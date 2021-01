Url-förkortare är ett praktiskt påfund som hjälper dig att spara långa webbadresser som korta textsnuttar. Det gör det enklare att dela länkar på sociala medier och i chattar, där utrymmet är begränsat och du inte vill ta upp så mycket plats med en lång adress.

Men kortlänkarna har också en baksida: Du kan inte omedelbart se vart en länk leder och det går därför att dölja länkar till bedrägliga och skadliga webbplatser – eller bara sajter du helt inte vill besöka – bakom en till synes oskyldig adress som https://bit.ly/2X4hnE0. Det här utnyttjas till exempel av sms-bedragare och i phishing-attacker via mejl.

Om du får en kortlänk av en okänd avsändare eller från en bekant, men i ett meddelande som känns udda för den personen (något som kan tyda på att personens konto har hackats), kan du för säkerhets skull kolla upp vart den leder. Det finns olika sätt att göra det, som är mer eller mindre krångliga.

Tillägg i adressen

Många populära url-förkortare har en inbyggd funktion för att se den fullständiga adressen istället för att gå vidare till den. Adresser med bit.ly och goo.gl (som dock numera är nerlagt) visar sina ursprung genom att lägga till ett plustecken på slutet, exempelvis https://bit.ly/2X4hnE0+. Tiny.cc använder istället ett tilde (~) och på Tinyurl lägger du till ”preview.” efter https://, till exempel https://preview.tinyurl.com/2fcpre6.

Använd en webbtjänst

Lättast om du inte lagt ovanstående genvägar på minnet är att besöka en av de många sajterna som kan ”expandera” förkortade adresser, exempelvis unshorten.it och expandurl.net som till skillnad från en del konkurrenter är https-skyddade, så att du inte riskerar att avslöja en känslig länk till någon som övervakar ditt nätverk (eller din internetoperatör).

Förutom att visa originallänken får du även sidans titel och en del metadata, samt ibland en indikation på om sidan i fråga väntas vara säker.

Skriv in viktiga adresser själv

Vår stående rekommendation är att aldrig använda länkar för att gå till viktiga inloggningssidor, till exempel banker, kreditkort, mobiloperatörer och bokföringstjänster. Det är alltid säkrast att själv skriva in adressen, eller använda ett bokmärke. För att hjälpa mindre tekniskt kunniga släktingar och vänner på traven föreslår vi också att du inte skickar sådana länkar utan istället skicka ”döda” länkar som måste kopieras och klistras in alternativt skrivas in på nytt.