Testad produkt: Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB

Pris: Kostar från 5 249 kronor på Prisjakt

Höstens nya grafikkort med Nvidias RTX 3000-series grafikprocessorer har haft så stor efterfrågan att de fortfarande är svåra att få tag på i svenska butiker. Många som beställde ett kort i höst har först nu, efter tålmodigt väntande, få sina leveranser. Nu finns det en ny version att försöka köpa, det enklare och billigare RTX 3060 Ti. Vi har tagit oss ett titt på ett sådant från Gigabyte.



Betyg 4 av 5 Omdöme Ett grafikkort som ger dig precis allt du behöver för den nya generationens spel, i alla fall om du har en 1440p-skärm på skrivbordet eller kan tänka dig att kompromissa med inställningarna för 4k-spelande. Kortet passar de flesta datorer och fläktarna stör inte alltför mycket. För en extra prestandakick till kreativa program är det också ett utmärkt val. Positivt Utmärkta prestanda för 1440p, ofta bra nog för 4k

Realtivt dämpad kylning.

Svalt och strömsnålt

Lockande pris Negativt Något långt kort

Begränsad överklockningmarginal.

Gigabyte Geforce RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB är dess fulla namn och hör till de dyrare korten med den nya grafikprocessorn. Du hittar många modeller för strax under

5 000 kronor, medan denna går på cirka 5 500 kronor. En viktig anledning är att det är fabriksöverklockat. Det är konfigurerat och testat för klockfrekvens på upp till 1 740 MHz, där en RTX 3060 Ti i grundkonfiguration når 1 665 MHz.

Det är ett procentuellt större lyft mellan standard och överklockad version än vad vi sett hos andra nya Nvidia-kort och kan definitivt vara värt några hundralappar extra. I vissa spel kan det handla om skillnaden mellan stabila 60 fps i bildfrekvens eller en fps som svajar när lasten blir tung.

I vår testdator presterar kortet ungefär lika bra som ett överklockat Geforce RTX 2070 Super eller ett standardklockat RTX 2080. Men med mycket lägre effektförbrukning och kylningsbehov än de grafikkorten. Typisk effektnivå ligger på cirka 350 Watt vid hög belastning, men ofta betydligt lägre. Gigabyte sätter 600 Watts kraftaggregat som systemkrav.

4k kompromissat, 1440p utan dylikt

Vi kan köra Microsoft Flight Simulator i problemfria 60 fps på en 4k-skärm med hdr, och vi kan göra det samma med Control, om vi slår på DLSS. Det gör att en del strålspårningseffekter och kantutjämning tappar i skärpa, men bara marginellt.

Kortet har dubbla Displayport- och dubbla hdmi-utgångar.

Vi kommer nära 60 fps även med spel som Horizon Zero Dawn och Shadow of the Tomb Raider med 4k och maxade inställningar. Andra titlar, som senaste Assassin’s Creed och Metro Exodus, blir för tunga för att kortet ska hänga med. Men på en 1440p-skärm är det inga problem.

Det här är ungefär den nivå på grafikprestanda som vi ser från de nya spelkonsolerna. Ett nytt och grafiskt detaljerat spel går att köra i 4k och 60 fps. Men bara om det är väloptimerat, medan en del titlar får nöja sig med att kompromissa i upplösning eller bildfrekvens. Därför är det passande att korten också kostar ungefär lika mycket som en Xbox Series X eller Playstation 5.

Tunt, kort och avlångt

Ett RTX 3060 Ti-kort kan vara riktigt kompakt, jämfört med RTX 3070 och 3080-korten vi sett, som alla sitter mpnterade på långa kretskort och har massiva kylflänsar. Gigabytes modell är dock relativt avlångt, med extra kylflänsar som sticker ut och som gör det nästan lika avlångt som det RTX 3070-kort från Asus vi testade i höstas.

Det har tre relativt små fläktar. Fläkten i mitten har motsatt rotationsriktning mot de övriga två. Det ska ge minskade vibrationer och effektivare luftflöde, sägs det. Den sista fläkten blåser luft rakt igenom kortet. En öppning i metallplåten gör att varmluft inte bara tranporteras ut bakåt och på sidorna utan även uppåt.

Bakersta fläkten blåser luft rakt igenom kortet.

Trots liten diameter på fläktarna håller kortet kylningen relativt tyst. Det har så kallad halvpassiv kylning, vilket innebär att fläktarna inte snurrar förutom när de behövs, så vid vanligt surf, mediauppspelning, kontors och 2d-jobb, och till och med i en del enklare spel, slipper du fläktsurr.

När de väl går igång låter fläktarna påtagligt, men absolut inte med ett högljutt brus, ibland inget alls. Vid enstaka tillfällen, till exempel vid uppstart, drar fläktarna igång mer intensivt, men bara kortvarigt. Under de dagar vi testade kortet skedde det aldrig under vanlig drift trots långvarig hård belastning.

Kontrollera glöden

Kortet har en självlysande logga med programmerbara rgb-dioder på sidan. Roas du av sådant behöver du ladda hem kontrollprogrammet Aorus Engine, som i sin tur installerar ett separat program för diodkontroll. Förutom fritt val av färger och roliga effekter kan du givetvis släcka ned belysningen. Du kan också koppla den till kortets temperaturindikator, så att den blir röd om kortet är på väg att överhettas.

I Aorus Engine kommer du åt enkel överklockningskontroll, men då kortet redan har överklockats är marginalerna små. Däremot kan du styra fläktarna mer aktivt. Både med manuell justering, som gör de extra tysta, samt med möjlighet att slå av halvpassiva läget och alltid ha grundläggande fläktkylning på gång.

Programmet för diodkontroll är enkelt att använda.

Ska du bygga en maxad gamingdator denna vinter eller vill uppgradera från ett tidigare grafikkort som ett RTX 2080? Då är kanske inte 3060 Ti det rätta kortet för dig. Men som en uppgradering i en mer beskedlig stationär pc är det ett rikligt smart val. Du får grafik i ”next gen”-klass till ett rimligt pris. Gigabytes kort ger dig dessutom extra prestanda och kylning – som inte stör mer än marginellt.

Specifikationer

Produktnamn: Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB

Testat: Januari 2021

Produkttyp: Grafikkort

Tillverkare: Gigabyte

Grafikprocessor: Nvidia Geforce RTX 3060 Ti, fabriksöverklockad till upp till 1740 MHz

Gränssnitt: Pcie 4.0 x16

Anslutningar: 2st displayport 1.4a, 2st hdmi 2.1

Minne: 8 GB

Extra programvara: Aorus Engine, RGB Fusion 2.0

Längd: 282 mm

Rek. pris: 5 699 kr

Pris: 5 249 kr på Dustin.

Prestanda (I dator med i5-9400F/16 GB ram)

Geekbench 5 (OpenCL): 122 520 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 10 377 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 27 078 poäng

3dmark Port Royal (RTX strålspårning): 6 928 poäng

VR Mark: 10 466 poäng