra säkerhetsfunktioner.

Betyg 4 av 5 Omdöme Denna eleganta Chromebook har rätt kvalitet i bygget, bild och ljud. Den bjuder på en del intressanta egenskaper och extra funktioner. Och den levererar prestanda som vi förväntar oss. Det höga priset och den korta batteritiden är de enda egentliga nackdelarna – kan du leva med dessa, då kan vi rekommendera den. Positivt Utmärkt bild och ljud.

Byggkvalitet i topp.

Extra bra webbkamera.

Smarta säkerhetsfunktioner. Negativt Sure View påverkar skärmen även när den är avslagen.

Tveksam batteritid.

Priset.

: December 2020: Intel Core i5-10310U, 1,7-4,4 GHz quad core: 5h 10min onlinevideo (hög ljusstyrka), 11h 15min låg belastning (låg ljusstyrka)

Läs hela testet av HP Elite c1030

Lenovo Ideapad Flex 5: En bekväm Chromebook

En bra och prisvärd modell.

Betyg 4 av 5 Omdöme Den är billigare än liknande konkurrenter, och har inte samma flådiga design. Här får du rätt funktioner, prestanda samt godkänd byggkvalitet på det mesta till ett bra pris. Positivt Prisvärda prestanda.

God ergonomi och hög komfort.

Relativt bra batteritid. Negativt Plastig känsla.

Ljussvag skärm.

Liten ssd.

: December 2020: Intel Core i5-10210U, 1,6-4,2 GHz quad core: 10h onlinevideo (hög ljusstyrka), 12h 50min låg belastning (låg ljusstyrka)

Läs hela testet av Lenovo Ideapad Flex 5