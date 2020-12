Videosamtalstjänsten Zoom har vuxit så det knakar under 2020 i samband med coronaviruspandemin. Nu rapporterar The Information, via The Verge, att företaget tittar på att utöka till nya tjänster som mejl och kalender.

Enligt sajtens uppgifter kan mejltjänsten börja testas redan i början av 2021 medan kalenderappen ska ligga längre bort i tiden. Zoom har i det senaste också postat flera jobbannonser som talar om möjligheten att jobba med "spännande chatt-funktioner".

Sedan tidigare har Zooms videosamtalskonkurrenter Google och Microsoft valt att slå samman sina videotjänster med andra produkter så som mejl och kalendrar. Zoom kan därmed titta på att göra något liknande.

Zoom själva har avbjöt att kommentera uppgifterna.

