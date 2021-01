Testad tjänst: Atlas VPN

Pris: Från 11 kronor

Amerikanska Atlas vpn är en nykomling som överraskar positivt. Det är en vpn-tjänst som direkt blandar sig i toppstriden och det är faktiskt bara små detaljer som hindrar den från att knipa förstaplatsen.

Betyg 5 av 5 Omdöme Atlas vpn är en snabb och billig vpn-tjänst som får högsta betyg. Bara några få nackdelar som ett lågt antal servrar och få länder hindrar Atlas vpn från att knipa förstaplatsen bland de vpn-tjänster vi hittills har testat. Men det är en tjänst om helt klart är med i toppstriden. Positivt Billigt.

Snabbt

Åtkomst till SVT Play, BBC Iplayer och amerikanska Netflix.

Gratisversion. Negativt Få länder.

Ej åtkomst till TV4 Play. Test: Bästa VPN-tjänsterna

En av de största fördelarna visar sig direkt när du tecknar ett abonnemang. Visserligen är ett månadsabonnemang rätt dyrt (82 kronor), vilket är en av de få nackdelarna med Atlas vpn, men med ett årsabonnemang blir månadskostnaden bara 20 kronor (2,49 dollar). Och binder du upp dig på tre år blir kostnaden låga 11 kronor (1,39 dollar) per månad, en av de absolut lägsta månadskostnaderna bland de vpn-tjänster vi har testat så här långt.

Dessutom har Atlas vpn en gratisvariant av sin tjänst. Visserligen går det bara att komma åt två olika platser (USA och Australien), men det finns inga hastighetsbegränsningar och det fungerar utmärkt att strömma amerikanska Netflix via denna gratistjänst. Du har även en 30-dagars ”pengarna tillbaka-garanti” på betaltjänsten.

Positivt är också att man inte har några begränsningar när det gäller antalet samtidiga användare.

Få länder men snabbt

Antalet servrar och länder är den andra lilla nackdelen med Atlas vpn. Här finns bara drygt 500 servrar i 18 länder. Men det går snabbt och vi kommer åt de flesta av de streamingtjänster vi testar.

Vi kommer åt såväl SVT Play, som brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix. Däremot inte TV4 Play, vilket är något som de allra flesta vpn-tjänster har problem med.

Hastighetsmässigt är Atlas vpn också mycket bra. Mot svensk server kommer vi upp i 124 Mbit/s, mot brittiska får 118 Mbit/s och mot amerikanska 108 Mbit/s, vilket är klart godkänt för alla tre.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Atlas vpn kommer upp i 50% för svenska servrar, 47% för brittiska och 43% för amerikanska, vilket alla tre är mycket bra resultat.

Specifikationer

Tjänst: Atlas vpn

Testad: Januari 2021.

Verksamhetsland: USA.

Kontakt: atlasvpn.com

Antal servrar: 500+ servrar i 18 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: Obegränsat.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 124 Mbit/s (50%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 118 Mbit/s (47%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 108 Mbit/s (43%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 82 kronor (9,99 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 20 kronor (2,49 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader för 11 kronor (1,39 dollar) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.